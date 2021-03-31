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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu

    Intel’in yeni mimariye geçiş yaparak hacimli IPC artışı sunduğu yeni nesil Core işlemci ailesi raflardaki yerini almaya başladı. Yongalarda mevcut LGA 1200 soketi kullanmaya devam edildi.
    31 Mart 2021, 17:30 (2 sa.)
    595
    32
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu

    Mavi ekibin uzun süredir benchmark testlerinden takip ettiğimiz Rocket Lake işlemcileri satışa sunuldu. Modeller IPC artışını da beraberinde getirdi.

    11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu
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    Yıllar sonra IPC artışı

    Cypress Cove çekirdekleri üzerinde yükselen 11. nesil Core işlemci ailesi önceki nesile kıyasla %19’luk IPC artışı sunuyor. İşlemcilere eşlik eden Xe mimarili yeni iGPU ise %50 daha iyi entegre grafik birimi performansı sergiliyor.

    Cypress Cove'a yakından bakış

    Cypress Cove çekirdeklerinin yürütme bölümündeki önemli bileşenlere baktığımızda  tahsis edilen bant genişliği ve port sayısında %25'lik gelişme dikkat çekiyor.

    11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu
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    İşlemcinin bellekte kullandığı adresleri hesaplayarak işlemcinin toplam işlem kapasitesinden tasarruf sağlayan AGU'da (Address Generation Unit) %33'lük artışın yanı sıra depolama biriminde sayıca artış izlenmesi eklenen yeni komutsetlerinin önünü açmış görünüyor.

    Artan L1 ve L2 önbellekler

    LGA 1200 sokete devam edilen işlemcilerde Sunny Cove'un geriye uyarlanması sonucu elde edilen Cypress Cove çekirdekleri önbellek düzeninde önemli iyileştirmeler içeriyor.

    L1 önbellek çekirdek başına 32 KB'tan %50 artışla 48 KB'a yükseltilirken yine çekirdek başına L2 önbellekte ise 256 KB'tan %100'lük artışla 512 KB'a güncellemeye gidilmiş. 16 MB'lık L3 tampon belleğin sabit tutulduğunu da ekleyelim.

    11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu
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    Rocket Lake listesinin başını çeken Core i9-11900K 8 çekirdek 16 izlekli yapıda 16 MB önbellekle desteklenmiş bir işlemci. 5.3 GHz’e kadar yükselebilen yongada DDR4-3200 MHz RAM’leri desteklenemesi sayesinde çoklu görevler daha akıcı gerçekleştirilebilecek.

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    Intel Deep Learning Boost ve Vector Neural Network Instructions desteği sayesinde derin öğrenme odaklı iş yüklerinde donanımsal hızlandırma sağlanan işlemciler yeni hız aşırtma araçları sayesinde sürecin daha esnek hale gelmesini sağlıyor.

     

    AVX 2 komut seti ile güncellenen işlemcilerde AVX-512 voltage guard band override ve daha geniş zamanlamalara imkan tanıyan bellek kontrolcüsü konumlandırılmış.

    11. nesil işlemcilerin yanı sıra anakart tarafında artan rekabetin neticesi olarak artık H570 ve B560 yongasetli anakartlarda da RAM’ler hız aşırtılabilecek.

    11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu
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    20 adet PCIe 4.0 kanalıyla gelen Rocket Lake işlemcilerinde Intel Quick Sync Video desteği sürdürülürken yongalar 10 bit AV1/12 bit HEVC kodeklerini hızlandıracak. Daha önce PCIe 3.0 ile güncellenen DMI arayüzünde ise kanal sayısı 4'ten 8'e yükseltilmiş.

    11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu
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    Arayüz tarafında ise HDMI 2.0 ve HBR 3 desteği sunulurken Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6e bağlantı imkanlarına yer verilmiş. USB 3.2 Gen Son olarak 2x2 (20 Gbps) portları sayesinde veriler daha hızlı transfer edilebilecek.



    Kaynakça https://www.guru3d.com/news-story/11th-gen-intel-core-unleashes-unmatched-overclockinggame-performance.html https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-11900k/ https://www.anandtech.com/show/16495/intel-rocket-lake-14nm-review-11900k-11700k-11600k
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    cocainbar 3 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    P palamutix 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herkes fıssss diyor donanihaber ipc coştu diyor
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 18 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Valla Intele helal olsun herifler 500 watt elektrik çeken işlemci yapmışlar



    Ekran kartları bile 500 watt çekmiyor
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    S showstopper41 25 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    14 nm mi?
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
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    D DH Misafiri 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    11900 modeli 5800xten dayak yemiş yabancı testlerde.Yerli bir testte sadece işlemci 524 Watt çekmiş.Söndürmeden çöpe atmayın lütfen.
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    3 3erkay98 52 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yıl olmuş 2021 14nm saol kalsın 2014 yılından kalma üretim teknolojisi
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boşa çıkan bir işlemci. Çekirdek sayısı düşen, fazla güç çeken bir işlemci.
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    brnk (Burak Demirbas) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    fx işlemcilerden beter olmuş sıvı soğutmayla 100 dereceyi gören 11900 :D
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    Executor Arhentir (Erdem ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerimizi alalım.
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    mav1li (Selim ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kum israfı
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    P palamutix 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herkes fıssss diyor donanihaber ipc coştu diyor
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    thack_can (Can Öztürk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üzdü...
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    595 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, intel rocket lake ve
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