1Password 4, App Store'da kısa süreliğine 14,99 TL

App Store'un en güçlü şifre ve güvenlik uygulaması 1Password 4, kısa süreliğine %50 indirimde.

AgileBits'in geliştirdiği uygulama temelde kullanıcılara tüm şifrelerini güvenli şekilde saklamalarına imkan sunuyor. Ancak uygulamanın bu temel özelliğinin yanı sıra iCloud ve Dropbox ile eşzamanlama, istediğiniz zorlukta şifre türetme ve dahili internet tarayıcısı sayesinde kimliklerinizi otomatik hatırlama gibi birçok faydalı özelliği bulunuyor.

Normalde 1Password 4, 30 TL'ye yakın fiyattan App Store'da satılmaktaydı ve AgileBits, uygulamanın bir önceki sürümüne resmi olarak destek veriyordu. Fakat Dropbox tarafından geliştirilen yeni API'nin 1Password 3 ile uyumlu olmamasından ötürü AgileBits, uygulamanın eski sürümüne verdiği desteği sonlandıracağını açıklarken; bu süreçte eski kullanıcılarının mağdur olmaması için de 1Password 4'ün fiyatı %50 indirimle 14,99'a indirildi.

Universal, yani hem iPad hem de diğer iOS cihazlarında çalışabilen bir uygulama olan 1Password 4'ün App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve yükleyebilirsiniz.