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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    10. nesil Comet Lake işlemcilerinin çıkış dönemi paylaşıldı

    Intel’in daha iddialı hale getirecek 10. nesil yongalar donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sefer çıkış tarihi bilgisine yer verildi.
    1 hf.
    2,1b
    1
    18
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    10. nesil Comet Lake işlemcilerinin çıkış dönemi paylaşıldı
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    İşlemci pazarında gün geçtikçe daha da kan kaybeden Intel’in AMD’ye karşı rekabetçi konumda kalabilmek adına bir adım daha ileriye gideceği Comet Lake işlemcilerine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Intel de Koronavirüsten etkilenmiş olabilir

    Çinli bir teknoloji sitesinde paylaşılan tabloya göre mavi ekip bir kere daha 14 nm+++ üretim tekniğini kullanacağı modellerini nisan-haziran penceresine konumlandırmış. Daha önceleri çıkış tarihi konusunda daha net tarihlere yer verildiğini hesaba katarsak Koronavirüs salgını Intel’in de planlarının keskinliğini kaybetmesine yol açmışa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı"

    Son olarak ambargonun 13 Nisan-26 Haziran aralığından sonra kaldırılması planlanırken yeni yongalar soket konusunda geriye dönük uyumluluk sunmayacak. Ayrıca  artan çekirdek sayılarına ve 5 GHz üzeri frekanslar nedeniyle 10/20 tepe model Core i9-10900K’da 300 watt’ı aşan tüketim değerleri de son dönemde donanımseverlerin sıkça tartıştığı başlıklardan.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-to-launch-10th-generation-core-processors-between-april-and-june.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    forvet09 1 hf. en beğenilen
    yeni yongalar soket konusunda geriye dönük uyumluluk sunmayacak.


    en çokta buraya şaşırdım.
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    Selçuk ALAGÖZ (selcuk alagoz) 1 hf.
    "Intel’in daha iddialı hale getirecek 10. nesil yongalar donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor."

    Donanım dünyasının şu saaten sonra 14 nm işlemciyi heyecanla beklediğini pekte zannetmiyorum açıkçası.

    Bir de utanmadan soket değişikliği ile geliyor. Biri bana bu soket değişikliklerini müşteriyi soymak haricindeki başka bir nedenini anlatabilir mi?
    "Intel’in daha iddialı hale getirecek 10. nesil yongalar donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor." Donanım dünyasının şu saaten sonra 1...
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf. Selçuk ALAGÖZ
    geçerli bir sebep olarak sayar mısın bilmiyorum ama pcie4'e geçmek istemişler.ha olmamış becerememişler 10 serisi işlemciler uyumsuzluk yapmış bir sonraki seride de denerler sanırsam.yani çipset pcie4 destekli ama işlemciler olmamış biostan kapatırlar sanırım bu özelliği.bir sonraki seride de yine muhtemelen anakart değişecektir hem prensip alıştık hem de yamalı bohça olur önceki çipset ile yeni çıkan işlemcilere pcie4 desteği verecem diye uğraşmak ki zaten olmamış baştan başlayacaklardır.intelde anakartlar bitmez takılmayın.
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    _DP4SKZ_ (Mehmet Egemen) 1 hf. Selçuk ALAGÖZ
    Intel, müşterilerini soymak istemesi gitgide maalesef Apple'a benzemeye başlıyor. Apple da hatırlarsanız, 1-2 ufak değişiklik yapıp aha buda yeni iphone diyip milleti az silkelemedi
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    Teşekkürler AMD. Sayende 4 çekirdek 8 izlek i7 işlemcilere 379$ + x serisi anakart + sıvı soğutma üçlüsüne 650$+KDV vermekten kurtuldu millet. Şimdi aynı performans r5 1600af+b450 anakart ile 150$+KDV ye çözülüyor. Teşekkürden amd daha fazlasını hakkediyor...
    Teşekkürler AMD. Sayende 4 çekirdek 8 izlek i7 işlemcilere 379$ + x serisi anakart + sıvı soğutma üçlüsüne 650$+KDV vermekten kurtuldu millet. Şimdi aynı perfor...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Taaaa CES'te tanıtılması bekleniyordu bu işlemcilerin. Daha ortada sızıntılardan ve söylentilerden başka bir şey yok.
    Zaten tanıtılmasının ardından fazla bir süre geçmeden AMD 7nm+ Ryzen 4000'leri tanıtır.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    Teşekkürler AMD. Sayende 4 çekirdek 8 izlek i7 işlemcilere 379$ + x serisi anakart + sıvı soğutma üçlüsüne 650$+KDV vermekten kurtuldu millet. Şimdi aynı performans r5 1600af+b450 anakart ile 150$+KDV ye çözülüyor. Teşekkürden amd daha fazlasını hakkediyor...
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    brokengineer (on ) 1 hf.
    İntel ceosu i9 10900k'yı yazın odasında sauna keyfi yapmak isteyenler için şiddetle öneriyor. . Odaya termometre koymayı ve odaya girmeden önce 5.3ghz all core oc yapıp prime 95 small fft testini 20dk önceden yapmaları gerektiğini içeren prospektüs de gözden kaçmadı.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf.
    Sanki Dört Gözle Bekleyen Var.....
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf.
    Ryzen 4000 belli süre önce çıkaramzssa avantajı kaybeder. Ryzen yeni seei aradaki farkı kapatır, belli olur bir tık ıleri götürür. Soğutucu masrafı daha düşük olması eski anakart sahipleei avntajlatı intel boş seri olur. Bir iki ay içinde raflarda olmalı ki intel satsın.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Tam yazın ortasında 300watt üstü işlemcileri çıkartmak çok zamansız. Hani Aralık'ta falan çıkartsaydı yine bir nebze. Yani bu afrikada soba satmaya kalkmak gibi bir şey. Benim merak ettiğim güvenlik açıkları ne zaman ortaya çıkar? 2 seneye mi, 3 seneye mi? Şöyle bir yamalanıp bunlarda 8. nesil seviyesine mi düşer, 7. nesile mi düşer, sorular sorular.
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 1 hf.
    Soba ve bilgisayar karışımı bir urun bekleyenler heyecan duyabilir. Uygun fiyat düşüp güç tüketimi ve yüksek.performns ile amd aldı başını gidiyor
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    Selçuk ALAGÖZ (selcuk alagoz) 1 hf.
    "Intel’in daha iddialı hale getirecek 10. nesil yongalar donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor."

    Donanım dünyasının şu saaten sonra 14 nm işlemciyi heyecanla beklediğini pekte zannetmiyorum açıkçası.

    Bir de utanmadan soket değişikliği ile geliyor. Biri bana bu soket değişikliklerini müşteriyi soymak haricindeki başka bir nedenini anlatabilir mi?
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    forvet09 1 hf. en beğenilen
    yeni yongalar soket konusunda geriye dönük uyumluluk sunmayacak.


    en çokta buraya şaşırdım.
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    2061 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    intel comet lake, intel 14 nm+++ ve
    4 etiket daha intel lga 1200 intel core intel core i9-10900k Donanım
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