    Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: Yakında geliyor

    Seasonic'in resmi PSU hesaplayıcısında RTX 5070 SUPER ve RTX 5070 Ti SUPER listelendi. Yeni gelişme, RTX 50 SUPER serisinin varlığını resmi olarak doğruluyor. İşte detaylar...

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, uzun süredir beklenen RTX 50 SUPER serisi ekran kartlarını beklenenden daha erken piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak seride yer alacak RTX 5070 SUPER ve RTX 5070 Ti SUPER için yeni bir gelişme yaşandı. Her iki model, Seasonic'in resmi PSU hesaplayıcısında ilk kez resmi olarak doğruladı. 

    RTX 5070 SUPER ve 5070 Ti SUPER doğrulandı

    Videocardz'ın haberine göre, Seasonic PSU hesaplayıcısına iki yeni Nvidia GPU eklendi. CPU'nuzu seçtikten sonra, platform GPU'nuzu seçme seçeneği sunuyor ve ilk açılır menüden NVIDIA'yı seçtiğinizde, bir sonraki açılır listede  RTX 5070 SUPER ve RTX 5070 Ti SUPER modelleri bulunuyor. Bu da her iki modeli resmi olarak doğruluyor.

    Kaçıranlar için RTX 50 Super serisinin bir süredir yolda olduğu konuşuluyor ancak çıkış tarihi konusunda halen net bir bilgi paylaşılmış değil. Daha önce CES 2026 ihtimali gündeme gelmişti ancak son doğrulama ve sızıntılar kartların 2026'nın 1. çeyreğinin sonu veya 2. çeyreğinin başında çıkacağını söylüyor. Yanni CES'te değil.

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknik özellikler tarafında, SUPER serisinin en dikkat çekici farkı bellek kapasitesinde olacak. Kartlarda 3 GB kapasiteli GDDR7 bellek modüllerine geçiş yapılmasıyla birlikte, RTX 5070 SUPER için 18 GB, RTX 5070 Ti SUPER içinse 24 GB VRAM bekleniyor. Bu değişim, özellikle 12 GB bellekle sınırlı RTX 5070'e kıyasla önemli bir artış olacak.

    Diğer yandan güç tüketimi de artış gösterecek. PSU hesaplayıcısında yer alan bilgilere göre RTX 5070 SUPER’in TDP değeri 275W seviyesinde olacak. RTX 5070 Ti SUPER için ise bu değer 350W'a çıkacak. Diğer modellerde ise daha yüksek boost hızları ve TGP değerleriyle performans odaklı bir yükseltme söz konusu.

    GPU GeForce RTX 5080 RTX 5080 SUPER GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti SUPER GeForce RTX 5070 RTX 5070 SUPER
    Mimari Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell
    Fabrikasyon Süreci TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
    CUDA 10752 10752 8960 8960 6144 6400
    Tensor 330 (5. nesil) 330 (5. nesil) 280 (5. nesil) 280 (5. nesil) 192 (5. nesil) 200 (5. nesil)
    Ray Tracing Core 84 (4. nesil) 84 (4. nesil) 70 (4. nesil) 70 (4. nesil) 48 (4. nesil) 50 (4. nesil)
    GPU Boost Clock 2617 MHz -? 2452 MHz -? 2512 MHz -?
    Bellek 16GB GDDR7 24GB GDDR7 16GB GDDR7 24GB GDDR7 12GB GDDR7 18GB GDDR7
    Bellek Arayüzü 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit 192 Bit
    Bant Genişliği 960 GB/sn 1024 GB/sn 896 GB/sn 896 GB/sn 672 GB/sn 672 GB/sn
    TGP 360W 415W 300W 350W 250W 275W
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

