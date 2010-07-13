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100.000. Android uygulaması için geri sayım başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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100.000. Android uygulaması için geri sayım başladı
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100.000. Android uygulaması için geri sayım başladı
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(Her ay yüklenen yaklaşık uygulama sayısı)

HTC, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Acer, Alcatel, Garmin-Asus, Huawei gibi üreticiler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlayan ve her geçen gün pazar payını arttırmayı sürdüren Google'ın mobil işletim sistemi Android için geliştirilen uygulama sayısının 100.000 sınırına ulaşması için geri sayım başladı.

AndroLib tarafından yayınlanan grafiklere göre şu anda Android markette 90.000'in üzerinde oyun ve uygulama bulunuyor. Temmuz ayının başından beri 9920 tane yeni oyun ve uygulama yüklenmiş durumda. En fazla yüklemenin yapıldığı ay ise haziran olarak görünüyor. AndroLib'in paylaştığı en son istatistiki sonuçlara göre uygulamaların %38,6'sının belli bir ücret karşılığında, kalanının bedavaya indirilebildiğini ekleyelim. Bu hızla devam edilirse ağustos ayında 100.000 barajının aşılacağını düşünmekteyiz.


http://www.androlib.com/appstats.aspx Yorum Yaz
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Tyson Granger 9 yıl
Sanki uygulama sayısı çok önemli bin tane uygulama olsundu son derece kaliteli olsun işe yarasın. Marka fanatiklerininin birbiriyle tartışmasına sinir oluyorum sanki buraya yazıp bir markayı övünce başınız göğe eriyor. Bu tartışmalar sonucu kazanan kimse olmuyor herhangi bir sonuca varılmıyor her konuyu bu şekilde baltalamayın lütfen...
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Buzmavisi 9 yıl
Gereksizi bırak appstore da bazı salakça uygulamaların aynısından onlarca var. Appstoreu severim ama böyle gereksiz ve kullanışsız uygulamaların aynIsına neden izin veriyor anlamış değilim.
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EfeAYDIN 9 yıl
Tamam oyle fakat o dedigin app store icin de gecerli arkadasim! Sanki app storeun programlarinin hepsi cok gerekli
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_KadirşinaS_ 9 yıl
EfeAYDIN

Tamam oyle fakat o dedigin app store icin de gecerli arkadasim! Sanki app storeun programlarinin hepsi cok gerekli


Sürekli benim dediğim yere geliyoruz. Bak şimdi ben androidin uygulama sayısına itiraz etmedim en başta uygulamaların kalitesizliğinden dem vurdum. Sonra konu uygulamaların gereksizliğine geldi.

Şimdi:

1.Evet Android'de çok fazla gereksiz uygulama var.Hatta bunlar uygulama bile değil ama markete girdikleri için nimetten sayılıyorlar.Aynen appstore'da da bir ton gereksiz uygulama var ama; ücretsiz olarak da ÇOK KALİTELİ ve fazla sayıda uygulamaya ulaşabiliyorsun.Markette bu imkansız

2.Yukarıda dediğim gibi benim asıl uyuz olduğum uygulamaların grafiklerindeki kalitesizlik. Bir kaç istisna haricinde android uygulamaları, iphone uygulamaları yanında çok basit ve kalitesiz duruyor.Benim asıl ayar olduğum da bu zaten.

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OverClocK1ng 9 yıl
Evet. Apple cılar. Android de 10.000 uygulamayı aştı haberine iPhone da 100.000 var diyenler. Hadi bakalım. Şimdi konuşun. Çok değil 6 ay sonra Android 1. sırada olacak görürsünüz..
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ufhouck 9 yıl
bedava uygulamaların kalitesini tartışmak anlamsız paralı uygulamalar appstore olunca paralı oluyor haliyle.

güzel uygulamalar sıyrılıyor zaten top a giriyor.
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Erasmus78 9 yıl

OverClocKing

Evet. Apple cılar. Android de 10.000 uygulamayı aştı haberine iPhone da 100.000 var diyenler. Hadi bakalım. Şimdi konuşun. Çok değil 6 ay sonra Android 1. sırada olacak görürsünüz..


Valla durum şu an daha kötü.
Sanırım Mart 2010 civarında Andorid'de 50.000 uygulama varken, AppStore'da 180.000 civarı uygulama vardı. Yani aradaki fark 130.000 civarı idi.
Şu an ise Andorid'de 90.000 civarında uygulama varken AppStore'da 250.000 civarında uygulama var. Yani fark 160.000 civarı.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
daha o kadar yaygınlasmadı goremiyorum cevremde hiç androidli telefon kullanan
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hook1903 9 yıl
Android gelişmeye devam ediyor ve devam da edicektir,geleceğin tek işletim sistemi olcağına inanıyorum muhtemelen 2-3 yıl sonra appstore a yaklaşabilir diye tahmin ediyorum.
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kirmizibulten 9 yıl
android kullanmama cok sevmeme ragmen fanatizmlige karsi olduguma bir ornek olarak soyleyebilirim ki 100000 program olabilir fakat cok gereksiz uygulama var.20000 i resim puzzle dir 10000 i duvar kagididir vs.umarim daha kaliteli uygulamalar gelistirilir.
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