Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery'den dev batarya hamlesi: 120 bin araçlık anlaşma

    Çinli otomobil devi Chery, LG Energy Solution ile yaptığı iş birliğiyle 8 GWh’lik batarya anlaşmasına imza attı. Silindirik hücreler, 120 bin elektrikli araca güç sağlayacak.

    Chery'den dev batarya hamlesi: 120 bin araçlık anlaşma Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution (LGES), Çinli Chery ile yaptığı büyük ölçekli iş birliğini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, LGES’in silindirik hücreli NMC bataryaları Chery’nin elektrikli amiral gemisi modellerinde kullanılacak.

    Taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında batarya teslimatlarının 2026 yılında başlayacağı ve altı yıl boyunca süreceği belirtildi. Chery'ye toplam 8 GWh kapasiteli, 46 mm çapında silindirik batarya hücresi tedarik edilecek. Bu batarya miktarının yaklaşık 120.000 elektrikli araca yetecek düzeyde olduğu ifade edildi.

    Her ne kadar siparişin resmi değeri açıklanmasa da, Güney Kore medyasında yer alan bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık 1 trilyon won yani 640 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. İki şirketin, Chery Grubu’nun diğer elektrikli modelleri için de iş birliğini genişletmeyi planladığı bildirildi.

    LGES, söz konusu çapta silindirik hücrelerin seri üretimine geçen yıldan bu yana Güney Kore’deki Ochang fabrikasında devam ediyor. Üretim kapasitesi, 2026 yılının ilk yarısında ABD’nin Arizona eyaletindeki Queen Creek’te kurulacak yeni tesis ile daha da artırılacak. Bu tesisten çıkacak bataryaların ana müşterisinin Tesla olması bekleniyor. Ancak şu ana kadar sadece Rivian, ABD’deki resmi müşteri olarak açıklanmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    server kaydı nedir en üst katta asansör sesi desert eagle türkiye'de yasak mı şanzıman uğultu sesi ağızda dikiş varken sigara içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum