100.000. Android uygulaması için geri sayım başladı

(Her ay yüklenen yaklaşık uygulama sayısı)

HTC, Samsung, LG Mobile, Motorola, Sony Ericsson, Acer, Alcatel, Garmin-Asus, Huawei gibi üreticiler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlayan ve her geçen gün pazar payını arttırmayı sürdüren Google'ın mobil işletim sistemi Android için geliştirilen uygulama sayısının 100.000 sınırına ulaşması için geri sayım başladı.

AndroLib tarafından yayınlanan grafiklere göre şu anda Android markette 90.000'in üzerinde oyun ve uygulama bulunuyor. Temmuz ayının başından beri 9920 tane yeni oyun ve uygulama yüklenmiş durumda. En fazla yüklemenin yapıldığı ay ise haziran olarak görünüyor. AndroLib'in paylaştığı en son istatistiki sonuçlara göre uygulamaların %38,6'sının belli bir ücret karşılığında, kalanının bedavaya indirilebildiğini ekleyelim. Bu hızla devam edilirse ağustos ayında 100.000 barajının aşılacağını düşünmekteyiz.