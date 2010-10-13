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1e1: Logitech G Serisi! G510 klavye, G700 Fare ve G930 kulaklık

8 yıl
143,7b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1'in bu bölümünde sadece görüntüleriyle bile oyuncuları heyecanlandıran Logitech G serisini inceliyoruz

Oyuncu aksesuarları dendiğinde sayılacak ilk 3 firma içinde hiç kuşkusuz Logitech'de kendine bir yer bulacaktır. Kablosuz klavye ve fare setlerinden kulaklıklara ve gamepadlere kadar geniş bir yelpazede kendi geliştirdiği pantentli teknolojileriyle ürünler sunan Logitech G serisiyle 1e1'e konuk oluyor.

Bu bölümde Logitech G serisinden G510 klavye, G700 Fare ve G930 kablosuz kulaklığı bütün artı ve eksileriyle ele alıyoruz.


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ghost-BSC 7 yıl
logitech in tek türkçe klavyesi g105 te incelenebilir mi acaba?
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EA_nonserviam 7 yıl
mükemmelsiniz ellerinize sağlık bilgi esastır ve siz bunu insanlarla paylasıyorsunuz ve sizi tebrik ederim ve teşekkür ederim
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birolmth 7 yıl
saiyajin61
acık sözlü olucam arkadaşlar bende g35 kablolu ve g510 var. g35 burda wireless olanla aynı sadece kablosu var bizdekinin sesleri flan çok güzel kulağı çok fazla yormuyor fakattttttttttttttttttttttt ürünü aldıktan 4 ay sonra yandaki genişletme acayım derken elimde kırıldı tam hoparlör ve çelik alaşımın olduğu yerden koptu plastik aksamı nere gittiyse myaptıramadım garantiye verdim adamalr kullanıcı hatası diyip geri verdiler..G35 kullanalar sakın ola kulaklıgın ayar yeriyle fazla oynamayın elinizde kalabilir bendeki gibi gelelim G510 G510 aldım macro programlama m1 m2 m3 adamı deli edecek cinsten ayarlama sorunlu kaydedip çıktıntan sonra aradaki silip skil vss klavye tuşları eklemek olanaksız varsa yapan ben yapamadım sadece aradaki saniyelik tuşları silme fakat ekleme yok yani elinizle ne kaydederseniz o araya tuş felan atanmıyor .. klavyeye gelince kullanımı kötü türkçe klavye tuşları yok adamı sinir ediyor ş ğ ç ö i ü harfleri... sonuç olarak logitech sadece mouse ve hoparlör (z5500 tarzı :) ) alınabilir.. amacım logitech kötülemek değil sadece başımdan geçenleri anlatmak istedim..

teşekkürler arkadaşım fakat eğer gerçekten kullanıcı hatası değilse logitech ürünü yurt dışından bile yolluyo hemde acayip kısa sürede klavyeye gelince ben almayı düşünüyordum okadar forum sitesi okudum fakat senn sorununa benzer bişey görmedim
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birolmth 7 yıl
inceleme çok güzel olmuş ellerinize sağlık ayrıca klavyeye bayıldım geceleri oyun oynayanlar için sağladığı ışıklandırma süper ....
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birolmth 7 yıl
bLind35
Kulaklığa hayran kaldım ciddi olarak düşünüyorum ama ses kalitesinden şüpelerim var.

şüphe mi? 7.1 ses kalitesi sunuyor kulaklar bayram eder bence bu sesle:D sadece kulaklıktakı tuslar olayı bitiriyor bnce...
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DH Misafiri 8 yıl
kulakligin mikrofonu icin gurultu engelleyicisi calismiyor diyorlar. bir cok da olumsuz yorum gordum. uretimde mi standart yok acaba? sikinti yasayan arkadaslar yazsin lutfen.
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Quad_core2 8 yıl
bide buraya yazım bagri arkadaşlar bakın g510 alcam ancak sorularım var msn face oyunlar kısacası herşeyi bu klavyeden yapacam yazı yazmak vs felan ama tuşlar biraz ufak geldi gibi nedersiniz alayımmı bide ps3 çalışırmı yaws :S
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DH Misafiri 8 yıl
merhaba ben Aion oyuncusuyum bunun ıcın G510 klavye aldım . Ayarlarını bır turlu yapamdım yani faydalanamıyorum. Aion oynunda aynı id 3 farklı karakterım var bunları ayrı makro yapıyorum m1 m2 m3 karekter degıştigim zaman makrolar bir birine karışıyor. yeniden duzenlemem gerekıyor.buda zaman alıyorur.2 sorunum oyunda skıll chan tuşları yani 1 tuşa basınca aynı tuşta ard arda 3 vuruşu var bununda ayarını yapamdım ılk vuruş oluyor 2 vuruşta zaman gecıyor hızlı olmuyor yanş kısaca zaman ayarlamasını ayarlıyamadım bu konuda bana yardımcı olursanız cok sevınırım busuru masraf ettım faydalı olmadı sımdıden tessekurler
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claasbugra 8 yıl
arkadaşlar merabalar herkese
bi sorunum var yardımcı olurmusunuz
ben bu siteye yeni üye oldum
sebebi ise g19 klavya ve g9x maus almak istiyorum 250 tl den
bahsediliyor fakat kimle irtibata geçecegim bana yardımcı olun
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musAKka 8 yıl
@ claasbugra, bahsettiğiniz iki ürünün toplam sıfır fiyatı 400 TL üzerinde. 250 TL'ye ikinci el bölümünde bulabilirsiniz muhtemelen.

forum.donanimhaber.com/...
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erol_1982 8 yıl
Merhaba Ben g510 ve g700 kullanıcısıyım.
g510 lcd screen için ekstra yazılımları nereden bulabilirim.
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erol_1982 8 yıl
aynen bu makro olaylarınada kafam hiç basmadı! yrd cı olacak bir arkadaş var mı?
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