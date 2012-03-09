1e1:Haber - 09 Mart/2012 "İzleyeni Mutlu Eden Teknoloji Programı" video haber inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
1e1:Haber ile haftalık gündemi ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Donanimhaber.com tarafında Mesut Çevik, Bolumsonucanavari.com tarafında Erdinç İyikul bir yandan teknoloji dünyasının diğer yandan oyun dünyasının nabzını tutuyor, gelişmeleri değerlendiriyor.
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erdinç abicim asıl olay şöyle : türkiye de konsol olarak bilinen tek cihaz playstation 3 ..haliyle her ps cafe de de pes oyunu alınıyor...Yani aslında pes kültürünün olmasından değil bu fazlalık sadece bilinir olmasından...hatta ve hatta bazı insanlar playstation a pes bile diyor...
geçen bir arkadaşımla konuşuyorum ... ben dedimki fifa daha iyi...arkadaşım pes daha iyi dedi..bende mevzuyu uzatmamak için birşey demedim... neye göre söylediğini size söyleyim
1)Adam her hafta arkadaşlarıyla ps cafeye gidip pes oynar
2)hayatında belki hiç konsolda fifa oynamadı
3)bilinçsiz bir oyuncu , türkiyede ki birçok oyun oynayan insan gibi
yani özetle bende eski bir pes oyuncusuyum ancak şimdi bilinçli bir oyuncu fifa nın pes den ne kadar kaliteli bir futbol oyunu olduğunu bilir....
eksiyi basabilirsiniz... ne de olsa doğru söyleyeni forumdan kovuyorlar
Teşekkürler.