10.000 TL'lik akıllı telefon: Huawei Mate RS'i kullandık

Huawei'in çılgın telefonu Mate RS'i kullandık. Porsche Design ile geliştirilen telefon ekrandan parmakizi okuma ve 512GB depolama gibi heyecan verici özelliklere de sahip. İşte tüm detaylar.

Huawei şimdiye kadar üretmiş olduğu en pahalı telefonu duyurdu: Mate RS. Porsche Design ile geliştirilen telefon ekrandan parmakizi okuma, 512GB depolama ve Leica imzalı üçlü arka kamera gibi heyecan verici özelliklere sahip. Huawei Mate RS'i sizin için inceledik, işte tüm detaylar.