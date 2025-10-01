Samsung ve SK Hynix, OpenAI’ın dev Stargate projesine katılıyor

Duyuru, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Seul’de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Samsung ile SK Hynix yönetim kurulu başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından yapıldı. 500 milyar dolarlık Stargete projesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu yılın başında duyurulmuştu. Projede OpenAI haricinde SoftBank ve Oracle da yer almıştı. Bir süre önce ise Nvidia, OpenAI’a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını ve veri merkezi çipleri tedarik edeceğini açıkladı.
Ayda 900 bin wafer için imza atıldı
Ayrıca şirketin, Samsung ve SK Hynix ile ortak girişim kurarak Güney Kore’de 20 megavat kapasiteli iki veri merkezi inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. Yetkililer, gerekirse Güney Kore’nin bu projeye finansman desteği sağlamaya hazır olduğunu da vurguladı.
Bu iş birliğiyle Güney Koreli üreticiler, dünyanın en büyük yapay zeka altyapı girişimine erken aşamada dahil olacak ve ülkenin yarı iletken endüstrisine yeni bir büyüme fırsatı yaratacak. Samsung ve SK Hynix halihazırda küresel DRAM pazarının yaklaşık yüzde 70’ini ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarının yüzde 80’ini kontrol ediyor. 2013’te piyasaya çıkan HBM teknolojisi, çiplerin dikey şekilde istiflenmesiyle hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de yapay zekâ uygulamalarında üretilen büyük veri setlerinin işlenmesini hızlandırıyor.
Çip anlaşmasının yanı sıra Samsung'un bağlı şirketi Samsung SDS, OpenAI ile birlikte Stargate kapsamında yapay zeka veri merkezleri kurup işletmek için anlaşma yaptı. Ayrıca Samsung Heavy Industries ve Samsung C&T, deniz üstü yüzer veri merkezleri üzerinde çalışarak soğutma maliyetlerini ve karbon salınımını azaltmayı hedefleyecek.Kaynakça https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ https://www.reuters.com/business/media-telecom/samsung-sk-hynix-supply-memory-chips-openais-stargate-project-2025-10-01/
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...