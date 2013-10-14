Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1Password, birçok yeni özellik ve geliştirme ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
466
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1Password, birçok yeni özellik ve geliştirme ile güncellendi
iOS platformunun güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, 4.3 sürümüne güncellendi  
AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor. 256-bit AES şifreleme standardını kullanan uygulamanın ayrıca iCloud ve Dropbox ile eş zamanlama, istediğiniz zorlukta şifre türetme ve dahili internet tarayıcısı sayesinde kimliklerinizi otomatik hatırlama gibi birçok faydalı özelliği bulunuyor ve dahili arama motoruyla kolay ve hızlı bir kullanım sunabiliyor. iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinde çalışan 1Password, 4.3 güncellemesi ile geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1Password 4 Mac uygulamasıyla Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabiliyor, dahili tarayıcının kullanıcı aracısını değiştirmek için yeni bir ayara kavuşuyor ve iOS 7 işletim sistemiyle ilgili birçok performans geliştirmesi, görsel yenilik, iCloud senkronizasyon artışı ve hata / çökme sorunlarından arındırılmış çok daha stabil bir yapı ortaya koyabiliyor.
32,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id568903335?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Designer83 6 yıl
fiyatı da düşse biraz çok iyi olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MSI Radeon R9 280X ekran kartı video inceleme "AMD Radeon R9 280X test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim