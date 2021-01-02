Nvidia RTX 3080 Super ve RTX 3070 Super hazırlığında

Tam Boyutta Gör

RX 6000 serisinin tanıtımının ardından Nvidia kanadında değişiklikler devam ediyor. İptal edilen RTX 3080 20 GB ve yerini alması beklenen RTX 3080 Ti bunlardan birisi.

RTX Ampere Super

Gelen haberlere göre GPU devi RTX Ampere Super üzerinde çalışıyor. Henüz detayları bilinmeyen kartlar mevcut modeller arasında konumlanabilir.

İlginizi Çekebilir

Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi

RTX 3080 Super’de kullanılacak GPU bilinmese de çözümün RX 6800 serisine karşı 12-16 GB VRAM’le desteklenmiş bir RTX 3080 olması olası.

RTX 3070 Super’de ise daha önce duyulmamış GA103 bizi bekliyor olabilir. RTX 3070 Ti’da yer alması beklenen yonga bu durumda GA104-GA102 arasındaki boşluğu dolduracaktır.

Ayrıca Bkz. "Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı"

Diğer taraftan 20 GB VRAM’li RTX 3080 Ti’ın önümüzdeki Şubat ayında gelebilir. Son olarak RTX 3050/3050 Ti/3060’ın detaylarının 12 Ocak’ta düzenlenecek etkinlikte açıklanması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-rumored-to-introduce-geforce-rtx-3080-super-and-rtx-3070-super-series

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.