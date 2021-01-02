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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında

    Bir yandan giriş seviyesi Ampere kartların hazırlığını sürdüren Nvidia diğer taraftan da üst segmentte rekabetçi kalmak adına yeni kartlar üzerinde çalışıyor.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında
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    RX 6000 serisinin tanıtımının ardından Nvidia kanadında değişiklikler devam ediyor. İptal edilen RTX 3080 20 GB ve yerini alması beklenen RTX 3080 Ti bunlardan birisi.

    RTX Ampere Super

    Gelen haberlere göre GPU devi RTX Ampere Super üzerinde çalışıyor. Henüz detayları bilinmeyen kartlar mevcut modeller arasında konumlanabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi

    RTX 3080 Super’de kullanılacak GPU bilinmese de çözümün RX 6800 serisine karşı 12-16 GB VRAM’le desteklenmiş bir RTX 3080 olması olası.

    RTX 3070 Super’de ise daha önce duyulmamış GA103 bizi bekliyor olabilir. RTX 3070 Ti’da yer alması beklenen yonga bu durumda GA104-GA102 arasındaki boşluğu dolduracaktır.

    Ayrıca Bkz. "Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı"

    Diğer taraftan 20 GB VRAM’li RTX 3080 Ti’ın önümüzdeki Şubat ayında gelebilir. Son olarak RTX 3050/3050 Ti/3060’ın detaylarının 12 Ocak’ta düzenlenecek etkinlikte açıklanması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-rumored-to-introduce-geforce-rtx-3080-super-and-rtx-3070-super-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    snowtger (Eren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3000 TL civarına ekran kartı arayışındayım. Beni ilgilendirmiyor bu haber değil mi :)
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu yonga tedariği sorununu bir çözsünler de hele. Hala daha piyasada doğru düzgün kart yok arkadaş.
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    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    699$'a release edilen kartı 1200$'a satıyorlar kalkmış hala iki bellek ekleyip super düper takısıyla satıcam diyor.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    piyasa da önce normallerin stoğunu verin de süperi sonra gelir zaten
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    üzerinde çalıştı filan yok mesela rtx3070 üstüne biraz cuda serperler birde ram eklerde alsana süper işte
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    ezicioyuncu (Bora ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dogruysa direkt super e geçmek güzel olacak
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    burakdc 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Super le TI arasındakı fark nedır? Mesela ben ASUS cuyum ASUS ROG Strix RTX 3090 Super TI 32GB GDDR6X Advanced binned OC Black edition cıkmazmı.
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    AdilOlmayanYıldırım 6 gün ( Mesaj Silindi )
    umarım 12 vram diyip saçmalamazlarda 16 vram yaparlar.
    3080ti nin fiyatı 3090 a yakın olacağından yine bu kart daha mantıklı duracak gibi.
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    SLaYeR KiNG (Sinan Doğan) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    nvidia gerçekten kötü niyetli bir firma.. amacı kullanıcı dostu falan olmak değil, teknoloji sektöründe intel ile kan emicilikte yarışıyor.. önce 3060ti çıkarıyor 8gb şimdi daha güçsüz bir 3060 çıkaracak 12 gb falan kullanıcılarla dalga geçiyor.. 3080'den %10 güçlü 3090'ı çıkarıyor ona 24gb gddr6x koyuyor altına 10gb'lık 3080 koyuyor.. şimdide araya 3080 super ve 3080ti koymanın derdinde.. inşAllah amd şu yapay zeka (dlss benzeri teknoloji) ve ray tracing olayını çözer de.. işlemci de inteli madara ettiği gibi ekran kartında da nvidia'yı madara eder.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sağın ineği sağın suyunu* çıkartın
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    RaiTrQ (Emir Mutlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normal ti super mega max diye gidecek nvidia umarım 1000 serisi gibi birde 1060 dan sonra 1660 gibi seri isimlendirme şeylerine girmez kafa karışıklığı yaratmaktan başka bir işe yaramıyor şu olay çıkar işte 2-3 tane kart adam akıllı sonra böyle uğraşıp duruyor vram eksik diye
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    Reception47 (Recep - Tarık Ovalı) 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Anasayfa reklamlarına bakınca casper ın sattığı profosyonel ürün durrken kimse superi fln beklenmez.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu haberin tek güzel tarafı, karaborsacıların elinde kartların patlayacak olması..
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    Nvidia rtx 3080 super, rtx 3070 super ve
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