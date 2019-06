10 sene önce övdüğü insanı 2009 yılında sansürleyen firma: Apple

Apple'ın Think Different kampanyası için hazırladığı Dalai Lama posterlerinden biri

iPhone OS'in Çin'de satışa sunulmasının ardından şu andaki Apple'ın, 10 sene önceki Apple'la ne kadar çeliştiğini anlamak hiç de zor olmasa gerek. Bilişim dünyasının en başarılı reklam kampanyalarından gösterilen "Think Different" da farklı düşünen önderler arasında fotoğrafları gösterilen Dalai Lama'ı konu alan uygulamalar AppStore Çin'de Apple'ın sansürüne takıldığı ortaya çıktı. Sansürden bahsetmeden önce Apple'ın, geliştiricilerin hazırladığı her yazılımı kontrol edip, onayladıktan sonra AppStore üzerinden iPhone OS kullanıcılarına sunulmasına izin verdiğini hatırlatalım.

Dalai Quotes, Dalai Lama Quotes, Paging Dalai Lama ve Dalai Lama Prayerwheel yazılımlarının yanında Dalai Lama'nın Nobel Barış Ödülünü kazanmasını anlatan Nobel Laureates yazılımının Apple tarafından engellenmesinin ortaya çıkmasının ardından bu konuyla ilgili IDG News'e açıklamada bulunan basın sözcüsü her ülkenin yasalarını önemsediklerini ve her uygulamanın her ülkede yayınlanması gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmadığını belirtti. Dalai Quotes'in yaratıcısı James Sugrue ise böyle bir yasağın bulunduğunu bilmediğini, ancak katılmasa da Apple'ın böyle bir hakkı olduğunu söyledi.

Ancak Apple'ın 10 sene önce farklı düşündüğü için övdüğü Dalai Lama'ı, 2009 yılında sansürlemesi Amerika'da ses getirdi. Apple'a bağlılıklarıyla ünlü olan birçok Mac kullanıcısı forumlarda "10 sene öncesini ne kadar çabuk unuttunuz" diyerek Apple'ı bu sansürden dolayı eleştirdi.

1950'den bu yana Çin yönetiminde olan Tibet'in bağımsızlığı için uğraşan Tibet'in ruhani dini lideri Dalai Lama, Çin hükümeti tarafından düşman olarak addediliyor. Kutsal şehirleri Lhasa'nın Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kuşatılmasının ardından 1959 yılında Hindistan'a sığınan Dalai Lama, 1989 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.