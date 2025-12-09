Giriş
    Samsung, odağını HBM’den DDR5 üretimine kaydırıyor

    Samsung, HBM üretimini azaltarak yüksek kârlılığı nedeniyle odağını DDR5’e kaydırıyor. Artan DDR5 fiyatlarıyla şirketin modül başı gelirinin HBM’e kıyasla çok yüksek olması bekleniyor.

    Samsung, odağını HBM’den DDR5 üretimine kaydırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un üretim hatlarında önemli bir yön değişikliği gündeme gelmiş durumda. Şirket, yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan HBM belleklerdeki rekabet baskısının artması nedeniyle HBM üretimini azaltarak kapasitesini DDR5 modüllerine kaydırmaya hazırlanıyor. Bu strateji, hem mevcut pazar koşulları hem de DDR5 RAM’in ulaştığı yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle şirketin kârlılığını artırma hedefiyle ilişkilendiriliyor.

    HBM’de kârlılık baskısı artıyor

    DigiTimes kaynaklı rapora göre Samsung, HBM pazarında SK hynix ve Micron’un agresif performansı karşısında zorlanıyor. SK hynix, özellikle HBM3E segmentinde liderliğini pekiştirirken Micron ise tüketici RAM ve SSD markası Crucial’ı kapatarak kurumsal odaklı stratejisini sertleştirmiş durumda. Samsung’un HBM3E çözümleri Nvidia’nın zorlu sertifikasyonlarından geçmiş olsa da şirket, pazar payını koruyabilmek için HBM fiyatlarında ciddi indirimlere gitmek zorunda kalıyor. Bu durum, kârlılık tarafında hissedilir bir baskı yaratıyor. Öyle ki Samsung’un HBM ürünlerinden elde ettiği kârın, SK hynix’in aynı segmentteki marjlarının yaklaşık %30 altında olduğu belirtiliyor. 2026 için beklenen ikinci bir %30’luk HBM fiyat düşüşü, bu baskının artacağının sinyalini veriyor.

    DDR5 belleklerde vurgun

    Samsung, odağını HBM’den DDR5 üretimine kaydırıyor Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta DDR5 tarafı adeta altın çağını yaşıyor. Samsung’un 2025’in son çeyreğinde kurumsal sınıf 64 GB RDIMM DDR5 modülü için belirlediği 450 dolarlık fiyat, şirketin brüt marjlarını %75’in üzerine taşımış durumda. Üstelik bu artışın devam etmesi de bekleniyor. 2026’nın ilk döneminde fiyatların 480 dolara çıkacağı öngörülürken, spot piyasa fiyatları şimdiden 780 dolar seviyesini bulmuş durumda. Bu tablo, Samsung’un DDR5 modüllerinde yakın zamanda 500 doların üzerinde fiyatlanma hedefleyebileceği anlamına geliyor.

    Bu nedenle Samsung, HBM modüllerine ayrılan kapasitenin bir bölümünü DDR5 RDIMM üretimine kaydırmaya hazırlanıyor. İç raporlara göre şirket, DRAM üretiminde kullanılan mevcut 1a proses hattının %30 ila %40’ını, daha verimli çalışan 1b ve özellikle 1c süreçlerine kaydıracak. Bu dönüşüm, aylık yaklaşık 80.000 DRAM wafer’ının serbest kalması ve bunların DDR5, LPDDR5X, LPDDR6 ve GDDR7 gibi daha geniş hacimli DRAM ürünlerine yönlendirilmesi anlamına geliyor.

    Öte yandan Samsung’un HBM tarafından çekilme veya geride durma gibi bir düşüncesi yok. Şirket, HBM4 ile birlikte yeniden daha güçlü bir konuma geçmeyi hedefliyor. Ancak kısa vadede öncelik, DDR5’teki olağanüstü kârlılığın sürdürülmesi.

