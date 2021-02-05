ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor

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AMD’nin kaslı ekran kartları stoklarda bulunamazken firma diğer taraftan da RX 6000 ailesini çeşitlendirmeye hazırlanıyor.

6 GB RX 6700 ve 12 GB RX 6600XT geliyor

ASRock’ın EEC’ye yaptığı başvuru yeni RX 6000 çözümlerini ortaya çıkardı. Listeye göre kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde VRAM kapasitesi de doğrulanan 12 GB RX 6700XT’nin ardından 6 GB VRAMli bir RX 6700 daha planlıyor.

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RX 6700'de işlem birimi sayısının RX 6700XT'den farklılaşıp farklılaşmayacağı bilinmiyor ancak AMD GPU'nun yanı sıra kartlarını VRAM başlığında da ayrıştırabilir.

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Dahası Navi 23 GPU’suyla gelmesi beklenen RX 6600XT’nin üzerindeki örtü de son sertifikasyon süreciyle kalktı. Görünüşe göre AMD 12 GB belleğe yer vereceği RX 6600XT hazırlığında.

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En son CES 2021 fuarında 2 fanlı ve tek fanlı ekran kartları görülmüştü. AMD RX 6600/6500 modellerinin referans tasarımlarında tek fana yer verebilir.

https://videocardz.com/newz/asrock-plans-radeon-rx-6600xt-with-12gb-and-rx-6700-with-6gb

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