Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asgard, 192 GB ve 256 GB DDR5 kitlerini duyurdu: RTX 5090 fiyatında

    Asgard, 192 GB ve 256 GB kapasiteye sahip DDR5-6000 bellek kitlerini duyurdu. Yeni modeller, yükselen RAM maliyetlerinin ulaştığı seviyeyi gösteriyor. İşte detaylar...

    192 GB ve 256 GB DDR5 kitleri tanıtıldı: RTX 5090 fiyatında Tam Boyutta Gör
    Bellek tedarik sorunlarının yükseldiği küresel pazarda, DDR5 fiyatları artık DDR4 RAM'leri katlamaya başladı. Bu çerçevede Asgard, hem oyuncular hem de profesyonel kullanım için yeni 192 GB ve 256 GB DDR5-6000 kitlerini duyurdu. 

    Asgard, 192 GB ve 256 GB DDR5 kitlerini duyurdu

    Şirketin yeni modelleri, SK hynix M-die üzerine kurulmuş ve 6000 MT/s hız değerini hedefleyen iki farklı paket olarak sunuluyor. 192 GB DDR5-6000 kiti, 4 adet 48 GB modülden oluşuyor ve yaklaşık 1.210 dolar civarında fiyatla satışa çıkacak. 256 GB'lık set ise 4 adet 64 GB modülden oluşuyor ve duyurulduğunda 2000 dolar olarak listelenmiş olsa da fiyat çok kısa sürede 2400 dolar seviyesine güncellendi.

    Karşılaştırmak adına, RTX 5090'ın 1.999 dolar fiyat etiketi ile tanıtıldığını hatırlatalım. Zamanlamalara bakıldığında Thor kiti CL28-36-36-72 profilinde, Valkyrie modeli ise CL32-45-45-90 değerleriyle geliyor. Her iki paket de yüksek kapasiteyi, 6000 MT/s hızla bir arada sunuyor.

    DDR5 tarafında tedarik sıkıntılarının ve üretim maliyetlerindeki artışın etkisi giderek daha görünür hale geldi. Asgard’ın yeni kitleri, bu tabloyu somutlaştıran en güncel örneklerden biri. Yüksek kapasite ihtiyacı olan kullanıcılar için seçenek sunulsa da toplam maliyet, kullanıcıların uzun süre daha beklemelerine yol açabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai elantra paket sıralaması evgeny grinko nasıl okunur gnd bilişim yorumları almanya ekran kartı fiyatları ptt kargo motosiklet taşıma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Go 15
    Acer Aspire Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum