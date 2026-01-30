Nvidia, Vera CPU ile Intel Xeon ve AMD EPYC işlemcilere meydan okuyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin yeni Vera CPU işlemcisinin veri merkezlerinde AMD EPYC ve Intel Xeon ailesine doğrudan rakip olacağını duyurdu. Arm tabanlı olarak geliştirilen Vera, Nvidia’nın tarihinde ilk kez GPU’lardan bağımsız şekilde, tek başına tam bir bilişim altyapısını çalıştırabilecek bir işlemci olarak konumlandırılıyor.

Huang, Vera’yı “devrim niteliğinde” olarak tanımlarken bazı erken dönem iş ortaklarının resmi duyurular yapılmadan önce bile dağıtım planları üzerinde çalıştığını ifade etti. Nvidia, bu ürünle birlikte yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanında uçtan uca donanım sağlayıcısı olma hedefini net biçimde ortaya koyuyor.

Arm tabanlı yeni rakip

Vera CPU, Nvidia’nın özel tasarladığı 88 Armv9.2 çekirdeği üzerine kurulu. Her çekirdeğin iki iş parçacığı çalıştırabilmesi sayesinde işlemci toplamda 176 iş parçacığı sunuyor. Bu yapı, geleneksel olarak x86 mimarisinin hakim olduğu veri merkezi pazarında Arm tabanlı güçlü bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Nvidia, Arm mimarisi sayesinde performans ve güç verimliliği dengesini daha esnek biçimde yönetmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci, 1,5 TB LPDDR5X bellek ve 1,2 TB/s bant genişliği ile bellek yoğun iş yüklerine odaklanıyor. Vera’nın mimarisindeki en belirleyici unsurlardan birisi de ikinci nesil Scalable Coherency Fabric yapısı. Bu yüksek hızlı ara bağlantı sistemi, 88 çekirdeğin tamamını tek parça (monolitik) bir yonga üzerinde birbirine bağlıyor. Ortaya çıkan 3,4 terabayt/saniye çift yönlü bant genişliği, çekirdekler arası veri aktarımını düşük gecikmeyle mümkün kılıyor.

Ayrıca Vera, Nvidia’nın ikinci nesil NVLink Chip-to-Chip teknolojisi üzerinden GPU’larla doğrudan ve yüksek hızlı bağlantı kurabiliyor. Bu bağlantı, yaklaşan Rubin GPU gibi harici bileşenlere 1,8 terabayt/saniyeye kadar tutarlı bant genişliği sunuyor.

Vera’nın çekirdekleri, yapay zeka ve vektör işlemleri için ek donanım yeteneklerine de sahip. Bu yaklaşım, bazı yapay zeka çıkarım işlemlerinin doğrudan CPU üzerinde yapılmasına olanak tanıyarak gecikme ve enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

