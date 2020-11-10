17 Kasım’da piyasaya çıkacak Halo 4 ile Halo: The Master Chief Collection paketi tamamlanıyor

İlk duyurulduğu tarih üzerinden neredeyse bir yıl geçen Halo: The Master Chief Collection paketinin PC sürümü, nihayet tamamlanıyor. Paketin son oyunu Halo 4, 17 Kasım’da oyuncularla buluşacak.

İlk kez 6 Kasım 2012 tarihinde Xbox 360 için çıkan ve 343 Industries tarafından geliştirilen ilk Halo oyunu olan yapım, PC için yapılan özel optimizasyonlarla birlikte piyasaya sürülecek. PC’ye özel fare ve klavye ayarları yanında özelleştirilmiş grafik ayarları da yaklaşık 8 yaşındaki oyunu mümkün olan en iyi kalitede oynamamızı sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en güçlü konsolu Xbox Series X kutudan çıkıyor!"

İlginizi Çekebilir

Gran Turismo 7 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile geliyor

Halo 4’ün beta sürümü, 343 Industries’in geliştirdiği oyunları piyasaya çıkmadan önce test etmemizi sağlayan Halo Insider programı kapsamında geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Halo: The Master Chief Collection paketini Xbox Gamepass üyeliğiyle deneyimleyebilir ya da Steam üzerinden 61 TL’ye satın alabilirsiniz.

Aşağıda Halo 4 için yayınlanan fragmana göz atabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2020/11/9/21556412/halo-4-pc-microsoft-steam-xbox-release-date

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.