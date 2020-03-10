10. nesil Comet Lake işlemcilerinin çıkış dönemi paylaşıldı

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İşlemci pazarında gün geçtikçe daha da kan kaybeden Intel’in AMD’ye karşı rekabetçi konumda kalabilmek adına bir adım daha ileriye gideceği Comet Lake işlemcilerine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Intel de Koronavirüsten etkilenmiş olabilir

Çinli bir teknoloji sitesinde paylaşılan tabloya göre mavi ekip bir kere daha 14 nm+++ üretim tekniğini kullanacağı modellerini nisan-haziran penceresine konumlandırmış. Daha önceleri çıkış tarihi konusunda daha net tarihlere yer verildiğini hesaba katarsak Koronavirüs salgını Intel’in de planlarının keskinliğini kaybetmesine yol açmışa benziyor.

Ayrıca Bkz. "10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı"

Son olarak ambargonun 13 Nisan-26 Haziran aralığından sonra kaldırılması planlanırken yeni yongalar soket konusunda geriye dönük uyumluluk sunmayacak. Ayrıca artan çekirdek sayılarına ve 5 GHz üzeri frekanslar nedeniyle 10/20 tepe model Core i9-10900K’da 300 watt’ı aşan tüketim değerleri de son dönemde donanımseverlerin sıkça tartıştığı başlıklardan.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-to-launch-10th-generation-core-processors-between-april-and-june.html

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