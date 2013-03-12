13" rMBP, 18 Windows 8'li dizüstü bilgisayarı pil testinde geçti

İngiltere'nin önde tüketici dergilerinden Which?, Apple 13 inç rMBP ve Samsung Series 3 Chromebook'un da aralarında bulunduğu 20 dizüstü bilgisayarı pil ömürleri açısından kıyasladı. Yapılan yarışta Apple'ın retina ekranıyla göz dolduran Macbook Pro'su ipi göğüsleyen oldu.

Testler sadece internet kullanımı ya da film izleme olmak üzere iki farklı senaryo ile gerçekleştirilmiş. İnternet kullanımında 13" Retina Macbook Pro, 388 dakikalık pil ömrüyle liderliği alırken; Windows 8'li dizüstü bilgisayarlar arasında en iyi performansı 358 dakika ile Acer Aspire M5-581T ultrabook elde edebilmiş. Aynı testte Samsung Series 3 Chromebook ise Windows 8'li tüm dizüstü bilgisayarların pil ömür ortalamasına yakın olan 224 dakika boyunca kesintisiz internet deneyimi sunabilmiş.

Sadece film izleme testinde ise rMBP, 5 saatin üstüne çıkmayı başaran tek model olurken; Acer Aspire M5-581T ise 4:37 ile Windows 8'li bilgisayarlar arasında en iyi zamanı elde edebilmiş.

http://blogs.which.co.uk/technology/computing/laptops-computing/windows-8-laptop-battery-life-how-does-it-measure-up/