    Bellek krizinde geçiş yapmaya değer mi? DDR4 vs DDR5

    Modern oyunların talepleri arttıkça bellek seçimindeki fark daha belirgin hâle geldi. Peki bellek krizi ve artan fiyatlar karşısında DDR5'e geçiş yapmak ne kadar mantıklı? İşte DDR4 vs DDR5

    Bellek krizinde geçiş yapmaya değer mi? DDR4 vs DDR5 Tam Boyutta Gör
    DRAM tedarikindeki sıkışma ve fiyat artışları, DDR5 fiyatlarını artırırken DDR4 yeniden cazip bir seçenek haline geldi. Modern oyunlarda daha yüksek bant genişliğine ihtiyaç artsa da, DDR4 ve DDR5 arasındaki fark geçiş yapmaya değer mi? ya da bellek seçimi performansı nasıl etkiliyor? İşte güncel oyunlarda DDR4 ve DDR5 kıyaslamaları...

    DDR4 vs DDR5 RAM

    Karşılaştırmada DDR5 tarafında 6000 CL30 kiti, DDR4 tarafında ise G.Skill 3600 CL14 bellekler kullanıldı. Ancak 12400F’in voltaj sınırlaması nedeniyle DDR4’ün Gear 1 modunda 3200 MHz ile sınırlandığını belirtmek gerekiyor. Bu da özellikle bant genişliği isteyen yapımlarda sonuçları etkileyen bir faktör.

    Bellek krizinde geçiş yapmaya değer mi? DDR4 vs DDR5 Tam Boyutta Gör
    Testlere gelirsek, Rainbow Six Siege'de DDR4 ile DDR5 arasında belirgin bir fark oluşmuyor. DDR5 yalnızca %7 seviyesinde bir artış sağlıyor ve genel tablo iki bellek tipi arasında yakın seyrediyor. Marvel Rivals ise tamamen farklı bir profilde. Oyunda DDR5, DDR4 karşısında %24-33'e varan bir avantaj elde ediyor. Aynı bellek tipi kullanıldığında 7500F ile 12400F arasındaki fark sınırlı kalırken, 12400F'te DDR4 tercih edildiğinde performans açığı belirgin şekilde büyüyor.

    Assassin’s Creed Shadows'ta ise iki bellek türü arasında neredeyse hiç fark görünmüyor. Buna karşın Horizon Zero Dawn Remastered, DDR5'e geçtiğinde %22-24'lük bir kazanç sağlıyor. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'de ise fark çok daha belirgin. Orta ayarlarda DDR5 %24 daha hızlı sonuç verirken, ışın izlemeli ultra ayarlarda fark %33'e çıkıyor. 12400F DDR4 ile 66 fps DDR5'e geçildiğinde 88 fps elde ediyor. 

    Bellek krizinde geçiş yapmaya değer mi? DDR4 vs DDR5 Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2'de tablo biraz farklı. DDR4-3200 Gear 1 yapılandırması, Gear 2 modundaki DDR4-3600’den daha iyi sonuç veriyor. DDR5 hâlâ hızlı olsa da fark diğer oyunlara göre daha sınırlı. Space Marine 2 ise işlemci yükünün ağır olduğu bir senaryo sunuyor. Burada DDR5 her iki kalite ayarında da %24 daha yüksek performans sağlıyor.

    The Last of Us Part II Remastered ve Spider-Man 2 gibi bant genişliği isteyen yapımlarda ise DDR5’in avantajı yine dikkat çekici. The Last of Us’ta fark %21-23 düzeyinde kalırken, Spider-Man 2’de orta ayarlarda %28, ışın izlemeli üst düzey ayarlarda ise %33’e ulaşıyor. Bu oyunlarda Ryzen 5 7500F, DDR5 kullanıldığında 12400F’e karşı daha küçük bir farkla öndeyken, 12400F’in DDR4 ile sınırlandırılması Ryzen işlemciyi %40-60 aralığında daha hızlı hâle getiriyor.

    Bellek krizinde geçiş yapmaya değer mi? DDR4 vs DDR5 Tam Boyutta Gör
    Oyunların ortalamasına bakıldığında DDR5'e geçiş, 12400F’te ortalamada %20’lik performans artışı sağlıyor. Ryzen 5 7500F ile karşılaştırıldığında bu durum daha kritik. Her iki işlemci DDR5 kullandığında 7500F yaklaşık %18-20 önde. Ancak 12400F’in DDR4 ile sınırlandığı senaryoda Ryzen işlemcinin avantajı %41-45’e çıkıyor. 

    Genel tablo, modern oyunlarda DDR5’in sağladığı bant genişliği artışının fark edilir seviyede performans sağladığını doğruluyor. Ancak unutulmaması gereken nokta DDR4 ve DDR5 arasındaki fiyat farkı. Analistler bellek krizinin en az 1 sene daha süreceğini söylüyor. Dolayısıyla sistem yükseltmek isteyen kullanıcıların bir süre daha beklemelerinde fayda var. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

