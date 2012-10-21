1080p mobil cihazlar 720p cihazlara göre, algılanabilir bir görsel farklılık sunmayacak

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DisplayMate'in CEO'su Dr. Raymond Soneria, ilerleyen dönemlerde mobil cihazlarda yaygın olarak yer edinmesi beklenen 1080p ekranların, 720p ekranlara göre sunacağı farkı pek çok kişinin algılayamayacağını belirtti.
Soneria bu durumun nedenini ise, video ve fotoğrafların çok sayıda piksele yayılmış olmasına rağmen görüntüde halen küçük bulantıların olduğunu ve çözünürlük ne kadar yüksek olursa olsun bunun değişmemesi olarak gösterdi. 1080p ve 720p ekranların arasındaki farkı anlayabilmek için mükemmel bir görüşe sahip olmanın gerektiğini belirten Soneria, bunun dışında iki ekranın göze iyice yaklaştırılarak farkının anlaşılabileceğini belirtti. Ancak, kullanıcıların mobil cihazlarını belli bir mesafeden kullanmalarından dolayı bu seçeneğin çokta yararlı bir çözüm olacağını söylemek yanlış olacaktır.1080p ekranların web sitelerini görüntülemede daha kullanışlı olacağını da belirten Dr. Soneria, 15 inç ve üstü değerlerde 326 ppi gibi bir değerin anlam ifade etmediği çünkü insan gözünün bu büyüklükteki ekranlarda 229 ppi üstü bir değeri işleyemediğini de belirtti.
http://arstechnica.com/gadgets/2012/10/1080p-on-a-smartphone-screencan-it-possibly-matter/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynı şekilde 10" olduğunu varsayarsak tabletlerde de 1920x1080 çözünürlük üzeri gereksiz kalıyor.
bunlar yerine telefon alırken ekranın parlaklık, kontrast, tepki süresi, gün ışığında görünebilirlik gibi kriterlerini daha ön planda tutmalıyız.
yinede firmalar pazarlama stratejileri gereği ballandıra ballandıra full HD telefon diye satmaya çalışacaklardır.
bir aralar LCD televizyonlarda 7 milyar renk tonu ile daha canlı renkler diye reklam yapıyorlardı. oysaki insan gözünün görebildiği renk sayısı 1 milyonu biraz geçer.
Hatta philips yeni televizyonlarında olayı biraz daha abrtmış 69milyar renk :
Gözümüzün 1milimetrekaresi 40.000’de birine hassastır. Bazıları renkleri çok iyi ayırt
eder. Dalga boylarının farkı 1/40.000 mm olan iki rengi birbirinden ayırt edebilir. Sonuç
olarak normal insan gözü 50-100 civarında renk türünü, bunlardan her birinin 100 ayrı
doygunluk derecesini ve her derecenin 100 farklı parlaklık derecesini seçebilir. O hâlde
toplam olarak görebileceğimiz renkler ve tonların sayısı 1 milyonu geçer.
kaynak: megep.meb.gov.tr/...
T.C.
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