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1e1:Haber - 09 Mart/2012 "İzleyeni Mutlu Eden Teknoloji Programı" video haber inceleme

7 yıl
121,1b
1
Donanım
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber ile haftalık gündemi ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Donanimhaber.com tarafında Mesut Çevik, Bolumsonucanavari.com tarafında Erdinç İyikul bir yandan teknoloji dünyasının diğer yandan oyun dünyasının nabzını tutuyor, gelişmeleri değerlendiriyor.
 
Hangi WEB Tarayıcısını kullanıyorsunuz? Savaş Oyunları mı? Aşk Oyunları mı? Tabletlerde kalem önemli mi? Oy Ver 2367 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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3454545ytryy 7 yıl en beğenilen
hakkaten sıkmayan bir teknoloji programı yapıyorsunuz
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swat882 7 yıl
yeni yapımlar için teşekkürler mesut ve erdinç bey

erdinç abicim asıl olay şöyle : türkiye de konsol olarak bilinen tek cihaz playstation 3 ..haliyle her ps cafe de de pes oyunu alınıyor...Yani aslında pes kültürünün olmasından değil bu fazlalık sadece bilinir olmasından...hatta ve hatta bazı insanlar playstation a pes bile diyor...

geçen bir arkadaşımla konuşuyorum ... ben dedimki fifa daha iyi...arkadaşım pes daha iyi dedi..bende mevzuyu uzatmamak için birşey demedim... neye göre söylediğini size söyleyim

1)Adam her hafta arkadaşlarıyla ps cafeye gidip pes oynar
2)hayatında belki hiç konsolda fifa oynamadı
3)bilinçsiz bir oyuncu , türkiyede ki birçok oyun oynayan insan gibi

yani özetle bende eski bir pes oyuncusuyum ancak şimdi bilinçli bir oyuncu fifa nın pes den ne kadar kaliteli bir futbol oyunu olduğunu bilir....


