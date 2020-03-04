17’nci Smithsonian Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri belirlendi

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2019 yılında 17’ncisi düzenlenen Smithsonian Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri sonunda belirlendi. 36 bin fotoğraf arasından seçilen 60 fotoğraf bu yılın finalistleri arasına girdi.

145 farklı ülkeden sanatçıya ait fotoğrafların yer aldığı yarışma altı kategoride düzenlendi. Doğal Yaşam, Amerika Deneyimi, Seyehat, İnsanlar, Değiştirilmiş Suretler ve Mobil dallarında yarışan fotoğraflar için Okuyucunun Seçimi kazananı da belli olacak. Bunun yanında Büyük ödül ve Smithsonian kategori kazanları da ayrıca belirlenecek.

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Okuyucunun seçimi kategorisi için oy kullanmak isteyenlerin 30 Mart tarihine kadar süresi bulunuyor. Beğendiğiniz fotoğrafın birinci olması bir fırsat yaratmak isterseniz tek yapmanız gereken, buraya tıklayarak oy vermek.

Galeride ise bu yılın adaylarından derlenen fotoğraflara göz atabilirsiniz.

https://newatlas.com/digital-cameras/17th-smithsonian-photo-contest-highlights-finalists-gallery/

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