20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir

Tam Boyutta Gör

GPU devi son dönemde Ampere kartlarının hazırlığını tamamlamak için çalışıyor. Sona yaklaştıkça sızıntılar da donanım dünyasının gündemine düşmeye devam ediyor.

Bellek seçenekleri

Nvidia’nın ismi paylaşılmayan iş ortağına dayandırılan iddiaya gmre Nvidia 20 GB VRAM’li bir Ampere kartı tasarlıyor. Tepe model kartlarda ortak kullanılacak PG132 referans PCB’si bu durumda RTX Titan Ampere, RTX 3080 Ti ve RTX 3080 için aynı GPU -modele göre kırpılarak- ile farklı bellek konfigürasyonlarına ev sahipliği yapacağa benziyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu"

Zira daha önce de 24 GB, 11 GB ve 10 VRAM seçenekleri paylaşılmıştı. Görünüşe göre yeşil ekip de AMD’nin bellek seçeneği stratejisine benzer bir yol izleyecek. Zira şu durumda RTX 2080 Super’in ve RTX 2070 Super’in yerini alacak kart için SKU isminde ufak bir değişikle farklı bellek seçenekleri görünüyor.

https://wccftech.com/exclusive-nvidia-ampere-graphics-cards-partial-specs-and-tentative-launch-schedule/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.