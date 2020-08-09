20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir

GPU devi son dönemde Ampere kartlarının hazırlığını tamamlamak için çalışıyor. Sona yaklaştıkça sızıntılar da donanım dünyasının gündemine düşmeye devam ediyor.
Bellek seçenekleri
Nvidia’nın ismi paylaşılmayan iş ortağına dayandırılan iddiaya gmre Nvidia 20 GB VRAM’li bir Ampere kartı tasarlıyor. Tepe model kartlarda ortak kullanılacak PG132 referans PCB’si bu durumda RTX Titan Ampere, RTX 3080 Ti ve RTX 3080 için aynı GPU -modele göre kırpılarak- ile farklı bellek konfigürasyonlarına ev sahipliği yapacağa benziyor.
Ayrıca Bkz. "Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu"
Zira daha önce de 24 GB, 11 GB ve 10 VRAM seçenekleri paylaşılmıştı. Görünüşe göre yeşil ekip de AMD’nin bellek seçeneği stratejisine benzer bir yol izleyecek. Zira şu durumda RTX 2080 Super’in ve RTX 2070 Super’in yerini alacak kart için SKU isminde ufak bir değişikle farklı bellek seçenekleri görünüyor.
https://wccftech.com/exclusive-nvidia-ampere-graphics-cards-partial-specs-and-tentative-launch-schedule/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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oynayacağınız oyunlar sadece 4K optimize bir şekilde gelir. iyi fps alamayınca
görüntü kalitesini düşürmenizden başka bir şey olmaz. !
gelirmi gelir
yaparlarmı yaparlar