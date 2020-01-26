10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı

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Mavi ekip hali hazırda güçlü bir şekilde elinde tuttuğu mobil pazarda stok sıkıntısı nedeniyle AMD’ye pazar payı kaptırma riskiyle karşı karşıya. Son gelen haberlere göre Intel’den karşı hamle beklenenden önce gelebilir.

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Sızıntıya göre Intel 10. nesil H ve S serisi mobil işlemcilerini yol haritasında önümüzdeki mart ayının ortalarına konumlandırmış olabilir. Tanıtımi takip eden birkaç hafta içerisinde ilk dizüstülerde kaşımıza çıkması beklenen yongalar firmanın AMD’nin Renoir hamlesine cevabı olabilir.

10 nm ile gelebilir

Henüz modelerin üretim nodundan çıkacağı belirsizliğini korurken 10 nm’nin tercih edilmesi durumunda AMD’nin 7 nm bantlarından çıkacak Renoir APU’ları karşısında işlemci devinin eli güçlenebilir. Diğer taraftan 14 nm+++’ta ısrar edilmeye devam edilirse mavi ekip için büyük bir hüsran yolda demektir.

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Intel’in yalnızca tepe frekansına dair açıklama yaptığı 10. nesil mobil işlemcilerin 5 GHz üstü frekansları göz önünde bulunduracak olursak 14 nm+++ olası görünüyor. Yine de kesin sonucu zaman gösterecek. Son olarak eğer 10 nm tercih edilirse Gen 12 iGPU’sunu görme ihtimalimiz gündeme gelebilir. Bu sayede Intel yıllardır eleştirildiği entegre grafik birimi başlığında Nvidia’nın bazı MX serisi yongalarına rakip olabilir.

https://wccftech.com/exclusive-intel-10th-generation-s-and-h-series-mobility-lineup-launching-in-mid-march/

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