12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın

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Hakkında gelen iptal, erteleme ve özellik değişiklik haberleri nedeniyle editörün dahi son durumu takip etmekte zorlandığı RTX 3080 Ti yüksek bellek kapasitesi sunmayabilir.

Daha önceleri doğrulanan sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısına göre Nvidia heyecanla beklediğimiz RTX 3080 Ti’da bazı önemli değişikliklere gitti.

20 GB'tan 12 GB'a düşüş

Yol haritasındaki son güncelleme uzun süredir bilinen 20 GB VRAM kapasitesi yerine 12 GB’lık bellek kapasitesi tercih edileceğine işaret ediyor.

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İlginçtir, 20 GB VRAM bilgisi iddialara göre iş ortakları tarafından 2 aydır bilinen son bilgi olmakla birlikte firmalar kartların adlandırmalarını bile 20 GB’a göre hazırlamış.

RTX 3080 12 GB ve RTX 3060 12 GB

Bellek kapasitesine göre kartları kıyaslamak yanlış, yine de RTX 3090'a yakın GPUlu RTX 3080 Ti ile RTX 3060'ın aynı bellek kapasitesiyle gelmesi sonucu oluşan tablo kullanıcıların tepkisini çekeceğe benziyor.

GDDR6X tip bellek değişmezken RTX 3090 ile aynı CUDA çekirdeği taşıması beklenen RTX 3080 Ti’da ufak bir kırpmaya gidilerek 10496’dan 10240 birime düşülmüş.

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Ayrıca Bkz. "ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor"

Son olarak şimdiye kadar 3 defa değişen çıkış tarihi için önümüzdeki Nisan ayına işaret edilse de temkinli yaklaşmakta fayda var.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-with-12gb-memory-to-launch-in-april

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