eksiyi basabilirsiniz... ne de olsa doğru söyleyeni forumdan kovuyorlar
yeni yapımlar için teşekkürler mesut ve erdinç beyerdinç abicim asıl olay şöyle : türkiye de konsol olarak bilinen tek cihaz playstation 3 ..haliyle ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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BSC Misafiri 7 yıl
Sevgili editörler uzun zamandır merak ettiğim bir şeydi sormak şimdiye nasip oldu; acaba 1e1 videolarının giriş kısmındaki dünya küresinde Karadeniz neden diğer denizler,okyanuslar vb. gibi boş değil de karalar gibi mavi? Ayrıntılar genelde kafama takılır ve sorma ihtiyacı hissederim.
Teşekkürler.
Sevgili editörler uzun zamandır merak ettiğim bir şeydi sormak şimdiye nasip oldu; acaba 1e1 videolarının giriş kısmındaki dünya küresinde Karadeniz neden diğer...
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DH Misafiri 6 yıl
sırf kalemi için htc flyer aldım ve cok guzel kullanıyorum cok işime yarıyor :)
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alpano 7 yıl
her zamanki gibi süper bi program yapmışsınız tebrik ederim.Bide Erdinç abi senden oyun tavsiyesi almak istiyorumda nasıl sizinle nasıl irtibata geçebileceğimi bilmiyorum bi yardımcı olabilirmisiniz.
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Prequel 7 yıl
öncelikle ivi bridge değil ayvi bridge diye okunmalı. :)
Sorulara gelince: Firefox kullanıyorum, en esnek tarayıcı o. Kullandığım tonla eklenti ve script var. Bunu Chrome yapamıyor. Eklenti desteği Firefox ile aynı düzeyde değil. Ama gene de Chrome PC'mde yüklüdür.
Oyun sorusuna gelince, bayat aşk içerikli oyunlar değil ama karakter ilişkilerinin daha yoğun olduğu oyunlar kesinlikle oyun dünyasını çok geliştirebilir. Savaşmak da buna yedirilebilir. Ben şiddet içeren oyunlara karşı değilim ama ateş etmekten baygınlık veren derecede oyunlar olmasına karşıyım. Oyunlarda herşey dozunda olursa çok daha keyif alabiliriz. Hikayesel yapıya daha fazla önem verilmeli.
Tabletlerde kalem kullanışlı değil ve taşımak pratik değil ama çizim yapabilmek için kullanmayı destekliyorum. Çizim yapacaksam orada burada yaparım diye karşı çıkmak çok yanlış. Hem bu ileride gelişebilir ve belki bir gün grafik tabletler kadar hassas olur, hem de ileride yapılabilecek şeyler artıp ilginç şeyler doğurabilir. Tabletler bence bir tüketim aleti olduğu kadar da üretim aleti olma potansiyeli taşıyor bu potansiyeli görememek vizyonsuzluktur.
Unreal Engine'e aşırı bir antipatim var. Motor çok bayık, oyunlar hep birbirine benziyor. Kaplamaları hep aynı. Nesneler hep aynı. Hep aynı görüntü var. Grafik kalitesinin ise grafik teknolojisini baltaladığını düşünüyorum. En yaygın oyun motorlarından biri ve ortalıktaki oyunların grafiklerinin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir oyun motoru bu kadar yaygın olmamalı. Uyumluluğa karşı değilim ama herşeyin de bir esneklik limiti vardır. Unreal Engine işte olduğundan fazlasını yapmaya çalışıyor. 4 ile de pek birşeyin değiştiğini sanmıyorum. Elbette grafik kalitesi artmıştır ama büyük bir sıçrama olduğunu sanmıyorum, sizin videonuzda da geçen şu meşhur tanıtım video da hiçte öyle etkileyici değil; tamamen hilelerle iyi gösterilmeye çalışılmış. Hala grafik kalitesinin gelecek nesil olmaktan çok uzak kalitesiz yanlarını rahatlıkla görebiliyorum. Bir Source engine çok daha esnek. Şahsen oyun yapacak olsam sınırsız param dahi olsa Unreal Engine ile işim olmazdı.
Assassin's Creed'e gelince, yeni motor diyorsunuz ama o video -CGI videosu demişsiniz ama eski AC CGI'lerindeki kaliteye benzemiyor pek- oyun içi bile olsa kötü duruyor bir de oyun içi değilse oyun içi grafikler nasıl olur bilmiyorum. Bunlar nasıl motor değiştirdi anlamış değilim. Ben bu AC oyununun fena çakılacağını düşünüyorum.
4-5 falan da demişsiniz de böyle bir dedikodu var mı? Desmond'u hikayeden tamamen çıkarıp da mı devam edecekler anlamış değilim. Hikayesinin biteceği tarihini oyun içinde ilan eden bir oyunu nasıl böyle ekmek kapısı haline çevirebiliyorlar? Herşeyi oyun içinde nasıl açıklayacaklar? Bir firma nasıl Ubisoft kadar seviyesiz olabilir?
Son olarak bence bir internet yayını yapabilirsiniz! TV'nin kısıtlayıcılıklarına maruz kalmak istemiyorsanız neden bunu düşünmüyorsunuz?
Başka da yazacak birşeyim yoktu herhalde. Gelecek videolarınızda görüşmek üzere.
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BSC Misafiri 7 yıl
google coromu kullanıyorum artı ask oyunu erkek oyunculara ters savas oyununu tercıh ederım.ayrıca savas oyunlarında modern degılde dunya savası tarzı oyunlara donulmesı gerektıgını dusunuyorum modern savaslar baydı artık..
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emiLL 7 yıl
şu videoları youtubeye veya ftpye atsanızda bizde indirip çevrımdışı izleyebilsek

