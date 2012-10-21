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1080p mobil cihazlar 720p cihazlara göre, algılanabilir bir görsel farklılık sunmayacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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DisplayMate'in CEO'su Dr. Raymond Soneria, ilerleyen dönemlerde mobil cihazlarda yaygın olarak yer edinmesi beklenen 1080p ekranların, 720p ekranlara göre sunacağı farkı pek çok kişinin algılayamayacağını belirtti.

Soneria bu durumun nedenini ise, video ve fotoğrafların çok sayıda piksele yayılmış olmasına rağmen görüntüde halen küçük bulantıların olduğunu ve çözünürlük ne kadar yüksek olursa olsun bunun değişmemesi olarak gösterdi. 1080p ve 720p ekranların arasındaki farkı anlayabilmek için mükemmel bir görüşe sahip olmanın gerektiğini belirten Soneria, bunun dışında iki ekranın göze iyice yaklaştırılarak farkının anlaşılabileceğini belirtti. Ancak, kullanıcıların mobil cihazlarını belli bir mesafeden kullanmalarından dolayı bu seçeneğin çokta yararlı bir çözüm olacağını söylemek yanlış olacaktır.
1080p ekranların web sitelerini görüntülemede daha kullanışlı olacağını da belirten Dr. Soneria, 15 inç ve üstü değerlerde 326 ppi gibi bir değerin anlam ifade etmediği çünkü insan gözünün bu büyüklükteki ekranlarda 229 ppi üstü bir değeri işleyemediğini de belirtti. 
http://arstechnica.com/gadgets/2012/10/1080p-on-a-smartphone-screencan-it-possibly-matter/ Yorum Yaz
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bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
Forumda bunu diyenlere eksi basılıyodu
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Kirk Lee 6 yıl
Sonuç olarak 5" gibi ekran boyutlarını 1920x1080 çözünürlüklü olarak satın almak mantıksız kaçıyor. cep telefonunda 1280x720 üzeri gereksiz.
aynı şekilde 10" olduğunu varsayarsak tabletlerde de 1920x1080 çözünürlük üzeri gereksiz kalıyor.

bunlar yerine telefon alırken ekranın parlaklık, kontrast, tepki süresi, gün ışığında görünebilirlik gibi kriterlerini daha ön planda tutmalıyız.

yinede firmalar pazarlama stratejileri gereği ballandıra ballandıra full HD telefon diye satmaya çalışacaklardır.
bir aralar LCD televizyonlarda 7 milyar renk tonu ile daha canlı renkler diye reklam yapıyorlardı. oysaki insan gözünün görebildiği renk sayısı 1 milyonu biraz geçer.

Hatta philips yeni televizyonlarında olayı biraz daha abrtmış 69milyar renk
:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Gözümüzün 1milimetrekaresi 40.000’de birine hassastır. Bazıları renkleri çok iyi ayırt
eder. Dalga boylarının farkı 1/40.000 mm olan iki rengi birbirinden ayırt edebilir. Sonuç
olarak normal insan gözü 50-100 civarında renk türünü, bunlardan her birinin 100 ayrı
doygunluk derecesini ve her derecenin 100 farklı parlaklık derecesini seçebilir. O hâlde
toplam olarak görebileceğimiz renkler ve tonların sayısı 1 milyonu geçer.

kaynak: megep.meb.gov.tr/...
T.C.
MĠLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GRAFİK VE FOTOĞRAF
IŞIK VE RENK OLUŞUMU

Sonuç olarak 5" gibi ekran boyutlarını 1920x1080 çözünürlüklü olarak satın almak mantıksız kaçıyor. cep telefonunda 1280x720 üzeri gereksiz.aynı şekilde ...
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veleciraptor 6 yıl
Yazıyı çeviren arkadaş önemli bir noktayı atlamış. Orijinal makalede 15 inç yani yaklaşık 40 cm mesafeden sonra 326 DPI değerinin bir anlamı olmadığını yazıyor. Küçük bir ayrıntıyı atlamak bayağı bir tartışma koparıyor işte.

iPhone at 326 ppi becomes a ‘retina’ display at 10.5 inches," says Dr. Soneira, because that’s the viewing distance where the image on the screen will appear optimally sharp. After about 15 inches, "the much higher 326 ppi is 'wasted' because the eye can't resolve sharpness above 229 ppi.

