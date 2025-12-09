Samsung, odağını HBM’den DDR5 üretimine kaydırıyor

HBM’de kârlılık baskısı artıyor
DigiTimes kaynaklı rapora göre Samsung, HBM pazarında SK hynix ve Micron’un agresif performansı karşısında zorlanıyor. SK hynix, özellikle HBM3E segmentinde liderliğini pekiştirirken Micron ise tüketici RAM ve SSD markası Crucial’ı kapatarak kurumsal odaklı stratejisini sertleştirmiş durumda. Samsung’un HBM3E çözümleri Nvidia’nın zorlu sertifikasyonlarından geçmiş olsa da şirket, pazar payını koruyabilmek için HBM fiyatlarında ciddi indirimlere gitmek zorunda kalıyor. Bu durum, kârlılık tarafında hissedilir bir baskı yaratıyor. Öyle ki Samsung’un HBM ürünlerinden elde ettiği kârın, SK hynix’in aynı segmentteki marjlarının yaklaşık %30 altında olduğu belirtiliyor. 2026 için beklenen ikinci bir %30’luk HBM fiyat düşüşü, bu baskının artacağının sinyalini veriyor.
DDR5 belleklerde vurgun
Bu nedenle Samsung, HBM modüllerine ayrılan kapasitenin bir bölümünü DDR5 RDIMM üretimine kaydırmaya hazırlanıyor. İç raporlara göre şirket, DRAM üretiminde kullanılan mevcut 1a proses hattının %30 ila %40’ını, daha verimli çalışan 1b ve özellikle 1c süreçlerine kaydıracak. Bu dönüşüm, aylık yaklaşık 80.000 DRAM wafer’ının serbest kalması ve bunların DDR5, LPDDR5X, LPDDR6 ve GDDR7 gibi daha geniş hacimli DRAM ürünlerine yönlendirilmesi anlamına geliyor.
Öte yandan Samsung'un HBM tarafından çekilme veya geride durma gibi bir düşüncesi yok. Şirket, HBM4 ile birlikte yeniden daha güçlü bir konuma geçmeyi hedefliyor. Ancak kısa vadede öncelik, DDR5'teki olağanüstü kârlılığın sürdürülmesi.
