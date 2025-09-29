Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: Yakında geliyor

RTX 5070 SUPER ve 5070 Ti SUPER doğrulandı
Videocardz'ın haberine göre, Seasonic PSU hesaplayıcısına iki yeni Nvidia GPU eklendi. CPU'nuzu seçtikten sonra, platform GPU'nuzu seçme seçeneği sunuyor ve ilk açılır menüden NVIDIA'yı seçtiğinizde, bir sonraki açılır listede RTX 5070 SUPER ve RTX 5070 Ti SUPER modelleri bulunuyor. Bu da her iki modeli resmi olarak doğruluyor.
Kaçıranlar için RTX 50 Super serisinin bir süredir yolda olduğu konuşuluyor ancak çıkış tarihi konusunda halen net bir bilgi paylaşılmış değil. Daha önce CES 2026 ihtimali gündeme gelmişti ancak son doğrulama ve sızıntılar kartların 2026'nın 1. çeyreğinin sonu veya 2. çeyreğinin başında çıkacağını söylüyor. Yanni CES'te değil.
Diğer yandan güç tüketimi de artış gösterecek. PSU hesaplayıcısında yer alan bilgilere göre RTX 5070 SUPER’in TDP değeri 275W seviyesinde olacak. RTX 5070 Ti SUPER için ise bu değer 350W'a çıkacak. Diğer modellerde ise daha yüksek boost hızları ve TGP değerleriyle performans odaklı bir yükseltme söz konusu.
|GPU
|GeForce RTX 5080
|RTX 5080 SUPER
|GeForce RTX 5070 Ti
|RTX 5070 Ti SUPER
|GeForce RTX 5070
|RTX 5070 SUPER
|Mimari
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Fabrikasyon Süreci
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|CUDA
|10752
|10752
|8960
|8960
|6144
|6400
|Tensor
|330 (5. nesil)
|330 (5. nesil)
|280 (5. nesil)
|280 (5. nesil)
|192 (5. nesil)
|200 (5. nesil)
|Ray Tracing Core
|84 (4. nesil)
|84 (4. nesil)
|70 (4. nesil)
|70 (4. nesil)
|48 (4. nesil)
|50 (4. nesil)
|GPU Boost Clock
|2617 MHz
|-?
|2452 MHz
|-?
|2512 MHz
|-?
|Bellek
|16GB GDDR7
|24GB GDDR7
|16GB GDDR7
|24GB GDDR7
|12GB GDDR7
|18GB GDDR7
|Bellek Arayüzü
|256 Bit
|256 Bit
|256 Bit
|256 Bit
|192 Bit
|192 Bit
|Bant Genişliği
|960 GB/sn
|1024 GB/sn
|896 GB/sn
|896 GB/sn
|672 GB/sn
|672 GB/sn
|TGP
|360W
|415W
|300W
|350W
|250W
|275W
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...