Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

%103 büyüme ile netbook pazarı 2009'u lider kapatıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,8b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

%103 büyüme ile netbook pazarı 2009'u lider kapatıyor
Tam Boyutta Gör

2009'u geride bırakmaya hazırladığımız şu günlerde âdet olduğu üzere "yılın kazananları ve kaybedenleri" başlıklı çok sayıda çalışmanın yayımlandığını görüyoruz. Donanım dünyasına baktığımızda ise yılın kaybedeni olarak farklı segmentlerde çok sayıda firma veya ürün tartışmaya dahil edilebilir ancak genel olarak bir kazanan çıkartılacaksa bu muhtemelen netbook'lar olacak gibi görünüyor.

Peki bu görüş yaygın bir kabul görür mü, gelin şimdi hep birlikte rakamlara bir göz atalım. DisplaySearch firması tarafından hazırlanan yeni çalışmaya göre, ilk yarısı ekonomik kriz kabusuyla geçen 2009 yılında netbook satışları bir önceki yıla kıyasla %103 artış göstererek donanım üreticileri için en güvenli liman olmayı başardı. Zira rapora göre bu yıl en az 33.3 milyon netbook satılmış olacak.

16.4 milyon netbook'un satıldığı 2008 ile kıyaslandığında %103'lük rekor büyümenin öngörüldüğü netbook segmentindeki agresif büyümenin 2013 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu arada dizüstü bilgisayar pazarında 2009 yılı toplam satışlarının 109.4 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeki beklenti de DisplaySearch tarafından raporda altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
garnet54 9 yıl
gerbay arkadaşıma katılıtorum ve sadede geliyorum 2009 un 1 ve 2 çeyreği firmalar için gerçekten sıkıntılı süreçlerdi netbooklarda şık tasarımı ve küçük ve çok fonksiyonel olmaları sebebiyle revaşta notebook üreticileri daha fazla kar getiren netbooka yöneliyor haklı olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
bu piyasayı krizden düze çıkaran segment bu olabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 9 yıl
kız güzelmiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 9 yıl

gerbay

kız güzelmiş...




Biz netbook diyoruz adam kız diyor yav


Konuyu sulandırmadan şunu belirtmek isterim;
günlük aktiviteler için gayet yeterli cihazlar.Bilgisayarda oyun oynamayan ve grafik tasarım gibi şeylere ihtiyaç duymayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan oldu bu cihazlar.İlk zamanlarda f/p oranı oldukça kötüydü ama şu anda fiyatını hakeden cihazlar.
Ancak ulv işlemcili serilerde güzel.Msı bu segmentte benim tasarım açısınıdan en çok dikkatimi çeken şirket.Keza acerında güzel modelleri var.Ancak1.500 liraya varan fiyatları dolayısıyla pek tercih sebebi olamıyorlar.O fiyata aynı ağırlıkta herşeyi ful olan notebooklar bulunmakta.Pil süresi olarak olmasa bile diğer özellikleriyle üstün bilgisayarlar.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 9 yıl
en önemli tercih sebebi pratik ve ucuz olması ve her türlü ihtiyaca makul seviyede cevap verebilmesi. bütün bunlar netbook u alınır yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
istediğiniz heryerde internete girmek için çok ideal aletler.. ama ilk çıktığı zamanlara nazaran fiyatları bir hayli yükseldi.. hatta bazı modeller varki laptoplardan pahalı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 9 yıl
Sadece internet için değil; yatakta film, tv izlemek, msn, facebook gibi eğlenceli aktiviteler yapmak için gayet uygun. Çocuklara oyuncak niyetine verip pc başından kaldırmak içinde ideal bir alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 9 yıl
Ben bile kendime bu yıl 2 tane netbook aldım. Çevremde de oldukça bolca karşıma çıktı. İşlevsel olarak her türlü ihtiyaca cevap verebiliyor. Cep telefonları biraz yavaş ilerliyor sanırım. nVida'nın 99$ lık aletleri ne aşamada Erdi ? Bir haber yaptınız bir daha arkası gelmedi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
kimse 3 kiloluk latop u taşımak istemiyor. defter kitap gibi netobook varken bu büyüme sürpriz değil. aslında bu birazda intelin başarısı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
!RaMaZaN! 9 yıl
+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3773 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
araştırma, Netbook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu 9 yıl Nvidia Halkla İlişkiler Müdürü Donanımhaber'e konuştu... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim