AMD RDNA 5 için DGF teknolojisini duyurdu: Yeni nesil GPU'lar yolda

Tam Boyutta Gör AMD'nin 2026'da duyurmayı planladığı RDNA 5 ekran kartlarına yönelik yepyeni bilgiler sızdırıldı. Şirket, RDNA 5 mimarisiyle birlikte donanım hızlandırmalı Dense Geometry Format (DGF) teknolojisini GPU'larına entegre ediyor. Şirket, resmi blogunda paylaştığı detaylara ek olarak Vulkan için geçici bir uzantı yayınladı.

AMD RDNA 5 için DGF teknolojisini duyurdu

Dense Geometry Format DGF teknolojisi, 64 üçgen ve 64 köşe verisini 128 baytlık bloklara sıkıştırarak depoluyor. Bu sayede animasyon verileri GPU üzerinde daha verimli işleniyor ve güncellenmiş pozisyonlar doğrudan bloklara yazılıyor. Bu da özellikle ışın izleme işlemlerinde bellek kullanımını azaltırken performansı artırmış olacak.

Tam Boyutta Gör Bu arada, mevcut ekran kartları yazılım tabanlı olarak DGF'den yararlanabiliyor, ancak gerçek donanım hızlandırması yalnızca RDNA 5 GPU’larıyla mümkün olacak. AMD, bu sayede daha düşük gecikme, iyileştirilmiş önbellek davranışı ve daha verimli kare işleme hedefliyor.

Rakip tarafta ise Nvidia, RTX 20 serisiyle birlikte benzer bir teknoloji sunmaya başlamış ve RTX 50 serisiyle geliştirmelerini sürdürmüştü. Ancak kesin olan şu ki, RDNA 5'in donanım hızlandırmalı DGF desteği AMD'nin rekabet gücünü artırabilir. Serinin masaüstü kartlarının 2026 sonunda tanıtılması ve sonraki dönemde yeni nesil konsollarda da yer alması bekleniyor.

