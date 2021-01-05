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    12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı

    Donanım dünyasının Nvidia’dan RTX 3060 hamlesini beklediği şu günlerde firmanın farklı bir adlandırmaya gittiği 12 GB VRAMli RTX 3060 Ultra modeli gün yüzüne çıktı.
    4 gün
    10,8b
    2
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    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5

    12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı
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    GPU devinin CES 2021 sunumu öncesinde beklenen giriş-orta segment kartlara dair detaylar netleşmeye devam ediyor. Görünüşe göre adlandırmada değişikliğe gidilecek.

    RTX 3060 Ultra TUF Gaming

    ASUS’un görüntülenen RTX 3060 Ultra TUF Gaming modeli yeşil ekibin orta segmentte karşımıza farklı bir adlandırma ile çıkacağının sinyali olabilir. 3 fanlı hacimli bir soğutucuyla desteklenen kartın görsellerine göre 12 GB VRAM tercih edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında"

    Henüz netleşmese de 1 veya 2 adet 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden gerekli gücü sağlayacak kartın görüntü çıkışları ise 1xHDMI ve 3xDP olarak belirlenmiş. Son olarak modelin 449 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği belirtilmiş.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-ultra-12-gb-gddr6-graphics-card-449-usd-asus-tuf-gaming-oc-pictured/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Buna bu kadar verene kadar git xbox ps al gerçekten nvidia çok abarttı tamam konsolda oyun sattıkça kazanılıyor. En pahalı parça gpu kabul ama 449 dolar giriş seviyesi için kabul edilebilir rakam değil.
    Buna bu kadar verene kadar git xbox ps al gerçekten nvidia çok abarttı tamam konsolda oyun sattıkça kazanılıyor. En pahalı parça gpu kabul ama 449 dolar giriş s...
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    1 Yanıt Yanıtla +34
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    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3070i 8gbmi cikarmisti bunlar? Amsterdam barlarindami karar veriyorlar bu kartlara.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    MHEC 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia Samsung'a döndü her gün yeni bir model çıkarıyor.
    Yanıtla +19
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    waltran (murat balcı) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ohh birde bunların üzerine super leri de gelir. ultra super olur.
    sizin vereceğiniz adın içinden geçeyim ya.
    hayır gtx den rtx e geçtiler hala 4 sayı kullanıyorlar şu kartı rtx360 yapsanız ölürsünüz demi. gtx360 lamı karışacak sanki!? ö
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    erco35coast (ERCAN ÖNDER) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3090 çıkmış ama bu ülkenin zenginlerine. Bizi ilgilendirmeyen bir haber.
    "rx5600 rx5700 veya rtx 3060 ucuzlayacak" haberiniz varsa alırım bir dal.
    Yanıtla +1
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    Metal-Gear (Evren ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle 3 serisi kartlara 8 gb'den fazlası gerekiyordu, yıllar öncesinden başlamıştı 8 GB Vram mevzusu, bu nesil sık sık yetersiz kaldığı yerler olacaktır 8'lik vram'in.

    Kartların işlem gücü yüksek olup vram yetersiz olduğunda bir anlamı kalmıyor, minimum düzeyde kartın işleyebileceği kadar verinin vram'de tutulması lazım. Aksi halde bildiğin darboğaz.
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ultra, Nvidia'nın kullandığı yeni bir adlandırma değil. GTX 8800 Ultra vardı, seneeee 2007 falan. Crysis ve Modern Warfare'in yeni çıktığı zamanlar hey gidi...
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia kadar kazıkçı firma yoktur. Rtx 3070 3080 az ram koyup, 3060 a 12gb koymak nedir şaka gibi. AMD hamle yapınca akıllanmışlar
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    Faithful Blood Day 2 gün ( Mesaj Silindi )
    3060 ti ile max 10-15 fps oynarsa aralardında büyük vurgun.8 gb kartları sattılar millete
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    evlbleef 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Super'den sonra bir de Ultra takısı geldi, Allah'tan şu kartları oyunlarda test edip fps sıralaması yapan siteler var, yoksa kafa allak bullak :D
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    rtx3070 iyice öldürdüler
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    BekirTemel (Bekir ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    amd büyüksün valla ne diyeyim, hem nesil kartlarını çıkarıp üzerine saçma sapan isimlendirmeler ile, bir kaç ayda, önceki dönem kartlarını alanları yolda bırakmaz, hem nesli bu kartlarla bitirir, varsın driver sıkıntısı olsun, nazarlık olsun, nvidianın yaptığından kötü hissettiremez bir iki aksaklık
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    huso 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3400TL lik urun burada 6000-6500 e satarlar artık...
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    m-99 3 gün ( Mesaj Silindi ) huso
    Yurtdışından alırız ps5 de yaptıgımız gibi elbet stok olacak ama 6 ay ama 8 ay gecsin farketmez burdan alıp da gondiklenmenin bir lüzumu yok.
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