"199 $'lık iPhone'un Apple'a getirisi 300 milyon telefon satışı olabilir"

"2007 yılından bu yana üst düzey akıllı telefon sınıfında liderliğini sürdüren Apple, 199 dolarlık iPhone ile pazarın %60'ında söz sahibi olabilir."

Bu sözler dünyaca ünlü yatırım bankalarından Piper Jaffray'in analistlerinden Munster'a ait. Munster, son kaleme aldığı raporda Apple'ın 199 dolarlık iPhone ile neler yapabileceğini ışık tutuyor.

Munster, uygun fiyatlı iPhone'a olan gereksinimi 6 pazarda (Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Brezilya ve Hindistan) ve 15 farklı akıllı telefonu inceleyerek ortaya koymakta. Munster'ın analizine göre giriş seviyesi akıllı telefonlar 200 dolar bandının hemen üzerinde satılırken; orta sınıf akıllı telefonlar ise 500-550 dolar bandından alıcı buluyor.

Ancak analizin en dikkat çekici tarafı ise iPhone'ların ortalama satış fiyatları. Buna göre Apple'ın ilk Retina Ekranlı akıllı telefonu olan ve 2010 yılında tanıtılan iPhone 4, hala 600 dolara yakın fiyattan satılırken; iPhone 4S, şu anki birçok üst düzey akıllı telefonla fiyat açısından yarışıyor. Öte yandan ailenin en yeni üyesi olan iPhone 5 ise 1000 doların üzerindeki ortalama satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Tüm bu bilgiler ışığında giriş seviyesi akıllı telefonlar ile 2,5 yaşını dolduran iPhone 4 arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Munster, Apple'ın bu eylülde tanıtacağı 199 dolarlık satış fiyatına sahip bir iPhone ile 2013 yılında 135 milyar dolar büyüklüğe ulaşan giriş-orta cihaz pazarında etkisini hissettireceğini düşünüyor. Munster'ın tahminlerine göre Apple'ın böyle bir hamlesi, firmaya 2013 yılının son dört ayında 37 milyon, 2014'de 96 milyon ve 2015'de ise 170 milyon akıllı telefon satışı yapmasını sağlayacakken; firmanın kar marjlarındaki düşüşe tüm pazardan elde edilecek kar ile göz yumulacak.

awww.macrumors.com/2013/02/20/apple-to-target-emerging-markets-with-low-cost-phone-to-launch-in-september-at-199/