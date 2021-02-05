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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor

    RDNA2 mimarili üst segment kartların ardından AMD giriş-orta segment seçenekler üzerinde çalışmaya başladı. Firmanın planladığı 2 yeni model gün yüzüne çıktı.
    05 Şubat 2021, 23:00 (1 hf.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor
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    AMD’nin kaslı ekran kartları stoklarda bulunamazken firma diğer taraftan da RX 6000 ailesini çeşitlendirmeye hazırlanıyor.

    6 GB RX 6700 ve 12 GB RX 6600XT geliyor

    ASRock’ın EEC’ye yaptığı başvuru yeni RX 6000 çözümlerini ortaya çıkardı. Listeye göre kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde VRAM kapasitesi de doğrulanan 12 GB RX 6700XT’nin ardından 6 GB VRAMli bir RX 6700 daha planlıyor.

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    RX 6700'de işlem birimi sayısının RX 6700XT'den farklılaşıp farklılaşmayacağı bilinmiyor ancak AMD GPU'nun yanı sıra kartlarını VRAM başlığında da ayrıştırabilir.

    ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor
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    Dahası Navi 23 GPU’suyla gelmesi beklenen RX 6600XT’nin üzerindeki örtü de son sertifikasyon süreciyle kalktı. Görünüşe göre AMD 12 GB belleğe yer vereceği RX 6600XT hazırlığında.

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    En son CES 2021 fuarında 2 fanlı ve tek fanlı ekran kartları görülmüştü. AMD RX 6600/6500 modellerinin referans tasarımlarında tek fana yer verebilir.



    https://videocardz.com/newz/asrock-plans-radeon-rx-6600xt-with-12gb-and-rx-6700-with-6gb Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    CcOsmanLı (Muhammet E) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sene olmuş 2021 halen daha 6 gb vram li ekran kartları düşünülüyor. Bir taraftan gücünü 2 ye 3 e katladık reklamları bir taraftan 1080p ultra ayarlarda vram yetersizliği olacağı kanaatindeyim bu nedenle bu saatten sonra 6 gb ramli ekran kartı alınmamalı hele sıfırına hiç para verilmemeli (ben 1080P-2K ultra ayarda oyun oynayacağım diyen adam için söylüyorum, ben zaten düşük ayarda oynuyorum diyenler alabilirler tabi)
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Piyasaya çıktığı gün miningcilerin eline düşecek kartlar bunlar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 GB olanı alınabilir.

    RX 6000 serisi Mining performansında RTX 3000'den geri de, bazı durumlar RX 5000 serisinden bile geride o yüzden burada stokçuluk mining den değil. Piyasada kart olmamasından.
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    G gmyo31 (ozan ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuan da warzone da ultra ayarlarda 7.5 GB VRAM kullanımı oluyor.he 6 GB kart yapın 400 dolarda yapın fiyatını almayalım.gunumuz sistemlerinde 8 GB zorunlu.
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    brnk (Burak Demirbas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2060/5600 e bile az neredeyse 6gb 6700e ne alaka? Acaba 6 gb mining olmuyor mu normal oyuncular alsın diye mi
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    aga kart yapın be, boş işlerle uğraşmayın
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İstediğini planlasın piyasada kart olmadıktan, botçular stokları cukkaladıktan, altcoinler böyle yükseldikten ve fırsatçılar da 5500xt ye bile 5k çektikten sonra zor...
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6gb 1080p ucu ucuna. Şuan birkaç oyunda, sonraki oyunlarda daha da fazla sıkıntı olacaktır.
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