AMD RDNA 5 için DGF teknolojisini duyurdu: Yeni nesil GPU'lar yolda

AMD RDNA 5 için DGF teknolojisini duyurdu
Dense Geometry Format DGF teknolojisi, 64 üçgen ve 64 köşe verisini 128 baytlık bloklara sıkıştırarak depoluyor. Bu sayede animasyon verileri GPU üzerinde daha verimli işleniyor ve güncellenmiş pozisyonlar doğrudan bloklara yazılıyor. Bu da özellikle ışın izleme işlemlerinde bellek kullanımını azaltırken performansı artırmış olacak.
Rakip tarafta ise Nvidia, RTX 20 serisiyle birlikte benzer bir teknoloji sunmaya başlamış ve RTX 50 serisiyle geliştirmelerini sürdürmüştü. Ancak kesin olan şu ki, RDNA 5'in donanım hızlandırmalı DGF desteği AMD'nin rekabet gücünü artırabilir. Serinin masaüstü kartlarının 2026 sonunda tanıtılması ve sonraki dönemde yeni nesil konsollarda da yer alması bekleniyor.
