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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi

    Kullanıcılar raflarda yeterli sayıda RX 6000 serisi kart bulamazken yeni kartlar gündeme gelmeye devam ediyor. Son model sıvı soğutmayla serinletilen RX 6900 XTX oldu.
    24 Nisan 2021, 09:30 (1 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi
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    Çinli sosyal medya platformunda görselleri paylaşılan sıvı soğutmalı üst seviye AMD ekran kartı adlandırmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

     

    Sıvı soğutmayla serinletilen RX 6900 XTX akıllara AMD’nin daha önce sunduğu RX Vega 64 Liquid Edition ve Radeon R9 Fury X modellerini akıllara getirdi.

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    Sıvı soğutmalı RX 6900 XTX

    Bununla birlikte firmanın henüz geçtiğimiz haftalarda daha iyi zara sahip Navi 21 XTXH’ı iş ortaklarına göndermeye başlaması AMD’nin yüksek frekanslarda görev yapan sıvı soğutmalı bir model planlayıp daha sonra vazgeçmiş olabileceğini düşündürüyor.

     

    ASRock RX 6900 XT OC Formula, Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme ve PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate bunlardan bazıları.

    120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "RX 6600M AMD’nin sürücüsünde ortay çıktı"

    AMD’nin aşırı derecede kısıtlı stok nedeniyle kendi sıvı soğutmalı modelini geliştirme fikrinden vazgemiş olabileceği bu açıdan mantıklı gelse de RX 6900 XTX önümüzdeki dönemde raflarda yerini alacak bir seçenek de olabilir.



    https://videocardz.com/newz/unreleased-amd-radeon-rx-6900-xtx-with-water-cooling-allegedly-pictured
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı haberleri, lüks araç haberleri gibi oldu. Ulaşılmaz olunca insanın okuyası gelmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Arisaka 1 gün ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    EMRE_RUSLAN (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu fotoğraflar nedense hep deepwebden çıkma gibi duruyor. Geçen gün iphone 13 görselide aynen ona benziyordu
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    Arisaka 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    cocainbar (Cocain bar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Raflarda yerini alacak cumlesi cok iddaali olmus. Kartlarin raf gordugumu var
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    altın kaplamalı pinli soket olmadığı sürece leyim ısı çatlakları grafik işlemciyi bitirecektir.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı haberleri, lüks araç haberleri gibi oldu. Ulaşılmaz olunca insanın okuyası gelmiyor.
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    B Bloody Roar 1 gün ( Mesaj Silindi ) homebird
    Hocam gına geldi, ekran kartı yahu bu, yılların güçsüz ekran kartları bile çılgın fiyatlarda, söylenmekten de bıktık.
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    salvatore_volkan (volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde kaç TL. olur Allahbilir. Bekleyip görücez.
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