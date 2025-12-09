Asgard, 192 GB ve 256 GB DDR5 kitlerini duyurdu: RTX 5090 fiyatında

Asgard, 192 GB ve 256 GB DDR5 kitlerini duyurdu
Şirketin yeni modelleri, SK hynix M-die üzerine kurulmuş ve 6000 MT/s hız değerini hedefleyen iki farklı paket olarak sunuluyor. 192 GB DDR5-6000 kiti, 4 adet 48 GB modülden oluşuyor ve yaklaşık 1.210 dolar civarında fiyatla satışa çıkacak. 256 GB'lık set ise 4 adet 64 GB modülden oluşuyor ve duyurulduğunda 2000 dolar olarak listelenmiş olsa da fiyat çok kısa sürede 2400 dolar seviyesine güncellendi.
Karşılaştırmak adına, RTX 5090'ın 1.999 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Zamanlamalara bakıldığında Thor kiti CL28-36-36-72 profilinde, Valkyrie modeli ise CL32-45-45-90 değerleriyle geliyor. Her iki paket de yüksek kapasiteyi, 6000 MT/s hızla bir arada sunuyor.
DDR5 tarafında tedarik sıkıntılarının ve üretim maliyetlerindeki artışın etkisi giderek daha görünür hale geldi. Asgard’ın yeni kitleri, bu tabloyu somutlaştıran en güncel örneklerden biri. Yüksek kapasite ihtiyacı olan kullanıcılar için seçenek sunulsa da toplam maliyet, kullanıcıların uzun süre daha beklemelerine yol açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
