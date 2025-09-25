Çin’in yeni GPU’su CUDA uyumluluğu ve RT desteği vadediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli yarı iletken üreticisi Innosilicon Technology, Fenghua serisinin son üyesi olan Fenghua No.3 ekran kartını duyurdu. Şirket, bu üçüncü nesil GPU’nun önceki modellere kıyasla önemli bir ilerleme sunduğunu belirtiyor. Önceki Fenghua No.1 ve No.2, Imagination Technologies’in PowerVR IP tabanını kullanırken, Fenghua No.3 açık kaynaklı RISC-V mimarisine geçiş yaptı. Ayrıca, ekran kartının OpenCore Institute’un Nanhu V3 projesinden ilham aldığı ifade ediliyor.

Lansman sırasında şirket yetkilileri, kartın teknik detaylarını sınırlı olarak paylaşsa da tasarım yeni olduğu belirtildi. Ancak ilginç olan ise Fenghua No.3’ün Nvidia’nın özel CUDA platformu ile uyumlu olacağı iddiası. Bu iddia başarılı olursa kartın kullanım alanı oldukça genişleyebilir.

Her işi yapabilen bir GPU

Tam Boyutta Gör

Her işi yapabilen bir GPU olarak tanımlanan Fenghua No.3, AI, bilimsel hesaplamalar, CAD tasarımı, tıbbi görüntüleme ve oyun gibi farklı sektörlerde kullanılacak. Bu da kartın çeşitli varyantlarının çıkabileceğini gösteriyor.

Oyun performansı açısından Fenghua No.3, DirectX 12, Vulkan 1.2 ve OpenGL 4.6 gibi güncel API’leri destekliyor ve ışın izleme (RT) yeteneklerine sahip. Lansmanda Tomb Raider, Delta Force ve Valorant gibi oyunlarda demo gösterildi ve oyunun akıcı olduğu rapor edildi. Ancak oyun ayarları, çözünürlük ve FPS verileri açıklanmadı.

Fenghua No.3, 112 GB+ HBM belleğe sahip. Dolayısıyla bu bellek tasarımı şirketin bahsettiği her şeyi yapabilen GPU’ya atıf yapıyor. Zira HBM, özellikle AI uygulamalarında büyük farklar yaratıyor. Şirkete göre tek bir kart 32B ve 72B LLM modellerini, sekiz kart birlikte ise 671B ve 685B parametreli modelleri işleyebiliyor. Şirket, DeepSeek V3, R1, V3.1, Qwen 2.5 ve Qwen 3 model aileleriyle tam uyum sağladığını belirtiyor.

Bu arada kart, Çin’de YUV444 formatını destekleyen ilk GPU olarak öne çıkıyor. Bu format CAD ve video düzenleme gibi detay gerektiren işlerde yüksek renk doğruluğu sunuyor. Fenghua No.3, 7680 x 4320 çözünürlükte 8K ekranları destekliyor ve 30 Hz’de altı 8K monitörü çalıştırabiliyor.

Tıpta da iddialı olan Fenghua No.3, DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) desteğini sunan dünyadaki ilk GPU olma özelliğine sahip. Bu sayede röntgen, MR, BT ve ultrason görüntüleri standart monitörlerde yüksek doğrulukla görüntülenebiliyor ve özel tıbbi monitörlere ihtiyaç azalıyor.

