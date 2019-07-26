2'si 1 arada Samsung Galaxy Book S için geri sayım başladı

Samsung'un 2'si 1 arada formunda bir bilgisayar çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan cihaz "Galaxy Space" ismiyle listelenmişti. Ancak mobil sektöre yönelik güvenilik istihbaratları ile tanıdığımız Evan Blass, Galaxy Book S olarak adlandırılacağını açıkladı.

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Galaxy Book S, 8 GB RAM ve 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciyle gelecek. Bluetooth SIG web sitesinde listelenen cihazın diğer özellikleri de açığa çıktı. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyecek cihaz bu sayede kullanıcılara daha iyi bir menzil sunacak.

Galaxy Book 2'ye benzeyecek

Galaxy Book S'in nasıl görüneceği konusunda şu an için elimizde bir bilgi bulunmuyor. Ancak 2'si 1 arada tasarım ve estetiğine sahip Galaxy Book 2'ye benzemesini bekleyebiliriz. Cihaz dokunmatik ekran (Super AMOLED), çıkarılabilir klavye ve S Pen ile piyasaya sürülecek. Ayrıca LTE modem içereceğini de belirtelim.

Galaxy Book S'in çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Geekbench ve Bluetooth SIG'i ziyaret etmesi bu tarihin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/91251