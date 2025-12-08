Bellek krizinde geçiş yapmaya değer mi? DDR4 vs DDR5

DDR4 vs DDR5 RAM
Karşılaştırmada DDR5 tarafında 6000 CL30 kiti, DDR4 tarafında ise G.Skill 3600 CL14 bellekler kullanıldı. Ancak 12400F’in voltaj sınırlaması nedeniyle DDR4’ün Gear 1 modunda 3200 MHz ile sınırlandığını belirtmek gerekiyor. Bu da özellikle bant genişliği isteyen yapımlarda sonuçları etkileyen bir faktör.
Assassin’s Creed Shadows'ta ise iki bellek türü arasında neredeyse hiç fark görünmüyor. Buna karşın Horizon Zero Dawn Remastered, DDR5'e geçtiğinde %22-24'lük bir kazanç sağlıyor. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'de ise fark çok daha belirgin. Orta ayarlarda DDR5 %24 daha hızlı sonuç verirken, ışın izlemeli ultra ayarlarda fark %33'e çıkıyor. 12400F DDR4 ile 66 fps DDR5'e geçildiğinde 88 fps elde ediyor.
The Last of Us Part II Remastered ve Spider-Man 2 gibi bant genişliği isteyen yapımlarda ise DDR5’in avantajı yine dikkat çekici. The Last of Us’ta fark %21-23 düzeyinde kalırken, Spider-Man 2’de orta ayarlarda %28, ışın izlemeli üst düzey ayarlarda ise %33’e ulaşıyor. Bu oyunlarda Ryzen 5 7500F, DDR5 kullanıldığında 12400F’e karşı daha küçük bir farkla öndeyken, 12400F’in DDR4 ile sınırlandırılması Ryzen işlemciyi %40-60 aralığında daha hızlı hâle getiriyor.
Genel tablo, modern oyunlarda DDR5'in sağladığı bant genişliği artışının fark edilir seviyede performans sağladığını doğruluyor. Ancak unutulmaması gereken nokta DDR4 ve DDR5 arasındaki fiyat farkı. Analistler bellek krizinin en az 1 sene daha süreceğini söylüyor. Dolayısıyla sistem yükseltmek isteyen kullanıcıların bir süre daha beklemelerinde fayda var.
