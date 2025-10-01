Giriş
    Samsung ve SK Hynix, OpenAI’ın dev Stargate projesine katılıyor

    Samsung ve SK Hynix, OpenAI’ın 500 milyar dolarlık Stargate projesine çip sağlayacak. Böylece Güney Kore’nin iki dev şirketi dünyanın en büyük AI altyapısında kritik bir rol üstlenecek.

    Samsung ve SK Hynix, OpenAI'ın dev Stargate projesine katılıyor
    Güney Kore’nin önde gelen çip üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix, OpenAI’ın yapay zeka altyapısını güçlendirmek için önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirketler, OpenAI’ın Stargate projesi kapsamında veri merkezlerine bellek çipleri sağlayacak.

    Duyuru, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Seul’de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Samsung ile SK Hynix yönetim kurulu başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından yapıldı. 500 milyar dolarlık Stargete projesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu yılın başında duyurulmuştu. Projede OpenAI haricinde SoftBank ve Oracle da yer almıştı. Bir süre önce ise Nvidia, OpenAI’a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını ve veri merkezi çipleri tedarik edeceğini açıkladı.

    Ayda 900 bin wafer için imza atıldı

    Samsung ve SK Hynix, OpenAI'ın dev Stargate projesine katılıyor
    Plan kapsamında Samsung ve SK Hynix, ayda 900 bin DRAM yonga plakasına kadar üretimini hedefleyerek gelişmiş bellek çiplerinin üretim kapasitesini hızla ölçeklendirecek. Bu, mevcut küresel üretim kapasitesinin iki katından fazla. Analistler, bu taahhüdün önümüzdeki dört yıl içinde Koreli çip üreticilerine 100 trilyon won'dan (72 milyar dolar) fazla ek talep getireceğini tahmin ediyor.

     Ayrıca şirketin, Samsung ve SK Hynix ile ortak girişim kurarak Güney Kore’de 20 megavat kapasiteli iki veri merkezi inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. Yetkililer, gerekirse Güney Kore’nin bu projeye finansman desteği sağlamaya hazır olduğunu da vurguladı.

    Bu iş birliğiyle Güney Koreli üreticiler, dünyanın en büyük yapay zeka altyapı girişimine erken aşamada dahil olacak ve ülkenin yarı iletken endüstrisine yeni bir büyüme fırsatı yaratacak. Samsung ve SK Hynix halihazırda küresel DRAM pazarının yaklaşık yüzde 70’ini ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarının yüzde 80’ini kontrol ediyor. 2013’te piyasaya çıkan HBM teknolojisi, çiplerin dikey şekilde istiflenmesiyle hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de yapay zekâ uygulamalarında üretilen büyük veri setlerinin işlenmesini hızlandırıyor.

    Çip anlaşmasının yanı sıra Samsung’un bağlı şirketi Samsung SDS, OpenAI ile birlikte Stargate kapsamında yapay zeka veri merkezleri kurup işletmek için anlaşma yaptı. Ayrıca Samsung Heavy Industries ve Samsung C&T, deniz üstü yüzer veri merkezleri üzerinde çalışarak soğutma maliyetlerini ve karbon salınımını azaltmayı hedefleyecek.

    Kaynakça https://openai.com/index/samsung-and-sk-join-stargate/ https://www.reuters.com/business/media-telecom/samsung-sk-hynix-supply-memory-chips-openais-stargate-project-2025-10-01/
