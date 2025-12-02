Giriş
    Bellek fiyatları düşmeyecek: Samsung ve SK hynix üretimi bilerek kısıyor

    DRAM pazarının iki büyük üreticisi Samsung ve SK hynix, fiyat artışlarına rağmen kapasiteyi büyütmek yerine uzun vadeli kârlılığı önceliyor. Bu, fiyatların artışının süreceğini gösteriyor.

    Samsung ve SK hynix bellek üretimini bilerek sınırlı tutuyor Tam Boyutta Gör

    DRAM pazarında küresel üretimin büyük bölümünü kontrol eden Samsung ve SK hynix, son dönemde hızla artan talebe rağmen üretimi agresif biçimde genişletmeye yanaşmıyor. Sektörde yaşanan bellek krizinde talep en yüksek seviyeye ulaşmış durumda ancak iki dev üreticinin yaklaşımı, arzı artırmak yerine fiyat istikrarını ve uzun vadeli kârlılığı korumaya odaklanıyor.

    Bu tavır, özellikle tüketici tarafında ciddi fiyat artışlarına neden olan büyük arz sıkışıklığının kısa vadede çözülmeyeceğini gösteriyor. Bilindiği üzere DRAM, bilgisayarlardan sunuculara, akıllı telefonlardan konsollardaki grafik birimine, Akıllı TV’ler’den IoT cihazlarına kadar birçok üründe kullanılıyor.

    2028’e kadar sürebilir

    Kore merkezli Hankyung’un aktardığı bilgilere göre her iki şirket de mevcut durumun “yakın vadede geçmeyecek bir sıkışıklık” olduğunu değerlendiriyor. Samsung, yaptığı açıklamada tesisleri hızla büyütmek yerine sermaye harcamalarını talep ve fiyat dengesine göre planlayacaklarını, böylece aşırı üretim riskini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şirket, son yıllarda pandemi döneminde yaşanan talep çöküşüyle birlikte DRAM hatlarında ciddi kısıntıya gidildiğini, bu nedenle üretim kapasitesinin hâlâ kontrollü biçimde işletildiğini hatırlatıyor.

    Pandemi sonrası dönemde talep yeniden yükselişe geçerken özellikle yapay zekâ altyapılarına yönelik yoğun DRAM ihtiyacı üreticilerin mevcut kapasitesini zorlamış durumda. Ancak sektör temsilcileri, AI talebinin zamanla normalleşmesi halinde artırılmış kapasitenin çok hızlı şekilde “arz fazlası”na dönüşebileceğini bunun da fiyatlarda sert düşüşe yol açacağını vurguluyor. Bu nedenle Samsung ve SK hynix, yeni hat yatırımlarını temkinli biçimde ilerletiyor.

    Tedarikçiler, DRAM tarafındaki sıkışıklığın 2028 sonrasına kadar uzayabileceğini değerlendiriyor. Bu ortamda üreticiler, uzun süreli fiyat sabitlemeli anlaşmalar yerine kısa dönemli sözleşmelere yöneliyor. Böylece fiyat değişimlerinin müşteri tekliflerine daha hızlı yansıtılması hedefleniyor. Bu adım da piyasa genelinde fiyatların daha oynak ve yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu arada, DRAM ile birlikte daha çok depolama amaçlı kullanılan NAND belleklerde de fiyatlar artmaya devam edecek.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

