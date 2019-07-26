Kim Nerede? 117 Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu 40 Spider-Man: Far From Home, 1 milyar dolar hasılata ulaşarak rekor kırdı 33 Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketleri yenilendi: İşte yeni fiyatlar
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2'si 1 arada Samsung Galaxy Book S için geri sayım başladı

Samsung'un yeni 2'si 1 arada bilgisayarı Bluetooth SIG web sitesinde ortaya çıktı. Galaxy Book S olarak adlandırılması beklenen cihaz çok yakında piyasaya sürülecek.
2 sa.
432
11
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un 2'si 1 arada formunda bir bilgisayar çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan cihaz "Galaxy Space" ismiyle listelenmişti. Ancak mobil sektöre yönelik güvenilik istihbaratları ile tanıdığımız Evan Blass, Galaxy Book S olarak adlandırılacağını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Vivo Z5'in teknik özellikleri resmi olarak açıklandı"
Galaxy Book S, 8 GB RAM ve 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciyle gelecek. Bluetooth SIG web sitesinde listelenen cihazın diğer özellikleri de açığa çıktı. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyecek cihaz bu sayede kullanıcılara daha iyi bir menzil sunacak.

Galaxy Book 2'ye benzeyecek

Galaxy Book S'in nasıl görüneceği konusunda şu an için elimizde bir bilgi bulunmuyor. Ancak 2'si 1 arada tasarım ve estetiğine sahip Galaxy Book 2'ye benzemesini bekleyebiliriz. Cihaz dokunmatik ekran (Super AMOLED), çıkarılabilir klavye ve S Pen ile piyasaya sürülecek. Ayrıca LTE modem içereceğini de belirtelim.
Galaxy Book S'in çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Geekbench ve Bluetooth SIG'i ziyaret etmesi bu tarihin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/91251 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MarlonJD 14 dk.
2si1 bölümü sandım bi an :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 23 dk. Samsung Galaxy A80 mercek altında | Fiyatını hak ediyor mu ? 48 dk. Spider-Man: Far From Home, 1 milyar dolar hasılata ulaşarak rekor kırdı 1 sa. Vivo'dan büyük ekran ve pile sahip bütçe dostu telefon: Vivo Y90 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2'si 1 arada Samsung Galaxy Book S için geri sayım başladı Sonraki Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı 3 sa. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII duyuruldu 4 sa. Windows 10’un yıllık büyük güncelleme sayısı düşürülüyor 4 sa. Vivo Z5'in teknik özellikleri resmi olarak açıklandı 5 sa. Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu 6 sa. Arma 3’e uzaylı dopingi! Contact isimli genişleme paketi yayınlandı 6 sa. Performans İsteyenlere Msi MEG X570 ACE Anakart İncelemesi 7 sa. ASUS'un yeni Pro ART serisi çok iddialı 7 sa. Vivo yüzde 100 ekran kasa oranı hedefliyor 7 sa. Apple resmen mobil modem pazarına giriyor 8 sa. Çinli uzay şirketi iSpace, ilk kez yörüngeye çıktı 8 sa. Giriş seviyesinde Moto E6 tanıtıldı 9 sa. Hyper Light Drifter, iOS için yayınlandı 10 sa. Intel giriş seviyesi işlemci üretimini arttıracak 11 sa. 11. Kalkınma Planı'ndaki teknolojik hedefler neler? 11 sa. Megane RS Trophy-R, Honda Civic Type R'ın Belçika'daki rekorunu da kırdı 12 sa. İngiltere, FIFA'daki Ultimate Team kartlarının kumar olmadığına hükmetti 13 sa. Rivian'ın elektrikli pickup modeli 'tank dönüşü' özelliğiyle gündemde 21 sa. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, civardaki bir tesise ısı enerjisi takviyesi yapacak 23 sa. Innodisk ekstrem koşullara dayanıklı SSD'sini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Behzat Ç. | Blu Tv (Efsane Geri Geliyor)
DH Forum
GTA San Andreas için Spider-Man Modu Neredeyse Insomniac'ın Oy...
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi 7. Haftası Tamamlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Yeni Karakteri Sigma
Bölüm Sonu Canavarı
EA Access on PlayStation - ANA KONU -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim