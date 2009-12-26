%103 büyüme ile netbook pazarı 2009'u lider kapatıyor

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2009'u geride bırakmaya hazırladığımız şu günlerde âdet olduğu üzere "yılın kazananları ve kaybedenleri" başlıklı çok sayıda çalışmanın yayımlandığını görüyoruz. Donanım dünyasına baktığımızda ise yılın kaybedeni olarak farklı segmentlerde çok sayıda firma veya ürün tartışmaya dahil edilebilir ancak genel olarak bir kazanan çıkartılacaksa bu muhtemelen netbook'lar olacak gibi görünüyor.

Peki bu görüş yaygın bir kabul görür mü, gelin şimdi hep birlikte rakamlara bir göz atalım. DisplaySearch firması tarafından hazırlanan yeni çalışmaya göre, ilk yarısı ekonomik kriz kabusuyla geçen 2009 yılında netbook satışları bir önceki yıla kıyasla %103 artış göstererek donanım üreticileri için en güvenli liman olmayı başardı. Zira rapora göre bu yıl en az 33.3 milyon netbook satılmış olacak.

16.4 milyon netbook'un satıldığı 2008 ile kıyaslandığında %103'lük rekor büyümenin öngörüldüğü netbook segmentindeki agresif büyümenin 2013 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu arada dizüstü bilgisayar pazarında 2009 yılı toplam satışlarının 109.4 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeki beklenti de DisplaySearch tarafından raporda altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.