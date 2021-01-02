Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında

RX 6000 serisinin tanıtımının ardından Nvidia kanadında değişiklikler devam ediyor. İptal edilen RTX 3080 20 GB ve yerini alması beklenen RTX 3080 Ti bunlardan birisi.
RTX Ampere Super
Gelen haberlere göre GPU devi RTX Ampere Super üzerinde çalışıyor. Henüz detayları bilinmeyen kartlar mevcut modeller arasında konumlanabilir.İlginizi Çekebilir Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi
RTX 3080 Super’de kullanılacak GPU bilinmese de çözümün RX 6800 serisine karşı 12-16 GB VRAM’le desteklenmiş bir RTX 3080 olması olası.
RTX 3070 Super’de ise daha önce duyulmamış GA103 bizi bekliyor olabilir. RTX 3070 Ti’da yer alması beklenen yonga bu durumda GA104-GA102 arasındaki boşluğu dolduracaktır.
Ayrıca Bkz. "Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı"
Diğer taraftan 20 GB VRAM’li RTX 3080 Ti’ın önümüzdeki Şubat ayında gelebilir. Son olarak RTX 3050/3050 Ti/3060’ın detaylarının 12 Ocak’ta düzenlenecek etkinlikte açıklanması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-rumored-to-introduce-geforce-rtx-3080-super-and-rtx-3070-super-series Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
3080ti nin fiyatı 3090 a yakın olacağından yine bu kart daha mantıklı duracak gibi.
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