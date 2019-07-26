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Vivo Z5'in teknik özellikleri resmi olarak açıklandı

Çinli teknoloji devi Vivo, 31 Temmuz'da yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket Vivo Z5'in işlemci, ekran, kamera sistesmi ve piliyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo şu sıralar önümüzdeki hafta tanıtılacak Vivo Z5'in promosyonunu yapmakla meşgul. Şirket akıllı telefonun özelliklerini resmi Weibo hesabında tek tek açıklamaya başladı. Şimdiye kadar yapılan paylaşımlara bakılırsa hayli ilgi çekici bir model yolda. Doğru fiyatlandırma politikası ile son derece popüler olabilir.
Ayrıca Bkz. "11. Kalkınma Planı'ndaki teknolojik hedefler neler?"
Vivo Z5'in AMOLED ekrana sahip olacağı doğrulansa da ekran boyutu ve çözünürlüğü hakkında bilgi verilmedi. Ayrıca son günlerin trendi olan ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek. Gücünü ise bu yılın başlarında piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 712 yonga setinden alacağı belirtiliyor.

Lansman tarihi 31 Temmuz

Çinli şirket fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkan telefonlar piyasaya sürüyor. Bu seferki de benzer özelliklere sahip olacak. Vivo Z5'in arkasında 48 megapiksel ana sensöre sahip üçlü kamera sisteminin yer alacağı belirtiliyor. Ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 32 megapiksellik bir kamera görev yapacak.
En çok merak edilen detaylardan biri de batarya kapasitesi. Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 22.5 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik pilinden alacak. Son olarak Vivo Z5'in önümüzdeki hafta 31 Temmuz tarihinde tanıtılacağını belirtelim.

https://www.gsmarena.com/vivo_z5_specs_confirmed-news-38318.php Yorum Yaz
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