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    20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir

    Nvidia’nın heyecanla beklediğimiz yeni nesil ekran kartlarının bellek kapasiteleri netleşmeye başladı.
    1 hf.
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    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir
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    GPU devi son dönemde Ampere kartlarının hazırlığını tamamlamak için çalışıyor. Sona yaklaştıkça sızıntılar da donanım dünyasının gündemine düşmeye devam ediyor.

    Bellek seçenekleri

    Nvidia’nın ismi paylaşılmayan iş ortağına dayandırılan iddiaya gmre Nvidia 20 GB VRAM’li bir Ampere kartı tasarlıyor. Tepe model kartlarda ortak kullanılacak PG132 referans PCB’si bu durumda RTX Titan Ampere, RTX 3080 Ti ve RTX 3080 için aynı GPU -modele göre kırpılarak-  ile farklı bellek konfigürasyonlarına ev sahipliği yapacağa benziyor.

    20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir
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    Ayrıca Bkz. "Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu"

    Zira daha önce de 24 GB, 11 GB ve 10 VRAM seçenekleri paylaşılmıştı. Görünüşe göre yeşil ekip de AMD’nin bellek seçeneği stratejisine benzer bir yol izleyecek. Zira şu durumda RTX 2080 Super’in ve RTX 2070 Super’in yerini alacak kart için SKU isminde ufak bir değişikle farklı bellek seçenekleri görünüyor.



    https://wccftech.com/exclusive-nvidia-ampere-graphics-cards-partial-specs-and-tentative-launch-schedule/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FasTBoY 1 hf. en beğenilen clarq26
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    M@U 1 hf.
    Turing kartların teknik anlamda tek eksiği bellekti. O kadar güçlü kartlara daha fazla bellek konması gerekirdi. Hele ki ray tracing'in bellek kullanım miktarını arttırdığını da düşünürsek, belirgin biçimde arttırılması gerekirdi. Ampere'de el mahkum artışa gideceklerdir. Ama ölçüde olur, emin değilim. Ama yeni konsollar da yoldayken artık biraz yeni nesil dedirtecek farklılıklar olmalı.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf.
    Fiyat tahmininde bundan bahsediyordum.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    hala daha svg grafiği işleye bilen adam gibi oyun motoru olmadıktan sonra
    oynayacağınız oyunlar sadece 4K optimize bir şekilde gelir. iyi fps alamayınca
    görüntü kalitesini düşürmenizden başka bir şey olmaz. !
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    olurmu olur
    gelirmi gelir
    yaparlarmı yaparlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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