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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı

    Son gelen haberlerde Intel’in merakla beklenen 10. nesil mobil işlemcilerinin çıkış tarihine yer verildi. Firma mobil kanadını beklenenden erken güncelleyebilir.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı
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    Mavi ekip hali hazırda güçlü bir şekilde elinde tuttuğu mobil pazarda stok sıkıntısı nedeniyle AMD’ye pazar payı kaptırma riskiyle karşı karşıya. Son gelen haberlere göre Intel’den karşı hamle beklenenden önce gelebilir.

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    Sızıntıya göre Intel 10. nesil H ve S serisi mobil işlemcilerini yol haritasında önümüzdeki mart ayının ortalarına konumlandırmış olabilir. Tanıtımi takip eden birkaç hafta içerisinde ilk dizüstülerde kaşımıza çıkması beklenen yongalar firmanın AMD’nin Renoir hamlesine cevabı olabilir.

    10 nm ile gelebilir

    Henüz modelerin üretim nodundan çıkacağı belirsizliğini korurken 10 nm’nin tercih edilmesi durumunda AMD’nin 7 nm bantlarından çıkacak Renoir APU’ları karşısında işlemci devinin eli güçlenebilir. Diğer taraftan 14 nm+++’ta ısrar edilmeye devam edilirse mavi ekip için büyük bir hüsran yolda demektir.

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    Intel’in yalnızca tepe frekansına dair açıklama yaptığı 10. nesil mobil işlemcilerin 5 GHz üstü frekansları göz önünde bulunduracak olursak 14 nm+++ olası görünüyor. Yine de kesin sonucu zaman gösterecek. Son olarak eğer 10 nm tercih edilirse Gen 12 iGPU’sunu görme ihtimalimiz gündeme gelebilir. Bu sayede Intel yıllardır eleştirildiği entegre grafik birimi başlığında Nvidia’nın bazı MX serisi yongalarına rakip olabilir.



    https://wccftech.com/exclusive-intel-10th-generation-s-and-h-series-mobility-lineup-launching-in-mid-march/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    joven 40 dk.
    Microsoft İntel işlemcili Core İ5-1035G4 10 nesil işlemcili surface pro 7 tablet'lerinde ısınma sorunu batarya kullanım sürelerini ve performansı olumsuz yönde etkiliyor
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