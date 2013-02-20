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"199 $'lık iPhone'un Apple'a getirisi 300 milyon telefon satışı olabilir"

6 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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"2007 yılından bu yana üst düzey akıllı telefon sınıfında liderliğini sürdüren Apple, 199 dolarlık iPhone ile pazarın %60'ında söz sahibi olabilir."

Bu sözler dünyaca ünlü yatırım bankalarından Piper Jaffray'in analistlerinden Munster'a ait. Munster, son kaleme aldığı raporda Apple'ın 199 dolarlık iPhone ile neler yapabileceğini ışık tutuyor.

Munster, uygun fiyatlı iPhone'a olan gereksinimi 6 pazarda (Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Brezilya ve Hindistan) ve 15 farklı akıllı telefonu inceleyerek ortaya koymakta. Munster'ın analizine göre giriş seviyesi akıllı telefonlar 200 dolar bandının hemen üzerinde satılırken; orta sınıf akıllı telefonlar ise 500-550 dolar bandından alıcı buluyor.

Ancak analizin en dikkat çekici tarafı ise iPhone'ların ortalama satış fiyatları. Buna göre Apple'ın ilk Retina Ekranlı akıllı telefonu olan ve 2010 yılında tanıtılan iPhone 4, hala 600 dolara yakın fiyattan satılırken; iPhone 4S, şu anki birçok üst düzey akıllı telefonla fiyat açısından yarışıyor. Öte yandan ailenin en yeni üyesi olan iPhone 5 ise 1000 doların üzerindeki ortalama satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Tüm bu bilgiler ışığında giriş seviyesi akıllı telefonlar ile 2,5 yaşını dolduran iPhone 4 arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Munster, Apple'ın bu eylülde tanıtacağı 199 dolarlık satış fiyatına sahip bir iPhone ile 2013 yılında 135 milyar dolar büyüklüğe ulaşan giriş-orta cihaz pazarında etkisini hissettireceğini düşünüyor. Munster'ın tahminlerine göre Apple'ın böyle bir hamlesi, firmaya 2013 yılının son dört ayında 37 milyon, 2014'de 96 milyon ve 2015'de ise 170 milyon akıllı telefon satışı yapmasını sağlayacakken; firmanın kar marjlarındaki düşüşe tüm pazardan elde edilecek kar ile göz yumulacak.


awww.macrumors.com/2013/02/20/apple-to-target-emerging-markets-with-low-cost-phone-to-launch-in-september-at-199/ Yorum Yaz
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savinelli 6 yıl en beğenilen
einhander

benım anlayamadıgım neden şimdi. yıllardır gırıs ve orta segment gıbı bır pıyasada boyle bır gelır soz konusu ıken sımdıye kadar adımını atmayıp şu sıralar atağa geçme sebebını merak ettım.


Tahminimce üst seviye doyuma ulaştı. Artık satışlar eskisi kadar yüksek değil. İnsanlar ellerindeki iPhone u sadece 1 nesil sonra değiştirmiyor, biraz daha bekliyor. Üstelik artık steve jobs yok. Apple onun döneminde olsa gene böyle haberlere imkansız gözüyle bakardım ama tim cook un gözünde dönen dolarları burdan bile görebiliyorum. Daha çok kazanmak için her şeyi yapabilir. Üstelik şimdi her segmentte güçlü rakipleri de var. iPad miniyi de rakiplerine karsı bir cihaz çıkarabilmek için piyasaya sürmedi mi? Hepsi ayrı ayrı neden işte..
einhanderbenım anlayamadıgım neden şimdi. yıllardır gırıs ve orta segment gıbı bır pıyasada boyle bır gelır soz konusu ıken sımdıye kad...
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DH Misafiri 6 yıl
Her boyle haberde illa birisi ürünün Türkiyeye gelis fiyatini konusunu acmak mi zorunda. Pahali gelecegini biliyoruz, vergiler vs ama yeter ayni muhabbet.
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cCcDedelercCc 6 yıl
teramit
iphone ciddi bir marka değerine sahip bu markayı apple ucuz fiyat etiketiyle pazarlarsa hata yapar.Halbuki ipod öyle değil gittikçe satışı da düşüyor.Koy bir ipoda gsm özelliği ismini değiştirme tasarımını biraz değiştir.ipod telefon diye ucuz bir ürün çıkar yine ios olsun içinde millet uygun fiyatlı apple ürünü almış olur.iphone da marka değerini kaybetmez.apple dan telif hakkı istemiyorum bu fikri alıp uygulayabilir :)

