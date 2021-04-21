RX 6600M AMD’nin sürücüsünde ortay çıktı

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Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte AMD mobil RX 6000 serisini doğrulasa da herhangi bir detay paylaşmamıştı.

AMD RX 6600M sürücüde listelendi

AMD’nin sürücülerinin satır aralarında gizlenen detaya göre RX 6600M sürücüde kendisine yer edinmeyi başarmış görünüyor. Buna ek olarak mobil RX 6000 serisi Navi 22, Navi 23 ve Navi 24 üzerinde yükseleceğe benziyor.

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RX 6800M/6700M’e güç vermesi beklenen Navi 22’yi RX 6600M/6500M’in kalbinde yer alacak Navi 23 takip edecek. Diğer taraftan Navi 24 ID’sinin yer aldığı toplamda 7 adet girdi de listelenmiş durumda.

Bu önümüzdeki yeni kartların geleceğine işaret eden bir detay olmasına karşın sayıca daha az çözüm sunulacaktır. Ayrıca sayıya muhtemelen mobil ve masaüstü giriş segment kartların dahil olduğunu ekleyelim.



RX 6600M’in detaylarına gelecek olursak, Navi 23 daha önce MacOS sürücüsünde 2048 işlem birimiyle karşımıza çıkmıştı. Tahminlere göre AMD Navi 23’ün tamamı açık halini RX 6600M’de konumlandırırken RX 6500M’de Navi 24’ün kırpılmış halini tercih edecek.

VRAM ünitesiyle 128-bitlik veriyolu üzerinden iletişim kuracak yongaya eşlik edecek belleklerin 12 Gbps’te görev yapacak 4/8 GB kapasiteli birimler olması bekleniyor.

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224 GB/s’lik bant genişliği burada RX 5600M’in gerisinde kalmasına karşın 32 MB’lık Infinity Cache’in karta yardımcı olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte farkın modelin hedef alınacağı 1080p seviyesinde pek hissedilemeyebileceği üzerinde duruluyor.



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https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6600m-with-navi-23-xm-gpu-spotted-in-the-drivers

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