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10 sene önce övdüğü insanı 2009 yılında sansürleyen firma: Apple

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Think Different kampanyası için hazırladığı Dalai Lama posterlerinden biri

iPhone OS'in Çin'de satışa sunulmasının ardından şu andaki Apple'ın, 10 sene önceki Apple'la ne kadar çeliştiğini anlamak hiç de zor olmasa gerek. Bilişim dünyasının en başarılı reklam kampanyalarından gösterilen "Think Different" da farklı düşünen önderler arasında fotoğrafları gösterilen Dalai Lama'ı konu alan uygulamalar AppStore Çin'de Apple'ın sansürüne takıldığı ortaya çıktı. Sansürden bahsetmeden önce Apple'ın, geliştiricilerin hazırladığı her yazılımı kontrol edip, onayladıktan sonra AppStore üzerinden iPhone OS kullanıcılarına sunulmasına izin verdiğini hatırlatalım.

Dalai Quotes, Dalai Lama Quotes, Paging Dalai Lama ve Dalai Lama Prayerwheel yazılımlarının yanında Dalai Lama'nın Nobel Barış Ödülünü kazanmasını anlatan Nobel Laureates yazılımının Apple tarafından engellenmesinin ortaya çıkmasının ardından bu konuyla ilgili IDG News'e açıklamada bulunan basın sözcüsü her ülkenin yasalarını önemsediklerini ve her uygulamanın her ülkede yayınlanması gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmadığını belirtti. Dalai Quotes'in yaratıcısı James Sugrue ise böyle bir yasağın bulunduğunu bilmediğini, ancak katılmasa da Apple'ın böyle bir hakkı olduğunu söyledi.

Ancak Apple'ın 10 sene önce farklı düşündüğü için övdüğü Dalai Lama'ı, 2009 yılında sansürlemesi Amerika'da ses getirdi. Apple'a bağlılıklarıyla ünlü olan birçok Mac kullanıcısı forumlarda "10 sene öncesini ne kadar çabuk unuttunuz" diyerek Apple'ı bu sansürden dolayı eleştirdi.

1950'den bu yana Çin yönetiminde olan Tibet'in bağımsızlığı için uğraşan Tibet'in ruhani dini lideri Dalai Lama, Çin hükümeti tarafından düşman olarak addediliyor. Kutsal şehirleri Lhasa'nın Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kuşatılmasının ardından 1959 yılında Hindistan'a sığınan Dalai Lama, 1989 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.


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TikaMasala 9 yıl
DH Misafiri iyi sallamış. Dalai lama nedir kimdir budizm nedir önce bi okuyup öğrenseymiş.
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rabbitweed 9 yıl
haber eksik verilmis.Ayrica dalai lama(tibet ruhani lideri demek) resimdeki sahis ve su anki budizm ruhani lideri Tenzin Gyatso 1959 da istila edilen Tibetin lideriydi.Nobel baris odulu de kazanmistir kendisi..Cin yillardir budizm i bitirmeye,tibet halkinida yoketmeye calisiyor.bu yuzden cin hukemeti dalai lamayi kabul etmez yasaklidir..Apple da bunun icin dalai lama ile alakali uygulamalari kaldirmis Cin itunes store 'dan.Yani apple in sansurledigi birsey yok.Apple sozcusude bunu onaylamis

Kaldirilan uygulamalarin ismi...kaynak
Dalai Quotes (dalai sozleri)
Dalai Lama Quotes (dalai lama'nin sozleri)
Dalai Lama Prayerwheel (prayerwheel dinle alakali bir esyaymis)
Paging Dalai Lama (dalai lamanin nerede ogretmenlik yaptigi gosteriyormus)
Nobel Laureates(Nobel baris odulu kazananlarin listesi (Tenzin Gyatso da dahil))
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kado_kadq 9 yıl
Think different iste... Farkli dusunun. O zaman farkli dusunuyorlarmis, simdi farkli...
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matkapmatkap 9 yıl
İnsanların veya firmaların fikirlerinin değişmesi bence doğal bir süreçtir.Dünyada dinamikler sürekli değişmektedir ve değişen dinamikler düşüncelerimizi de değiştirmektedir.10 sene önceki kafamla düşünemem ki ben neden o zaman yaptığım bir şeyi savunayım?Ayrıca neden yeni fikirlere açılmak kötü olsun ki?Her yeni fikir bizi kalıplardan kurtarmaz mı?
Neyse benim düşüncelerim bunlar.Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir demiş Herakleitos
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kahveisteyen 9 yıl
Dalai Lama Abdullah Öcalan gibi biri Çin için. Koca Çin'i pazar haline getirirken üzmek olmaz.
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sgnr 9 yıl
Elmayla işim olmaz. Zaten bozdu kendinide. Hertürlü edit ve grafik işindede windows yeter.
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cihansevencan 9 yıl
APPLE DEMİREL

:)))))
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justbejust 9 yıl
kapitalizm dahilinde para için faşist rejimlere yalakalık yapılmasına güzel bir örnek olmuş.
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swrty 9 yıl
apple :P ah ah..
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YALNIZ EFE 9 yıl
APPLE DEMİREL
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quzman 9 yıl
DH Misafiri ,
Dalai Lama ile CIA adına sözleşmeyi sen imzaladın sanırım ...
Bu olay ticaretin tanımıdır .
Arkadaşın da dediği gibi 'dün dündür , bugün ise bugündür' ...
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DH Misafiri 9 yıl
dalai lama CIA tarafından yıllık 500.000 dolar kadar bir bütçe ile fonlanan sözde barış elçisidir . tibetin , çin sınırına tampon bölge oluşturması amaçlı "özgürleştirilmesi" operasyonunda kullanılan bir lider figürdür . apple ın dalai lama yı kullanması da oldukça manidar .
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