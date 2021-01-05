12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı

GPU devinin CES 2021 sunumu öncesinde beklenen giriş-orta segment kartlara dair detaylar netleşmeye devam ediyor. Görünüşe göre adlandırmada değişikliğe gidilecek.
RTX 3060 Ultra TUF Gaming
ASUS’un görüntülenen RTX 3060 Ultra TUF Gaming modeli yeşil ekibin orta segmentte karşımıza farklı bir adlandırma ile çıkacağının sinyali olabilir. 3 fanlı hacimli bir soğutucuyla desteklenen kartın görsellerine göre 12 GB VRAM tercih edilmiş.
Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında"
Henüz netleşmese de 1 veya 2 adet 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden gerekli gücü sağlayacak kartın görüntü çıkışları ise 1xHDMI ve 3xDP olarak belirlenmiş. Son olarak modelin 449 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği belirtilmiş.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-ultra-12-gb-gddr6-graphics-card-449-usd-asus-tuf-gaming-oc-pictured/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
sizin vereceğiniz adın içinden geçeyim ya.
hayır gtx den rtx e geçtiler hala 4 sayı kullanıyorlar şu kartı rtx360 yapsanız ölürsünüz demi. gtx360 lamı karışacak sanki!? ö
"rx5600 rx5700 veya rtx 3060 ucuzlayacak" haberiniz varsa alırım bir dal.
Kartların işlem gücü yüksek olup vram yetersiz olduğunda bir anlamı kalmıyor, minimum düzeyde kartın işleyebileceği kadar verinin vram'de tutulması lazım. Aksi halde bildiğin darboğaz.
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