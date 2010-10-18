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1e1: 20 Dolara oyun seti! Havit ürünleri 1e1 masasında

8 yıl
68,9b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İzleyicilerimizden gelen eleştirilere kulak verdik ve ucuz oyun aksesuarlarını mercek altına aldık. 1998'den beri aksesuar üretimi yapan Havit'in 6,5 ile 16 dolar arasında değişen fiyatlarıyla tüm aksesuarları inceleme masamızda!


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Ciddi Kedii 5 yıl
1e1

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Qnzxt00w 5 yıl
Eger hala uygun fiyatki iyi birseyler almak istiyorsaniz,

Kesinlikle Hadron H5200 /HD809 ve Everest SM611 e bakin derim :) Kullanim kolayligiyla beraber gorsellik de 10 numara...
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megablaster 6 yıl
bundan daha kroca bir giriş olamazdı.
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karaköy_soğancısı 6 yıl
megablaster

bundan daha kroca bir giriş olamazdı.


konuyu niye hortlatıyosun oğlum

bende ciddi ciddi yeni diye okuyorm hee
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RazerLycosa 7 yıl
Razer Lycosa aldım wow oynuorum macro yapamyıorum lütfen yardım edin
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atiktuk 8 yıl
20$ a oyun seti olmaz kısaca..stanbdart mouse ve klavyenın biraz süslüsü olabilir anca..:)
ne kadar ekmek o kadar köfte..
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hak_an 8 yıl
ucuz fakat tatmin edici gözükmüyor en azından oyuncular için
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Tim Robbins 8 yıl
Hayatımda gördüğüm en güzel girişlerden biriydi. Belki de en güzeli


Mesut Çevik
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Volkanbaba 8 yıl
Giriş iyiymiş

Bütsesi olmayanlar için güzel urünler
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enreka_tr 8 yıl
50 milyon mu..ulen yk =))
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alpa07 8 yıl
frisby marka ürünleride görmek istiyoruzz
(mouse harbi güzelmiş9
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BluePage 8 yıl
10 dolarlık mause mükemmel gibi duruyor
nerden temin edebiliriz
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V1CT0RY 8 yıl
Şu milyon lafı yerine bir de Lira kullansak daha şık olcak...
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atilla-R 8 yıl
Milyon u geçmedikmi biz ?
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enreka_tr 8 yıl

Pir
Şu milyon lafı yerine bir de Lira kullansak daha şık olcak...

bence onu komple kaldırmak lazım ya çakma yk,kişisel alma ama :D
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huseyincarnege 8 yıl
iyi bir inceleme havit firması kalite ve ucuzluğu bir araya getirerek bizim güzümüzü güldürdü.başrıların devamıdileriz.
bizim gibi gariban olanlar anca böle firmaların cıkmasıyla yüzümüzü güldürüyo.
benim puanımda 10/9 olup hüseyinin seciçimi :)
hüseyintavsiye eder:)
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