YMTC Çin’de DRAM üretimine adım atıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in önde gelen flash bellek üreticisi Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), DRAM çipleri üretimine başlamayı planlıyor. Şirketin hedefinde özellikle yapay zeka çipsetlerinde kullanılan gelişmiş DRAM türleri bulunuyor.

YMTC’nin hedefinde HBM var

Bu hamle, ABD’nin geçen Aralık ayında uygulamaya koyduğu ve Çin’in yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplere erişimini kısıtlayan ihracat kontrollerinin ardından geliyor. HBM çipler, yapay zeka çipleri geliştiren Huawei ve ByteDance gibi Çinli teknoloji devleri için kritik öneme sahip. Analistler ve sektör kaynakları, sınırlamaların ardından HBM çip tedarikinin Çin’in geniş yapay zeka endüstrisi için daha da öncelikli bir konu haline geldiğini söylüyor.

YMTC, DRAM’i üst üste yığarak HBM çipleri üretmeye imkan veren TSV (through-silicon via) teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin bu alandaki gelişmeleri, Çin’de HBM çip geliştirme yarışında rakibi CXMT’nin çalışmalarını takip etmesi açısından da dikkat çekici.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, A19 Pro ile karşılaştırıldı 20 sa. önce eklendi

Şirket ayrıca Wuhan’da inşa ettiği yeni tesisin bir bölümünü DRAM üretimine ayırmayı değerlendiriyor. Bu ayın başında YMTC, Wuhan’da üçüncü çip fabrikasını kurmak için 20,7 milyar yuan ($2,9 milyar) sermayeli yeni bir kuruluş kurdu. Mevcut iki fabrika ise ağırlıklı olarak NAND çip üretimi yapıyor ve 2024 sonunda aylık 160.000 adet 12 inç wafer kapasitesine sahipti. Bu yıl bu kapasiteye 65.000 wafer daha eklenmesi bekleniyor.

Bu arada YMTC, 2022’den bu yana ABD’nin ihracat kara listesinde bulunuyor. Devlet destekli bir holdingin kontrolünde bulunan şirket, Çin’in flash bellek çiplerinde ithalata bağımlılığını azaltma stratejisinde kritik bir rol oynadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

YMTC Çin’de DRAM üretimine adım atıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: