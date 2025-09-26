Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YMTC Çin’de DRAM üretimine adım atıyor

    Çin’in önde gelen flash bellek üreticisi YMTC, yapay zeka çiplerinde kullanılan gelişmiş DRAM çiplerini üretmeye hazırlanıyor. Şirket, yeni kurduğu tesisin bir bölümünü bu işe ayırmayı planlıyor.

    YMTC Çin’de DRAM üretimine adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in önde gelen flash bellek üreticisi Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), DRAM çipleri üretimine başlamayı planlıyor. Şirketin hedefinde özellikle yapay zeka çipsetlerinde kullanılan gelişmiş DRAM türleri bulunuyor.

    YMTC’nin hedefinde HBM var

    Bu hamle, ABD’nin geçen Aralık ayında uygulamaya koyduğu ve Çin’in yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplere erişimini kısıtlayan ihracat kontrollerinin ardından geliyor. HBM çipler, yapay zeka çipleri geliştiren Huawei ve ByteDance gibi Çinli teknoloji devleri için kritik öneme sahip. Analistler ve sektör kaynakları, sınırlamaların ardından HBM çip tedarikinin Çin’in geniş yapay zeka endüstrisi için daha da öncelikli bir konu haline geldiğini söylüyor.

    YMTC, DRAM’i üst üste yığarak HBM çipleri üretmeye imkan veren TSV (through-silicon via) teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin bu alandaki gelişmeleri, Çin’de HBM çip geliştirme yarışında rakibi CXMT’nin çalışmalarını takip etmesi açısından da dikkat çekici.

    Şirket ayrıca Wuhan’da inşa ettiği yeni tesisin bir bölümünü DRAM üretimine ayırmayı değerlendiriyor. Bu ayın başında YMTC, Wuhan’da üçüncü çip fabrikasını kurmak için 20,7 milyar yuan ($2,9 milyar) sermayeli yeni bir kuruluş kurdu. Mevcut iki fabrika ise ağırlıklı olarak NAND çip üretimi yapıyor ve 2024 sonunda aylık 160.000 adet 12 inç wafer kapasitesine sahipti. Bu yıl bu kapasiteye 65.000 wafer daha eklenmesi bekleniyor.

    Bu arada YMTC, 2022’den bu yana ABD’nin ihracat kara listesinde bulunuyor. Devlet destekli bir holdingin kontrolünde bulunan şirket, Çin’in flash bellek çiplerinde ithalata bağımlılığını azaltma stratejisinde kritik bir rol oynadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3d tyt türkçe deneme cevap anahtarı diş teli lastikleri hayvan anlamları key not detected ne demek diş hekimliği tek dersten kalma demirdöküm pacific line

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum