120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi

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Çinli sosyal medya platformunda görselleri paylaşılan sıvı soğutmalı üst seviye AMD ekran kartı adlandırmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sıvı soğutmayla serinletilen RX 6900 XTX akıllara AMD’nin daha önce sunduğu RX Vega 64 Liquid Edition ve Radeon R9 Fury X modellerini akıllara getirdi.

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Sıvı soğutmalı RX 6900 XTX

Bununla birlikte firmanın henüz geçtiğimiz haftalarda daha iyi zara sahip Navi 21 XTXH’ı iş ortaklarına göndermeye başlaması AMD’nin yüksek frekanslarda görev yapan sıvı soğutmalı bir model planlayıp daha sonra vazgeçmiş olabileceğini düşündürüyor.

ASRock RX 6900 XT OC Formula, Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme ve PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate bunlardan bazıları.

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Ayrıca Bkz. "RX 6600M AMD’nin sürücüsünde ortay çıktı"

AMD’nin aşırı derecede kısıtlı stok nedeniyle kendi sıvı soğutmalı modelini geliştirme fikrinden vazgemiş olabileceği bu açıdan mantıklı gelse de RX 6900 XTX önümüzdeki dönemde raflarda yerini alacak bir seçenek de olabilir.

https://videocardz.com/newz/unreleased-amd-radeon-rx-6900-xtx-with-water-cooling-allegedly-pictured

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