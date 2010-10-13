1e1: Logitech G Serisi! G510 klavye, G700 Fare ve G930 kulaklık

Genel Yayın Yönetmeni
1e1'in bu bölümünde sadece görüntüleriyle bile oyuncuları heyecanlandıran Logitech G serisini inceliyoruz
Oyuncu aksesuarları dendiğinde sayılacak ilk 3 firma içinde hiç kuşkusuz Logitech'de kendine bir yer bulacaktır. Kablosuz klavye ve fare setlerinden kulaklıklara ve gamepadlere kadar geniş bir yelpazede kendi geliştirdiği pantentli teknolojileriyle ürünler sunan Logitech G serisiyle 1e1'e konuk oluyor.
Bu bölümde Logitech G serisinden G510 klavye, G700 Fare ve G930 kablosuz kulaklığı bütün artı ve eksileriyle ele alıyoruz.
Paylaş Tweetle
teşekkürler arkadaşım fakat eğer gerçekten kullanıcı hatası değilse logitech ürünü yurt dışından bile yolluyo hemde acayip kısa sürede klavyeye gelince ben almayı düşünüyordum okadar forum sitesi okudum fakat senn sorununa benzer bişey görmedim
şüphe mi? 7.1 ses kalitesi sunuyor kulaklar bayram eder bence bu sesle:D sadece kulaklıktakı tuslar olayı bitiriyor bnce...
bi sorunum var yardımcı olurmusunuz
ben bu siteye yeni üye oldum
sebebi ise g19 klavya ve g9x maus almak istiyorum 250 tl den
bahsediliyor fakat kimle irtibata geçecegim bana yardımcı olun
forum.donanimhaber.com/...
g510 lcd screen için ekstra yazılımları nereden bulabilirim.