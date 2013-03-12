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13" rMBP, 18 Windows 8'li dizüstü bilgisayarı pil testinde geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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13

İngiltere'nin önde tüketici dergilerinden Which?, Apple 13 inç rMBP ve Samsung Series 3 Chromebook'un da aralarında bulunduğu 20 dizüstü bilgisayarı pil ömürleri açısından kıyasladı. Yapılan yarışta Apple'ın retina ekranıyla göz dolduran Macbook Pro'su ipi göğüsleyen oldu.

Testler sadece internet kullanımı ya da film izleme olmak üzere iki farklı senaryo ile gerçekleştirilmiş. İnternet kullanımında 13" Retina Macbook Pro, 388 dakikalık pil ömrüyle liderliği alırken; Windows 8'li dizüstü bilgisayarlar arasında en iyi performansı 358 dakika ile Acer Aspire M5-581T ultrabook elde edebilmiş. Aynı testte Samsung Series 3 Chromebook ise Windows 8'li tüm dizüstü bilgisayarların pil ömür ortalamasına yakın olan 224 dakika boyunca kesintisiz internet deneyimi sunabilmiş.

Sadece film izleme testinde ise rMBP, 5 saatin üstüne çıkmayı başaran tek model olurken; Acer Aspire M5-581T ise 4:37 ile Windows 8'li bilgisayarlar arasında en iyi zamanı elde edebilmiş.


http://blogs.which.co.uk/technology/computing/laptops-computing/windows-8-laptop-battery-life-how-does-it-measure-up/ Yorum Yaz
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se12g1 6 yıl
Herkes MacBook için sanki Windows ile test yapılmış gibi yorum yazmış ama test OS-X ile yapılıyor resime dikkat ederseniz.Testte bir yerde de işletim sistemlerini karşılaştırmışlar. OS-X (MacBook), chromebook (samsung) ve Windows8 ayrı ayrı ele alınmış görünüyor. Eski Windowslara kıyasla Microsoft aradaki farkı baya bir azaltmış bence. Vista zamanında durum çok vahimdi.
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EddyCue 6 yıl se12g1
se12g1

Herkes MacBook için sanki Windows ile test yapılmış gibi yorum yazmış ama test OS-X ile yapılıyor resime dikkat ederseniz.Testte bir yerde de işletim sistemlerini karşılaştırmışlar. OS-X (MacBook), chromebook (samsung) ve Windows8 ayrı ayrı ele alınmış görünüyor. Eski Windowslara kıyasla Microsoft aradaki farkı baya bir azaltmış bence. Vista zamanında durum çok vahimdi.

en tepede "which windows 8 laptop has the best battery life" yaziyor.
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se12g1 6 yıl
MacBook zaten OS-X'le yarışmamış mı? Nereden anladınız Windows yüklü olduğunu.
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smart1978 6 yıl
Bu test epey yanıltıcı.
Ekran büyükleri ayni değil. İşlemcileri hardisk i veya ssd leri vs... bir sürü bilesen farklı.
Ayrıca hangi markaymış modelmiş su 18 adet belirtilmelidir.
Kısacası reklam kokan bir araştırma.
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Zordion 6 yıl smart1978
smart1978
Bu test epey yanıltıcı.
Ekran büyükleri ayni değil. İşlemcileri hardisk i veya ssd leri vs... bir sürü bilesen farklı.
Ayrıca hangi markaymış modelmiş su 18 adet belirtilmelidir.
Kısacası reklam kokan bir araştırma.

Ekran buyuklugu ayni olsa n'olur, hangisinde 2560x1600 ekran var, veya buna yakin? Daha yuksek cozunurluk icin daha yuksek guc harcarsiniz.

Parlakliklar ne seviyede? rMBP testinde Windows 8 mi OS X Mountain Lion mi kullanildi? Eger rMBP testi Windows ile yapildiysa ciddi anlamda farki cakmis.
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EddyCue 6 yıl smart1978
smart1978

Bu test epey yanıltıcı.

Ekran büyükleri ayni değil. İşlemcileri hardisk i veya ssd leri vs... bir sürü bilesen farklı.



Ayrıca hangi markaymış modelmiş su 18 adet belirtilmelidir.


Kısacası reklam kokan bir araştırma.



zaten fark olmasa o cihazlarin karsilastirmanin ne manasi var ki? her parcayi ayni yaparsan zaten karsilastirmak istedigin urunu elde edersin bir anlami olmaz.
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drony 6 yıl
2009'ta ilk macbook pro unibody aldığımda pil süresine hayran kalmıştım. Ondan sonrada hep apple bilgisayarlar ile devam ettim. Sabah 100% şarj ile işe gelip akşamı görüyordum. yaklaşık 8-9 saat(mac os) gidebiliyordu.
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balcis 6 yıl
diğer alanlar neyse de gerçekten mevzubahis dizüstü olduğu zaman apple'ın bilgisayarı adamların kendi işletim sistemini bile onlardan uzun süre çalıştırıyor, çok ilginç :)bir de mac os çalışsa 300 değil 500 dakika görürler tahminimce.
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Erasmus78 6 yıl
MBP ailesi batarya konusunda her zaman en iyi idi zaten. Yarım saatlik fark az bile olmuş.
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EddyCue 6 yıl
os x ile bu sureye 2 saat daha eklenebilir.
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haymatloshan 6 yıl
İyi iş çıkartmış Apple,Acer'in modeli de yabana atılır gibi değil pil konusunda yarım saatlik bir fark varmış aralarında.Şunlara mini güneş paneli takılamaz mı acaba,o zaman pil bitti derdi kalmaz.
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Lord Melkor 6 yıl haymatloshan
haymatloshan
İyi iş çıkartmış Apple,Acer'in modeli de yabana atılır gibi değil pil konusunda yarım saatlik bir fark varmış aralarında.Şunlara mini güneş paneli takılamaz mı acaba,o zaman pil bitti derdi kalmaz.

Güneştemi kullanıyosun
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EddyCue 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

İyi iş çıkartmış Apple,Acer'in modeli de yabana atılır gibi değil pil konusunda yarım saatlik bir fark varmış aralarında.Şunlara mini güneş paneli takılamaz mı acaba,o zaman pil bitti derdi kalmaz.

gunes paneli takilirsa o cihaz cayir cayir yanar. gunes panelleri hayvan gibi isiniyor.
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