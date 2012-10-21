1080p mobil cihazlar 720p cihazlara göre, algılanabilir bir görsel farklılık sunmayacak

DisplayMate'in CEO'su Dr. Raymond Soneria, ilerleyen dönemlerde mobil cihazlarda yaygın olarak yer edinmesi beklenen 1080p ekranların, 720p ekranlara göre sunacağı farkı pek çok kişinin algılayamayacağını belirtti.

Soneria bu durumun nedenini ise, video ve fotoğrafların çok sayıda piksele yayılmış olmasına rağmen görüntüde halen küçük bulantıların olduğunu ve çözünürlük ne kadar yüksek olursa olsun bunun değişmemesi olarak gösterdi. 1080p ve 720p ekranların arasındaki farkı anlayabilmek için mükemmel bir görüşe sahip olmanın gerektiğini belirten Soneria, bunun dışında iki ekranın göze iyice yaklaştırılarak farkının anlaşılabileceğini belirtti. Ancak, kullanıcıların mobil cihazlarını belli bir mesafeden kullanmalarından dolayı bu seçeneğin çokta yararlı bir çözüm olacağını söylemek yanlış olacaktır.

http://arstechnica.com/gadgets/2012/10/1080p-on-a-smartphone-screencan-it-possibly-matter/

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1080p ekranların web sitelerini görüntülemede daha kullanışlı olacağını da belirten Dr. Soneria, 15 inç ve üstü değerlerde 326 ppi gibi bir değerin anlam ifade etmediği çünkü insan gözünün bu büyüklükteki ekranlarda 229 ppi üstü bir değeri işleyemediğini de belirtti.