10. nesil Comet Lake işlemcilerinin çıkış dönemi paylaşıldı

İşlemci pazarında gün geçtikçe daha da kan kaybeden Intel’in AMD’ye karşı rekabetçi konumda kalabilmek adına bir adım daha ileriye gideceği Comet Lake işlemcilerine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Intel de Koronavirüsten etkilenmiş olabilir
Çinli bir teknoloji sitesinde paylaşılan tabloya göre mavi ekip bir kere daha 14 nm+++ üretim tekniğini kullanacağı modellerini nisan-haziran penceresine konumlandırmış. Daha önceleri çıkış tarihi konusunda daha net tarihlere yer verildiğini hesaba katarsak Koronavirüs salgını Intel’in de planlarının keskinliğini kaybetmesine yol açmışa benziyor.
Ayrıca Bkz. "10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı"
Son olarak ambargonun 13 Nisan-26 Haziran aralığından sonra kaldırılması planlanırken yeni yongalar soket konusunda geriye dönük uyumluluk sunmayacak. Ayrıca artan çekirdek sayılarına ve 5 GHz üzeri frekanslar nedeniyle 10/20 tepe model Core i9-10900K’da 300 watt’ı aşan tüketim değerleri de son dönemde donanımseverlerin sıkça tartıştığı başlıklardan.
https://www.guru3d.com/news-story/intel-to-launch-10th-generation-core-processors-between-april-and-june.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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en çokta buraya şaşırdım.
Donanım dünyasının şu saaten sonra 14 nm işlemciyi heyecanla beklediğini pekte zannetmiyorum açıkçası.
Bir de utanmadan soket değişikliği ile geliyor. Biri bana bu soket değişikliklerini müşteriyi soymak haricindeki başka bir nedenini anlatabilir mi?