niye trollük yapmaya devam ediyorsunuz
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DH Misafiri 7 yıl
Artık yükleyin şunları youtube'a ya. Vallahi 50 dakikalık videoyu rahat 70-80 dakikada anca bitirdim.
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Mertolozzi 7 yıl
Teşekkürler büyük bir zevkle izledim :)
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benqu 7 yıl
bilinçsiz demenizi yadırgadım doğrusu zira chrome dokunmatik desteğinden yoksun olduğu için 1.5 senedir ie9 kullanmak zorundayım bunu gözardı etmeyin lütfen
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AFSNKS 7 yıl
Bir teknoloji sever olarak yabancı kanallarda oyun,donanım,teknoloji,kasamod,araba testleri,araba modifiyeyle alakalı programlar aramaktan sıkıldım.Donanım haber olarak DHTV adlı bi kanal olsa discovery tarzı dediğim konularla ilgili program yapan şahane olmazmı ya? vE HER 1E1 programını izledikten sonra Mesut ve Erdinç beyin bu işin altından gayet güzel kalkabileceklerini görüyorum.Hayali bile güzel ha:))
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isosonsuz 7 yıl
Kalem neden kullanılır ki tablette diye soran hatta kullanılmasını saçma bulan arkadaslar (Erdinç bey de dahil) tabletlerin neler için kullanılabileceğini tam düşünmeden söylüyorlar bunu eminim.

Genel olarak internette gezinmek, oyun oynamak, bazı uygulamaları kullanmak kalem kullanmayi gerektirmiyor tabii ki ama bunları ne sıklıkla kullandığımız önemli burda. Ben tableti ilk aldığımda hep bu saydığım sekillerde kullaniyordum fakat artık rutin olarak textbook okumak için kullanıyorum, çünkü textbooklar 2000 sayfanın üzerinde kitaplar ve insanın her daim yanında taşıması cok zor. Tablet cok kullanışlı oluyor. Hatta deneme sinavi cozmek icin de kullanmisligim var. Devamlı da dergi okuyorum.

Sorun burda başlıyor. Tabletleri rutin olarak birseyler okumak hatta ders çalışmak için kullandığımda 2 temel sorunum oldu.

1) Bir sayfayı yakınlaştırma yapmadan tam sayfa halindeyken rahat okuyamiyorum. Yazıların çözünürlüğü düşük kalıyor. Mesela alın bilim teknik basılı sayısını elinize, yanına da tablette acın aynı dergiyi, sayfaların boyutu aynı büyüklükte olmasına rağmen basili derginin rahatça okunduğunu ancak tablette yakınlaşma yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Devamlı birseyler okurken her sayfada yakınlaştırma yapmak sonra sayfanın altına üstüne inip çıkmak zor geliyor. Tam sayfa olarak hepsini net gormek istiyor insan.

2) Ders çalışırken not alma, bazı yerlerin altını çizme, kalemle takip etme ihtiyacı hissettim. Her ne kadar Applein iBook'unda ya da bazi programlarda alt çizme özelliği falan da olsa genel olarak kullandigim dokumanlar pdf oldugundan bunlara rahat rahat yazmak çizmek için kalem kullanmak gerekiyor. Kapasitif ekrana yazan kalemlerin de söyle bir sorunu var; kalemle yazı yazarken el havada yazmak gerekiyor, çünkü elin ekrana değmemesi gerekiyor ve cok kalın yazı yazıyorlar.

1. soruna çözüm bulundu gibi görünüyor yeni ipad'le ( diğer firmalarda çıkartacaktır yüksek çözünürlüklu modeller). Ancak 2. Sorun için herhalde kapasitif ekran teknolojisiyle wacom kalem teknolojisinin birleştirilmesi gerek ki kalemle yazı yazarken hem elimizi ekrana dayayabilelim hem kağıtlara yazıldığı kadar net ve hızlı yazabilelim. Aslında grafik tabletlere bı katman da kapasitif ekranı eklemek cok mu zor ki? Belki de maliyeti cok.

Neyse cok uzun bir yazı oldu kusura bakmayın.
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Paslı Pedal 7 yıl
hocam Wacom işin içine girerse bu alet cintiq statüsüne yükselir ve fiyatı en az 4000 TL den aşşağı olmaz :D ki şuan ki cintiq ler Bir PC ye ihtiyaç duyuyorlar. bunda o tar bir dert de olmıyacak.
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