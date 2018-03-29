10.000 TL'lik akıllı telefon: Huawei Mate RS'i kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in çılgın telefonu Mate RS'i kullandık. Porsche Design ile geliştirilen telefon ekrandan parmakizi okuma ve 512GB depolama gibi heyecan verici özelliklere de sahip. İşte tüm detaylar.
Huawei şimdiye kadar üretmiş olduğu en pahalı telefonu duyurdu: Mate RS. Porsche Design ile geliştirilen telefon ekrandan parmakizi okuma, 512GB depolama ve Leica imzalı üçlü arka kamera gibi heyecan verici özelliklere sahip. Huawei Mate RS'i sizin için inceledik, işte tüm detaylar.
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5 gün/6 gece 5 yıldızlı otelde ben-hanım-çocuk yaz tatili: 4000 tl
i5 işlemcili laptop : 2500 tl
giriş/orta seviye telefon : 1500 tl
ipad : 1500 tl
...500 tl de cebime kalır rakı-balık yaparım :)
Eyyyy Huawei sen kimsin..
..
Ta ki kılıf takana kadar..
Ondan sonra hepsi aynı..