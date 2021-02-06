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    12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın

    Defalarca değişikliğe gidilen ve yüksek kapasiteli bellekle gelmesi beklenen RTX 3080 Ti VRAM açısından bekleyenleri üzebilir. Görünüşe göre kart yakında geliyor.
    06 Şubat 2021, 21:30 (1 hf.)
    2,9b
    1
    37
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın
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    Hakkında gelen iptal, erteleme ve özellik değişiklik haberleri nedeniyle editörün dahi son durumu takip etmekte zorlandığı RTX 3080 Ti yüksek bellek kapasitesi sunmayabilir.

    Daha önceleri doğrulanan sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısına göre Nvidia heyecanla beklediğimiz RTX 3080 Ti’da bazı önemli değişikliklere gitti.

    20 GB'tan 12 GB'a düşüş

    Yol haritasındaki son güncelleme uzun süredir bilinen 20 GB VRAM kapasitesi yerine 12 GB’lık bellek kapasitesi tercih edileceğine işaret ediyor.

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    İlginçtir, 20 GB VRAM bilgisi iddialara göre iş ortakları tarafından 2 aydır bilinen son bilgi olmakla birlikte firmalar kartların adlandırmalarını bile 20 GB’a göre hazırlamış.

    RTX 3080 12 GB ve RTX 3060 12 GB

    Bellek kapasitesine göre kartları kıyaslamak yanlış, yine de RTX 3090'a yakın GPUlu RTX 3080 Ti ile RTX 3060'ın aynı bellek kapasitesiyle gelmesi sonucu oluşan tablo kullanıcıların tepkisini çekeceğe benziyor.

    GDDR6X tip bellek değişmezken RTX 3090 ile aynı CUDA çekirdeği taşıması beklenen RTX 3080 Ti’da ufak bir kırpmaya gidilerek 10496’dan 10240 birime düşülmüş.

    12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın
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    Ayrıca Bkz. "ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor"

    Son olarak şimdiye kadar 3 defa değişen çıkış tarihi için önümüzdeki Nisan ayına işaret edilse de temkinli yaklaşmakta fayda var.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-with-12gb-memory-to-launch-in-april Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RX 6800 XT devam o zaman sıkıntı yok. AMD RAM pazarlığı yapmadı Nvidia gibi.
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    6 6s 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar üst seviye kartlarda, firmaların tüketici ile yaptığı bu ram pazarlığının anlamıyorum, anlamak istemiyorum. Yok ram üretimi azmış, yok pahalıymış. Kafam rahat olsun diye fazladan para vereceğiz. Belki vram gerektiren bir iş yapıyorum. Sadede gelin.
    Bu kadar üst seviye kartlarda, firmaların tüketici ile yaptığı bu ram pazarlığının anlamıyorum, anlamak istemiyorum. Yok ram üretimi azmış, yok pahalıymış. Kafa...
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    SLaYeR KiNG (Sinan Doğan) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    nvidia oyuncularla dalga geçmeye devam ediyor.. bu kadar kullanıcı düşmanı bir marka olamaz.. oyun oynayacaksanız geforce now'dan oynayın diyor kart almak sizin neyinize.. ürettiğimiz ekran kartlarını miningcilere 2-3 katı fiyattan peşkeş çekerken; oyunculara kart almak sizin ne haddinize demişler özetle..

    12gb şaka gibi.. 3060ti, 3070, 3080 ve 3080ti tamamen mining'e hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş resmen..
    nvidia oyuncularla dalga geçmeye devam ediyor.. bu kadar kullanıcı düşmanı bir marka olamaz.. oyun oynayacaksanız geforce now'dan oynayın diyor kart almak sizin...
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    snakefatih (Fatih Mortezmo Altamiano Del Casio) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hiç heves etmeyin miningciler çöker bu kartlara kamyon kamyon
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    erarslan1081 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD Nvidia rekabetine gerek var mı sanki ikisi de yok satıyor mal yetiştiremiyorlar piyasaya.Hangi yeni modelden bahsediyorlar .Artık rtx4000 ya da rx7000 serisini bekleyelim.
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    erarslan1081 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin 10 tanesine basacam parayi.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekran Kartı Krizinin Aşmanın Yolu Üretimden Geçiyor.

    Teknoloji Geliştikçe Ekran Kartlarındaki Standart Donanım Tanimlamarida Değişiyor.

    Bu asaatten Sonra Üretilecek Tüm Ekran Kartlarının En Düşük 5GB Olması Gerekmektedir.Boylelikle Piyasadaki Kriz Rahatlama Yoluna Gidecektir.

    Üst Segment Kartlarda İse 10GB Standardı Oluşturulabilir Bu Değerin Üstü Gereksizdir.Standart Değerler Piyasa İhtiyacına Uygun Olarak Optimum Değerlere Indexlenmeliki Ekran Kartı Krizi Oluşmasın.

    Hersey VRam Değildir,VRam dan Önemlisi GPU Grafik İşlemci Performansidir.



    Ekran Kartı Üreticileri Piyasa İhtiyacına Karşılık Gelecek Şekilde Tüm Üretimlerini 5GB ve Üstü VRam Odaklayıp Piyasaya Yön Vermeye Başlarsa Ancak O Zaman Bu Kriz Çözülür...
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    AdilOlmayanYıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sen buna 12 diycen ve 1000 dolar istiycen öyle mi?
    evet ne desekte yağma gibi satacaklar.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    8k'nın konuşulduğu bu günlerde kimse 1 arsba parasını seneye çöp olacsk karta vermez. Gtx 1080 kullanıyorum fullhd de 8gb ram kullanıyor artık oyunlarda bundan sonra en az 20gb kart almak lazım.
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    brokengineer (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) selmand
    8k'nın sadece bahsi geçti gitti, 4k ne kadar uzun süredir piyasada var lakin hala 1080p mainstream 1440p ise yeni yeni yaygınlaştı. Bugün 4k 144hz display almak bir problem onda 144fps seviyelerini zorlayacak bir gpu ise mevcut değil. 8k displayler ise sadece tv olarak mevcut onları da alabilene aşk olsun. Bu arada 4k ultra ayarda bile vram usage 9-10gb seviyelerini görüyor mfs2 gibi bir oyunda. Allocation 14-16 gb diyor tabiki orası ayrı mesele. Burada az olmasını savunacak halim yok tabi ki. Amd 6800 da 16gb sunarken rtx3080 de 10gb vram olması bile ayrı bir utanç verici durum.
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    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mining ve covid sebebiyle stokta bulup satın alamayacağız zaten, bulsak da fiyatı karaborsada MSRP'nin 1.5-2 katı olacak. Oyuncular için pek değişen birşey yok.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    önce 12gb sonra 16 veya 20 gb çıkacağı kesin şuan...
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    _XaNDeR_ (Orhan YILDIZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kart bulmanın bir yöntemi var mı ki
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    A azizfikri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) _XaNDeR_
    Amazon.com usa
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    # Ace # (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hep yakın bu modellerde ne işse birde bulunanı olmalı.
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    2871 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    rtx 3080 ti 12 gb, nvidia rtx 3080 ti çıkış tarihi ve
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