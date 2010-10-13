1e1: Logitech G Serisi! G510 klavye, G700 Fare ve G930 kulaklık

1e1'in bu bölümünde sadece görüntüleriyle bile oyuncuları heyecanlandıran Logitech G serisini inceliyoruz

Oyuncu aksesuarları dendiğinde sayılacak ilk 3 firma içinde hiç kuşkusuz Logitech'de kendine bir yer bulacaktır. Kablosuz klavye ve fare setlerinden kulaklıklara ve gamepadlere kadar geniş bir yelpazede kendi geliştirdiği pantentli teknolojileriyle ürünler sunan Logitech G serisiyle 1e1'e konuk oluyor.

Bu bölümde Logitech G serisinden G510 klavye, G700 Fare ve G930 kablosuz kulaklığı bütün artı ve eksileriyle ele alıyoruz.