1e1: 20 Dolara oyun seti! Havit ürünleri 1e1 masasında

İzleyicilerimizden gelen eleştirilere kulak verdik ve ucuz oyun aksesuarlarını mercek altına aldık. 1998'den beri aksesuar üretimi yapan Havit'in 6,5 ile 16 dolar arasında değişen fiyatlarıyla tüm aksesuarları inceleme masamızda!
megablaster bundan daha kroca bir giriş olamazdı.
Pir Şu milyon lafı yerine bir de Lira kullansak daha şık olcak...
Kesinlikle Hadron H5200 /HD809 ve Everest SM611 e bakin derim :) Kullanim kolayligiyla beraber gorsellik de 10 numara...
konuyu niye hortlatıyosun oğlum
bende ciddi ciddi yeni diye okuyorm hee
ne kadar ekmek o kadar köfte..
Mesut Çevik
Bütsesi olmayanlar için güzel urünler
(mouse harbi güzelmiş9
bence onu komple kaldırmak lazım ya çakma yk,kişisel alma ama :D
bizim gibi gariban olanlar anca böle firmaların cıkmasıyla yüzümüzü güldürüyo.
benim puanımda 10/9 olup hüseyinin seciçimi :)
hüseyintavsiye eder:)