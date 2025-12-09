Asgard, 192 GB ve 256 GB DDR5 kitlerini duyurdu: RTX 5090 fiyatında

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bellek tedarik sorunlarının yükseldiği küresel pazarda, DDR5 fiyatları artık DDR4 RAM'leri katlamaya başladı. Bu çerçevede Asgard, hem oyuncular hem de profesyonel kullanım için yeni 192 GB ve 256 GB DDR5-6000 kitlerini duyurdu.

Asgard, 192 GB ve 256 GB DDR5 kitlerini duyurdu

Şirketin yeni modelleri, SK hynix M-die üzerine kurulmuş ve 6000 MT/s hız değerini hedefleyen iki farklı paket olarak sunuluyor. 192 GB DDR5-6000 kiti, 4 adet 48 GB modülden oluşuyor ve yaklaşık 1.210 dolar civarında fiyatla satışa çıkacak. 256 GB'lık set ise 4 adet 64 GB modülden oluşuyor ve duyurulduğunda 2000 dolar olarak listelenmiş olsa da fiyat çok kısa sürede 2400 dolar seviyesine güncellendi.

Karşılaştırmak adına, RTX 5090'ın 1.999 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Zamanlamalara bakıldığında Thor kiti CL28-36-36-72 profilinde, Valkyrie modeli ise CL32-45-45-90 değerleriyle geliyor. Her iki paket de yüksek kapasiteyi, 6000 MT/s hızla bir arada sunuyor.

Bellek krizinde geçiş yapmaya değer mi? DDR4 vs DDR5 1 gün önce eklendi

DDR5 tarafında tedarik sıkıntılarının ve üretim maliyetlerindeki artışın etkisi giderek daha görünür hale geldi. Asgard’ın yeni kitleri, bu tabloyu somutlaştıran en güncel örneklerden biri. Yüksek kapasite ihtiyacı olan kullanıcılar için seçenek sunulsa da toplam maliyet, kullanıcıların uzun süre daha beklemelerine yol açabilir.

