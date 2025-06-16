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Tam Boyutta Gör Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution (LGES), Çinli Chery ile yaptığı büyük ölçekli iş birliğini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, LGES’in silindirik hücreli NMC bataryaları Chery’nin elektrikli amiral gemisi modellerinde kullanılacak.

Taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında batarya teslimatlarının 2026 yılında başlayacağı ve altı yıl boyunca süreceği belirtildi. Chery'ye toplam 8 GWh kapasiteli, 46 mm çapında silindirik batarya hücresi tedarik edilecek. Bu batarya miktarının yaklaşık 120.000 elektrikli araca yetecek düzeyde olduğu ifade edildi.

Her ne kadar siparişin resmi değeri açıklanmasa da, Güney Kore medyasında yer alan bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık 1 trilyon won yani 640 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. İki şirketin, Chery Grubu’nun diğer elektrikli modelleri için de iş birliğini genişletmeyi planladığı bildirildi.

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LGES, söz konusu çapta silindirik hücrelerin seri üretimine geçen yıldan bu yana Güney Kore’deki Ochang fabrikasında devam ediyor. Üretim kapasitesi, 2026 yılının ilk yarısında ABD’nin Arizona eyaletindeki Queen Creek’te kurulacak yeni tesis ile daha da artırılacak. Bu tesisten çıkacak bataryaların ana müşterisinin Tesla olması bekleniyor. Ancak şu ana kadar sadece Rivian, ABD’deki resmi müşteri olarak açıklanmış durumda.

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Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery'den dev batarya hamlesi: 120 bin araçlık anlaşma

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