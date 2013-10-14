1Password, birçok yeni özellik ve geliştirme ile güncellendi

iOS platformunun güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, 4.3 sürümüne güncellendi

AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor. 256-bit AES şifreleme standardını kullanan uygulamanın ayrıca iCloud ve Dropbox ile eş zamanlama, istediğiniz zorlukta şifre türetme ve dahili internet tarayıcısı sayesinde kimliklerinizi otomatik hatırlama gibi birçok faydalı özelliği bulunuyor ve dahili arama motoruyla kolay ve hızlı bir kullanım sunabiliyor. iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinde çalışan 1Password, 4.3 güncellemesi ile geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1Password 4 Mac uygulamasıyla Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabiliyor, dahili tarayıcının kullanıcı aracısını değiştirmek için yeni bir ayara kavuşuyor ve iOS 7 işletim sistemiyle ilgili birçok performans geliştirmesi, görsel yenilik, iCloud senkronizasyon artışı ve hata / çökme sorunlarından arındırılmış çok daha stabil bir yapı ortaya koyabiliyor.

32,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id568903335?mt=8