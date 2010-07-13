100.000. Android uygulaması için geri sayım başladı

HTC, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Acer, Alcatel, Garmin-Asus, Huawei gibi üreticiler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlayan ve her geçen gün pazar payını arttırmayı sürdüren Google'ın mobil işletim sistemi Android için geliştirilen uygulama sayısının 100.000 sınırına ulaşması için geri sayım başladı.
AndroLib tarafından yayınlanan grafiklere göre şu anda Android markette 90.000'in üzerinde oyun ve uygulama bulunuyor. Temmuz ayının başından beri 9920 tane yeni oyun ve uygulama yüklenmiş durumda. En fazla yüklemenin yapıldığı ay ise haziran olarak görünüyor. AndroLib'in paylaştığı en son istatistiki sonuçlara göre uygulamaların %38,6'sının belli bir ücret karşılığında, kalanının bedavaya indirilebildiğini ekleyelim. Bu hızla devam edilirse ağustos ayında 100.000 barajının aşılacağını düşünmekteyiz.
Sürekli benim dediğim yere geliyoruz. Bak şimdi ben androidin uygulama sayısına itiraz etmedim en başta uygulamaların kalitesizliğinden dem vurdum. Sonra konu uygulamaların gereksizliğine geldi.
Şimdi:
1.Evet Android'de çok fazla gereksiz uygulama var.Hatta bunlar uygulama bile değil ama markete girdikleri için nimetten sayılıyorlar.Aynen appstore'da da bir ton gereksiz uygulama var ama; ücretsiz olarak da ÇOK KALİTELİ ve fazla sayıda uygulamaya ulaşabiliyorsun.Markette bu imkansız
2.Yukarıda dediğim gibi benim asıl uyuz olduğum uygulamaların grafiklerindeki kalitesizlik. Bir kaç istisna haricinde android uygulamaları, iphone uygulamaları yanında çok basit ve kalitesiz duruyor.Benim asıl ayar olduğum da bu zaten.
güzel uygulamalar sıyrılıyor zaten top a giriyor.
Valla durum şu an daha kötü.
Sanırım Mart 2010 civarında Andorid'de 50.000 uygulama varken, AppStore'da 180.000 civarı uygulama vardı. Yani aradaki fark 130.000 civarı idi.
Şu an ise Andorid'de 90.000 civarında uygulama varken AppStore'da 250.000 civarında uygulama var. Yani fark 160.000 civarı.