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%100 Elektrikli Renault Fluence ZE bütün detaylarıyla bu videoda

8 yıl
259,6b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Auto Show 2010 bütün hızıyla sürerken Donanimhaber.com olarak Hybrid ve %100 elektrikli araçların izini sürüyoruz. Bu videomuzda Ranault'un %100 elektrikli otomobili Fluence ZE'yi bütün detaylarıyla ele alıyoruz.


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janjarre 8 yıl en beğenilen
2 Saat şarj çok uzun bir süre. Günümüz insanı zamanla yarışıyor bu yoğun tempoda araç sahiplerinin sürekli araçlarının şarjını takip etmeleri pek mümkün gözükmüyor.Bunun yanısıra Türkiye'de yada İstanbul'u baz alalım konut sistemleri Avrupa veya Amerikadaki gibi bahçeli garajlı değilki. Ben evimde nerede şarj edeceğim bu aracı.Binanın 5. katında oturuyorum arabamıda nerde boş yer bulursam oraya park ediyorum bazen evimden 1 Km uzakta olduğu bile oluyor.Bu araç bana göre ülkemiz koşullarına pek uygun gelmedi açıkçası.
2 Saat şarj çok uzun bir süre. Günümüz insanı zamanla yarışıyor bu yoğun tempoda araç sahiplerinin sürekli araçlarının şarjını takip etmeleri pek mümkün gözükm...
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janjarre 8 yıl

ogkasa

prizlerde şarj etmek için kabloların vericeleceğini söylediler. Al aküyü götür evine şarj et bu kadar basit. Hatta bitanede yedek akü al 320 km git 2 akü ile


Siz bu aracın aküsünü bir görün yetmedi birde kaldırmaya çalışın ondan sonra yazdığınız mesaja gülün
ogkasaprizlerde şarj etmek için kabloların vericeleceğini söylediler. Al aküyü götür evine şarj et bu kadar basit. Hatta bitanede y...
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alkoc 3 yıl
yorumlar 2012 den kalmış yıl 2016 gelmiş hala ortada kango ze yok bunun cevabını verecek bi renault yetkilisi bulamadım kardeşim ben satın almak istiyorum kendim 220 ye takıp gerekirse sabaha kadar sürsün şarj edeceğim ama satan yok bunca zamandır satılmak istenmemesinin sebebi ne anlamış diğilim. Ayrıca batarya ömrü kaç şarjdır bu süre bitince batarya-akü kaç paradır bu sorulara cevap bulamıyorum.
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Mnr980 6 yıl
tam bir fiyasgo çıktı...
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AlleinMann 6 yıl Mnr980
Mnr980

tam bir fiyasgo çıktı...

fiyasgo ne la
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YGA 6 yıl
Proje guzel. Turkiye'de de satilsin fakat TEDAS zamlari da ortada.
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DH Misafiri 6 yıl
Herkes iki saate çok uzun süre demiş. Kaç kişi günde 100km yol yapıyor ki? Gece bırakın şarj olsun işte.
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DH Misafiri 6 yıl
arac uzerınde yola alırken kendını sarj eden aku yapsalar bu tur araclar her ulkede tutulurr yoksa bu arac turkıyede tutulmazzz
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misterno1 7 yıl
Ayda 72 Euro aku kirasi olduktan sonra kimse bu arabayi TR de almaz

Alirsa matematiginden kusku duyarim
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aytek65 7 yıl
ibm.com/... Bu linkte 10 kat fazla depolama kapasitesine sahip pil teknolojisi anlatiliyor. 2009 yilinda baslamis bir calisma.
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ozbay kat kaloriferi 7 yıl
hepsı ıyı guzelde ayda 100dolar vergısı varmıs nasıl olcak 1 depo mazot benzın parasını devlete verecegız yıne bırde 100dolar +arabanın vergısı 1 yıllık pul parası devam edecekmı orasını anlamadım amac tesvıkmi destekmı köstekmı devlet para kazansında nasıl olursa olsunmu ne parasıdır bu ötv mi
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aytek65 7 yıl
teslamotors.com/... adresini incelerseniz 345 mil/sarj menzilini gorursunuz. Alt tarafi pil, bunun gelistirilemeyecek nesi vardi bu zamana kadar. Bunlar komplo teorisi degil basit mantik. Tv teknolojisini hatirlayin, 1986 yilinda amerikadan gelen hocamiz "televizyonlar artik duvara asiliyor, tablo gibi" demisti. Biz o tv leri neredeyse 20 yil sonra gorebildik.
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Seviyeli Yarbay 7 yıl
10 yıl sonra gelişince alabilirim, menzilini uygun bulmuyorum
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commodore63 7 yıl
bugün gördüm buna benzer bir araç bu tür arabalar ne denilirse denilsin hızla yaygınlaşacak, kimileri zamanında dev firmalar buna izin vermez demişlerdi ama en başta Amerika bunu destekleyecektir çünkü petrolün ömrünün 30 yıl olduğu söylenmekte ve petrol tükenirse askeriye biter çünkü hiç bir araç elektrikle çalışmaz ne helikopter nede gemiler, sen elektrikli araba kullanacaksın ki Amerikada petrolü stoklayıp askeri alanda kullansın. Şuan bile petrol tasarrufu yapmak için çoğu tatbikatları iptal ediyorlar.
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aytek65 7 yıl
Olayi kisaca ozetlemek isterim. Aslinda bu teknoloji cok basit ve uzun zaman once kullanilabilirdi. Dunyaninn en buyuk ve zengin sirketleri petrol sirketleridir. Exon, Mobil, Shell vb. Elektrikli otomobiller uzun zaman once yayginlassa idi bu sirketlet petrolden bu kadar para kazanip dunyanin en zenginleri olabilir miydi? Bu teknolojiyi ozellikle gelistirmediler. Yoksa bir akulu araba yapmak bu kadar karmasik ve zor bir olay degil, oyuncaklari zaten var. Amerikan Tesla marka oto tek sarj ile 450 km gidiyor. İncelemenizi oneririm. Sonuc olarak bu basit ve ucuz teknolojinin yayginlasmasi kacinilmaz. Tum dunyayi saracak bu teknoloji. IBM firmasinin 10 kat daha uzun sureli bir aku gelistirdigini okumustum. Goreceksiniz 10 yila kalmaz dunyanin %90 ı bu teknolojiye gecer.
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Speed-Step 7 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Görüyorum ki bir çok kişi komplo teorilerine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde çok önemli bir konuyu göz ardı ederek petrol şirketlerinin elektrikli arabalara izin vermedikleri yönündeki görüşlerini belirtmişler.

Elektrikli arabaların önündeki en büyük engel petrol şirketlerinden önce pildir. Elektriğin sonradan kullanılabilir bir şekilde depolandığı pil teknolojisi bugün savaş gereçlerinden, taşınabilir akıllı cihazlara kadar geniş bir alanda henüz tam istekleri karşılayabilecek bir teknoloji seviyesine ulaşmayan önemli bir bileşendir.

Eğer daha az yer kaplayan, hızlı şarj olan, kısa süreli şarj ardından tatmin edici bir süre boyunca tekrar şarj gerektirmeyen bir pil teknoloji keşfedilebilirse bu keşfi yapan şirket zaten en az petrol şirketleri kadar zengin olacağı için herhangi bir engel tanıyacağını sanmıyorum :)
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