Yazıyı çeviren arkadaş önemli bir noktayı atlamış. Orijinal makalede 15 inç yani yaklaşık 40 cm mesafeden sonra 326 DPI değerinin bir anlamı olmadığını yazıyor...
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Orgeneral 3 yıl
Konu 2012'nin olmakla beraber sanki ihtiyaçmış gibi üreticiler 1080p'nin iyice üstüne çıkıyor. En son sony 4k çıkardı. 8k Bekliyoruz efenim... :D
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Götterfunken 3 yıl
5.5 inçlik cihaz için de 720p az ama bence 3,5-4 inçlik cihaz için 720p ideal. 4.7"'lik ekran için de idare eder. Ancak mobil cihazların 1080p'den daha yüksek çözünürlüklü ekranlara ihtiyacı olduğundan çok şüpheliyim. Zira pil ömrünü kesip işlemciyi meşgul etmekten başka bir işlevi yok.
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Arake 3 yıl
Iphone 5s gibi şık kamerasi nokia gibi bataryasi sony gibi dayanikliligi huawei gibi fiyati general mobilr gibi bi telefon uretilriginde beklentim sona erir
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FRAPS_TR 3 yıl
Evet
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DH Misafiri 6 yıl
lafın kısası 5 inç full hd ekranlar artık cepte yolun sonu olsunda
artık şu batarya olayı ile kamerada fokus olayına bir el atsalar
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nurettinaz 6 yıl
Bunu anlamak ya da bilmek için uzman olmaya gerek yok. Kaldı ki normal bir kullanımda bunu bilgisayar ekranında da seçmeniz imkansıza yakın.(internet kullanımı, e-posta işleri, ofis uygulamaları, vb.)
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DH Misafiri 6 yıl
Evet gerçektende telefobda gereksiz.5'' e
1080p sığdıracaklarına 4.3'' e 720p koysunlar sony gibi.Ama donanımı da yüksek tutsunlar.Fakat aynı şeyi tablet için söyleyemeyeceğim.Mesela Note 10.1 her ne kadar üst düzey kullanıcı deneyimi sunan bir tablet olsa da yeni ipad i ekranı için tercih ederim.Çünkü bu yabana
atılacak bir özellik değil burada farkı benim gibi S3 kullandıktan sonra Note 10.1 i kullanırsanız anlarsınız.
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danGerfuLL 6 yıl
Cihazların 5 inç olması batarya boyutlarının büyümesi dolayısıyla mAh değerlerinin büyümesi anlamına gelir. Mevcut teknoloji adına konuşursak full hd ekran şarjda bir dezavantaj olacağından kullanım sürelerinde fazla bir fark olacağını düşünmüyorum. Tabi HTC gibi 2000 küsür mAh lık pil koymazsalar.(3000 ve üzeri olmalı diye düşünüyorum.)
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teramit 6 yıl
emrenaz
cok merak ediyorum kac kisi 1080p 5 inch kullandi elbette farkedecektirkenan0 dua et dhde yas sinirlamasi yok

ürün çıksın millet kullansın baksın kendi yorumlar değil mi.retina ekran içinde farketmeyecek diyorlardı sonradan bu sözü söyleyenlerin miyop olduğu anlaşıldı.
piyasada kör çok ama gözü olan bakıp yorum yapabilir.
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Galaxys7 6 yıl
full hd ekran son olsun artık çözünürlüğü arttırmaya gerek yok
1/artık batarya olayına el atsınlar
2/kamera optık fokus yapabilsin artık (mümkün ise Nokia'nın 41 Mp kamerasını koysunlar;)
3/yeter artık ekran en fazla 4,5 inc olmalı tabiki sıfır çerçeve alttan üstten de mümkün olduğu kadar az yer bırakılmalı
bunlar olursa telefon dadundan yinmez
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veteriner69 6 yıl
O değil de Apple 5 inch Full HD ekranlı bir şey çıkarınca birden:
Devrim yaptık, ekran şöyle süper böyle hiper diye reklamlarını yapar, apple fanları da vay süper! der.
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alican09turk 6 yıl veteriner69
veteriner69
O değil de Apple 5 inch Full HD ekranlı bir şey çıkarınca birden:
Devrim yaptık, ekran şöyle süper böyle hiper diye reklamlarını yapar, apple fanları da vay süper! der.

Onu bilemem de zamanında iPhone 4 ile retina ekranı tanıttığında 326 ppi diye söyledi. O zaman herkes insan gözü o kadar pikseli algılayamıyor zaten diye yaygara koparmıştı. Şimdi 400 ppi'lardan bahsediliyor. İronik tabi.
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hobametin 6 yıl
adamın bahsettiği iphone 4 ve new ipad lerden sonra piksel arttırmanın bir manasının olmayacağıdır.zaten iphone 3gs ile iphone 4 ekranlarına aynı uzaklıktan bakılınca farkı rahat anlayabiliyorsunuz iphone 4 ün ve new ipad in piksellerini görmek için nerdeyse dibine kadar girmek gerekiyor ki ben yinede zorlanıyorum görmek için zaten bu mesafeden de kimse kullanmıyor o yüzden iphone 4 ve new ipade bulunan 326 ppi değerinin ki hesaplara göre 299 dan 27 ppi daha yüksek gayet yeterli arttırılmasının çooook gereksiz olduğunu düşünüyorum.

yakında 500 ppi lık ekranlar çıkartırlar onlarada mikroskopla bakıp aaaa ben görüyorum pikselleri deyip arttıralım derlerse şaşırmam
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naruterme 6 yıl
Kim söylediyse doğruyu söylemiş.

Saygılar, naruterme
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