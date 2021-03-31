11. nesil Intel Core işlemci ailesi satışa sunuldu

Mavi ekibin uzun süredir benchmark testlerinden takip ettiğimiz Rocket Lake işlemcileri satışa sunuldu. Modeller IPC artışını da beraberinde getirdi.

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Yıllar sonra IPC artışı

Cypress Cove çekirdekleri üzerinde yükselen 11. nesil Core işlemci ailesi önceki nesile kıyasla %19’luk IPC artışı sunuyor. İşlemcilere eşlik eden Xe mimarili yeni iGPU ise %50 daha iyi entegre grafik birimi performansı sergiliyor.

Cypress Cove'a yakından bakış

Cypress Cove çekirdeklerinin yürütme bölümündeki önemli bileşenlere baktığımızda tahsis edilen bant genişliği ve port sayısında %25'lik gelişme dikkat çekiyor.

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İşlemcinin bellekte kullandığı adresleri hesaplayarak işlemcinin toplam işlem kapasitesinden tasarruf sağlayan AGU'da (Address Generation Unit) %33'lük artışın yanı sıra depolama biriminde sayıca artış izlenmesi eklenen yeni komutsetlerinin önünü açmış görünüyor.

Artan L1 ve L2 önbellekler

LGA 1200 sokete devam edilen işlemcilerde Sunny Cove'un geriye uyarlanması sonucu elde edilen Cypress Cove çekirdekleri önbellek düzeninde önemli iyileştirmeler içeriyor.

L1 önbellek çekirdek başına 32 KB'tan %50 artışla 48 KB'a yükseltilirken yine çekirdek başına L2 önbellekte ise 256 KB'tan %100'lük artışla 512 KB'a güncellemeye gidilmiş. 16 MB'lık L3 tampon belleğin sabit tutulduğunu da ekleyelim.

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Rocket Lake listesinin başını çeken Core i9-11900K 8 çekirdek 16 izlekli yapıda 16 MB önbellekle desteklenmiş bir işlemci. 5.3 GHz’e kadar yükselebilen yongada DDR4-3200 MHz RAM’leri desteklenemesi sayesinde çoklu görevler daha akıcı gerçekleştirilebilecek.

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Intel Deep Learning Boost ve Vector Neural Network Instructions desteği sayesinde derin öğrenme odaklı iş yüklerinde donanımsal hızlandırma sağlanan işlemciler yeni hız aşırtma araçları sayesinde sürecin daha esnek hale gelmesini sağlıyor.

AVX 2 komut seti ile güncellenen işlemcilerde AVX-512 voltage guard band override ve daha geniş zamanlamalara imkan tanıyan bellek kontrolcüsü konumlandırılmış.

11. nesil işlemcilerin yanı sıra anakart tarafında artan rekabetin neticesi olarak artık H570 ve B560 yongasetli anakartlarda da RAM’ler hız aşırtılabilecek.

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20 adet PCIe 4.0 kanalıyla gelen Rocket Lake işlemcilerinde Intel Quick Sync Video desteği sürdürülürken yongalar 10 bit AV1/12 bit HEVC kodeklerini hızlandıracak. Daha önce PCIe 3.0 ile güncellenen DMI arayüzünde ise kanal sayısı 4'ten 8'e yükseltilmiş.

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Arayüz tarafında ise HDMI 2.0 ve HBR 3 desteği sunulurken Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6e bağlantı imkanlarına yer verilmiş. USB 3.2 Gen Son olarak 2x2 (20 Gbps) portları sayesinde veriler daha hızlı transfer edilebilecek.

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