12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı

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GPU devinin CES 2021 sunumu öncesinde beklenen giriş-orta segment kartlara dair detaylar netleşmeye devam ediyor. Görünüşe göre adlandırmada değişikliğe gidilecek.

RTX 3060 Ultra TUF Gaming

ASUS’un görüntülenen RTX 3060 Ultra TUF Gaming modeli yeşil ekibin orta segmentte karşımıza farklı bir adlandırma ile çıkacağının sinyali olabilir. 3 fanlı hacimli bir soğutucuyla desteklenen kartın görsellerine göre 12 GB VRAM tercih edilmiş.

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Henüz netleşmese de 1 veya 2 adet 8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden gerekli gücü sağlayacak kartın görüntü çıkışları ise 1xHDMI ve 3xDP olarak belirlenmiş. Son olarak modelin 449 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği belirtilmiş.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-ultra-12-gb-gddr6-graphics-card-449-usd-asus-tuf-gaming-oc-pictured/

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