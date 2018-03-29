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10.000 TL'lik akıllı telefon: Huawei Mate RS'i kullandık

1 yıl
15,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in çılgın telefonu Mate RS'i kullandık. Porsche Design ile geliştirilen telefon ekrandan parmakizi okuma ve 512GB depolama gibi heyecan verici özelliklere de sahip. İşte tüm detaylar.
Huawei şimdiye kadar üretmiş olduğu en pahalı telefonu duyurdu: Mate RS. Porsche Design ile geliştirilen telefon ekrandan parmakizi okuma, 512GB depolama ve Leica imzalı üçlü arka kamera gibi heyecan verici özelliklere sahip. Huawei Mate RS'i sizin için inceledik, işte tüm detaylar.

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zolzauza 1 yıl en beğenilen
10000 tl buna verene kadar
5 gün/6 gece 5 yıldızlı otelde ben-hanım-çocuk yaz tatili: 4000 tl
i5 işlemcili laptop : 2500 tl
giriş/orta seviye telefon : 1500 tl
ipad : 1500 tl
...500 tl de cebime kalır rakı-balık yaparım :)
10000 tl buna verene kadar5 gün/6 gece 5 yıldızlı otelde ben-hanım-çocuk yaz tatili: 4000 tli5 işlemcili laptop : ...
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General. 1 yıl
Ekonomi iyi olduğu için kullanabiliyorsunuz, yoksa elinize alamazdınız.

Eyyyy Huawei sen kimsin..
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tolgatelli 1 yıl
Ne güzel telefon..
..
Ta ki kılıf takana kadar..
Ondan sonra hepsi aynı..
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DH Misafiri 5 ay
Biz betona yatırdık adamlar ilime bilime yatırmış.Anca çamur atarız.
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ByKüLLü 1 yıl
telefon 1000tl marka 9000 tl
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lithran 1 yıl
Siz sanirim butun herkesi fakir zannediyorsunuz,beyler kendinize gelin.Saatte o parayi kazananlar var aramizda :)
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yunusaticioglu 1 yıl
bu da demek oluyor ki mate 20 pro ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek ve de alınacak
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cumur 1 yıl
porsche dizaynmış bildiğin samsung dizayn bu
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serserim06 1 yıl
Bu paraya
S8 3k
140 ekran 4k bir tv 3.5k
2500 TL laptop
Kalan 1000k ye iç...
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serserim06 1 yıl
Yuhhhhh

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bjkyener 1 yıl
iyice bknu çıkardılar 10000 tl ye telefon mu olur
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kartl10 1 yıl
120 ay taksitle telefonu alırsn ekranın üstüne yarım metre cam takarsn arkasına da 1 metre kılıf koyarsın. 3 kişi ile yanında tasirsin !!
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Tensi 1 yıl
O paraya iPhone X2.

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