sonra bizim zeki türk insanımız bu ne yiaa ipoda telefon özelliği koymuşlar ayponn değil buu magapixelide farklı falan der apple hiç uğraşmasın.
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erdemefe 6 yıl
Zenginin malı züğürdün çenesi...
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digimon52 6 yıl
durmam o an alirim sonra, gider Iphone 6 alirim :D
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GoLdenBlog 6 yıl
Apple'dan açıklama yaptılar ama hala ucuz iPhone muhabbeti yapılıyor. Apple şuana kadar yaptıkları ürünü ucuz olsun diye yapmıyor. Adamlar mükemmel ürün yapıyor sadece. Ucuz iPhone demek iPhone'un mevcut mükemmelliğinden ödün vermek demektir ki bunu da asla yapmazlar Eğer yaparlarsa Samsung gibi olurlar.
(Her ne kadar Samsung pazar payı bakımından daha büyük olsa da onlarda Apple'da olan karizma yok. Çünkü adamların yüzlerce model telefonu var. Adamlar para kazanmak için telefon üretiyor. Eğer gerçekten kullanıcıların işine yarayacak bir şeyler üretmek isteseler kendi yazılımlarını üretmeye çalışırlar. Onun yerine hazır buldukları Android'i kullanıyorlar. Ya Samsung yazılım mı üretirmiş demeyin. Gerçekten kullanıcılar için mükemmel ürün üretmek isteseler gider bir yazılım şirketini satın alırlar ve çalışmalara başlarlar. Ama adamların tek derdi ucuz yoldan para kazanmak.)
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teramit 6 yıl
iphone ciddi bir marka değerine sahip bu markayı apple ucuz fiyat etiketiyle pazarlarsa hata yapar.
Halbuki ipod öyle değil gittikçe satışı da düşüyor.
Koy bir ipoda gsm özelliği ismini değiştirme tasarımını biraz değiştir.ipod telefon diye ucuz bir ürün çıkar yine ios olsun içinde millet uygun fiyatlı apple ürünü almış olur.iphone da marka değerini kaybetmez.
apple dan telif hakkı istemiyorum bu fikri alıp uygulayabilir :)
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murdocklawless 6 yıl
apple için kar marjı herşeydir. düşük kar edeceği işe girmez.
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J0K3R61 6 yıl
apple zaten pahali oldugu icin bu kadar satiyo ucuz bisey cikarsa kesin batar.
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Batuist 6 yıl
Appleda iyi bilir ki 199$'a telefon çıkarırsa kendine en büyük kötülüğü yapar. çünkü apple pahalı olduğu ve bazı toplum kesimlerince bir statü göstergesi olduğu için bu kadar satılıyor. Eğer ucuz bir telefon çıkarırsa imajına zarar verir. Pazarlama okuyanlar daha iyi anlar tabi burayı..
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Rajeesh 6 yıl
einhander
benım anlayamadıgım neden şimdi. yıllardır gırıs ve orta segment gıbı bır pıyasada boyle bır gelır soz konusu ıken sımdıye kadar adımını atmayıp şu sıralar atağa geçme sebebını merak ettım.

giriş seviyesi normal telefonlar için var ama smartphonelar için çok etkili giriş seviyesi çözümler yok. ortalama iş yapan bir smartphone 1bin lira civarında. yen yeni 700 bwelki 500 altı civarına düşücekler maliyetlerin düşmesi ile. şimdi tam pazarı aslında
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