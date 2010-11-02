%100 Elektrikli Renault Fluence ZE bütün detaylarıyla bu videoda

Genel Yayın Yönetmeni
|yorumlar 2012 den kalmış yıl 2016 gelmiş hala ortada kango ze yok bunun cevabını verecek bi renault yetkilisi bulamadım kardeşim ben satın almak istiyorum kendim 220 ye takıp gerekirse sabaha kadar sürsün şarj edeceğim ama satan yok bunca zamandır satılmak istenmemesinin sebebi ne anlamış diğilim. Ayrıca batarya ömrü kaç şarjdır bu süre bitince batarya-akü kaç paradır bu sorulara cevap bulamıyorum.
|tam bir fiyasgo çıktı...
Mnr980
fiyasgo ne la
|Proje guzel. Turkiye'de de satilsin fakat TEDAS zamlari da ortada.
|Herkes iki saate çok uzun süre demiş. Kaç kişi günde 100km yol yapıyor ki? Gece bırakın şarj olsun işte.
|arac uzerınde yola alırken kendını sarj eden aku yapsalar bu tur araclar her ulkede tutulurr yoksa bu arac turkıyede tutulmazzz
| Ayda 72 Euro aku kirasi olduktan sonra kimse bu arabayi TR de almaz
Alirsa matematiginden kusku duyarim
|ibm.com/... Bu linkte 10 kat fazla depolama kapasitesine sahip pil teknolojisi anlatiliyor. 2009 yilinda baslamis bir calisma.
|hepsı ıyı guzelde ayda 100dolar vergısı varmıs nasıl olcak 1 depo mazot benzın parasını devlete verecegız yıne bırde 100dolar +arabanın vergısı 1 yıllık pul parası devam edecekmı orasını anlamadım amac tesvıkmi destekmı köstekmı devlet para kazansında nasıl olursa olsunmu ne parasıdır bu ötv mi
|teslamotors.com/... adresini incelerseniz 345 mil/sarj menzilini gorursunuz. Alt tarafi pil, bunun gelistirilemeyecek nesi vardi bu zamana kadar. Bunlar komplo teorisi degil basit mantik. Tv teknolojisini hatirlayin, 1986 yilinda amerikadan gelen hocamiz "televizyonlar artik duvara asiliyor, tablo gibi" demisti. Biz o tv leri neredeyse 20 yil sonra gorebildik.
|10 yıl sonra gelişince alabilirim, menzilini uygun bulmuyorum
|bugün gördüm buna benzer bir araç bu tür arabalar ne denilirse denilsin hızla yaygınlaşacak, kimileri zamanında dev firmalar buna izin vermez demişlerdi ama en başta Amerika bunu destekleyecektir çünkü petrolün ömrünün 30 yıl olduğu söylenmekte ve petrol tükenirse askeriye biter çünkü hiç bir araç elektrikle çalışmaz ne helikopter nede gemiler, sen elektrikli araba kullanacaksın ki Amerikada petrolü stoklayıp askeri alanda kullansın. Şuan bile petrol tasarrufu yapmak için çoğu tatbikatları iptal ediyorlar.
|Olayi kisaca ozetlemek isterim. Aslinda bu teknoloji cok basit ve uzun zaman once kullanilabilirdi. Dunyaninn en buyuk ve zengin sirketleri petrol sirketleridir. Exon, Mobil, Shell vb. Elektrikli otomobiller uzun zaman once yayginlassa idi bu sirketlet petrolden bu kadar para kazanip dunyanin en zenginleri olabilir miydi? Bu teknolojiyi ozellikle gelistirmediler. Yoksa bir akulu araba yapmak bu kadar karmasik ve zor bir olay degil, oyuncaklari zaten var. Amerikan Tesla marka oto tek sarj ile 450 km gidiyor. İncelemenizi oneririm. Sonuc olarak bu basit ve ucuz teknolojinin yayginlasmasi kacinilmaz. Tum dunyayi saracak bu teknoloji. IBM firmasinin 10 kat daha uzun sureli bir aku gelistirdigini okumustum. Goreceksiniz 10 yila kalmaz dunyanin %90 ı bu teknolojiye gecer.
| Arkadaşlar Merhaba,
Görüyorum ki bir çok kişi komplo teorilerine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde çok önemli bir konuyu göz ardı ederek petrol şirketlerinin elektrikli arabalara izin vermedikleri yönündeki görüşlerini belirtmişler.
Elektrikli arabaların önündeki en büyük engel petrol şirketlerinden önce pildir. Elektriğin sonradan kullanılabilir bir şekilde depolandığı pil teknolojisi bugün savaş gereçlerinden, taşınabilir akıllı cihazlara kadar geniş bir alanda henüz tam istekleri karşılayabilecek bir teknoloji seviyesine ulaşmayan önemli bir bileşendir.
Eğer daha az yer kaplayan, hızlı şarj olan, kısa süreli şarj ardından tatmin edici bir süre boyunca tekrar şarj gerektirmeyen bir pil teknoloji keşfedilebilirse bu keşfi yapan şirket zaten en az petrol şirketleri kadar zengin olacağı için herhangi bir engel tanıyacağını sanmıyorum :)
Siz bu aracın aküsünü bir görün yetmedi birde kaldırmaya çalışın ondan sonra yazdığınız mesaja gülün