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    Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu

    Nvidia yeni kartlarına hazırlanırken mevcut modellerini de yavaştan raflardan silmeye başlıyor.
    2 hf.
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    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu
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    Nvidia’nın hacimli performans artışı sunması beklenen Ampere kartları donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. GPU devi yeni kartlarına yönelik bazı hazırlıklara başlamış görünüyor.

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    Son RTX 2070 ve üstü GPU'lar yola çıktı

    Geçtiğimiz haftalarda yayılan üst seviye RTX kartların emekliye ayrılabileceği sızıntısının ardından somut adımlar atılmaya başlandı. Rapora göre kaslı RTX GPU’larının son siparişleri fabrikadan ayrıldı.

    Yeni siparişlerin şu andan itibaren alınmayacağı da not düşülmüş. Haliyle raflardaki kartlar son RTX 2070 ve üstü modeller olacak. Nvidia RTX 2080 Ti/2080/2070 modellerini aynı anda piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre modeller Ampere öncesinde aynı stratejiyle piyasadan çekilecek. Dolayısıyla üretimi durdurulan kartların listesi GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070 şeklinde

    Ayrıca Bkz. "Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı"

    Diğer taraftan RTX 2060 ve GTX 1660 fiyatları üretimin devam etmesine rağmen tırmanıyor. Çin’deki madencilerin yoğun talebine bağlı olarak fiyatlar fabrikada 4-6 dolar arasında artarken, e-perakende pazarında 5-20 dolar arasında bir artış gözlemleniyor. Bu seviyedeki kartların yerini alacak çözümlerin gelmesine bir hayli zaman olduğunu hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/report-nvidia-geforce-rtx-2070-super-has-been-discontinued Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yoizhik (Fatih U.) 2 hf. en beğenilen AtiMX4
    bizde o iş genelde kullanıcı hatası yada para iadesi olarak çözüldüğü için bizi çok bağlamıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    wolferto (mehmet öz) 2 hf.
    eğer bi firma baska urun cikaracakken bi oncekinin uretimini durduruyorsa ozellik olarak üstüne cok koymadigi eski serinin yeni ürünleri fiyat performans olarak baltalamamasi icindir.
    eğer bi firma baska urun cikaracakken bi oncekinin uretimini durduruyorsa ozellik olarak üstüne cok koymadigi eski serinin yeni ürünleri fiyat performans olarak...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Gardiyan- (Ö. G.) 1 hf.
    Kur durumundan dolayı 3000 serisi fiyatı pahalı olacaktır uygun fiyata 2070 yada 2080 bulunursa alınıp geçilmeli halen güçlü kartlar yoksa 3000 serisi çıkış fiyatlarını görünce umarım 2000 serisini mumla aramayız.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 hf.
    Rtx2666666666666 ı çıkarmadan nereye böyle
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 hf.
    msi rtx 2060 super gaming x modelini satmak isteyen varsa , bana özel mesaj göndersin , ben alırım ...
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Dün baktığım ekran kartı bugün 140 TL zam yemiş üstüne bir de bu haberi görünce yakmayalım mı bi cigara?
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    Wilson Fisk 2 hf.
    tabi 3000 serisinin fiyatlarını görünce aman canım 2080 serim ben ne yaptım yandım anam yapmayın diye böyle.
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf. Wilson Fisk
    Ya hep aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze seriyorlar. Miningte durmadan satiliyor diye urettikce ürettiler sonra patlatılar.
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    Zero Limit 2 hf.
    3000 serisinin ayak sesleriama sanırım fiyatları aşırı lüks olacak görünen köy kılavuz istemez
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 2 hf. (düzenlendi)
    Valla ayni fiyata veya cok az bir farkla 2000 serisinden yuzde 20 25 daha performanslı kartlar gelicek zaten 3060 lar 3070 ler.Bu saatten sonra cok acil ihtiyaci olmayanlarin 2000 serisi kartlara yuksek ucretler odemesi ahmakça.Dolayisiyla fiyatlar uçmaz tam tersi iner.3000 serisi tanitima bir gecsin olay biter.2000 serisinde mantikli indirimler olursa alır kullanirsin o ayri bir durum.Ben yukari yonlu fiyat politikasindan dem vuruyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf. RaNCeR91
    Umarım bu döviz kuruyla 2000 serisine muhtaç olmazsın :D
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    AtiMX4 (Ati ) 2 hf.
    Üretim duyduysanız ellerinde ki urunler bitince garantiye giden rtx2070 super serileri rtx3000 ile degismis olacak.
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 hf. AtiMX4
    bizde o iş genelde kullanıcı hatası yada para iadesi olarak çözüldüğü için bizi çok bağlamıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    wolferto (mehmet öz) 2 hf.
    eğer bi firma baska urun cikaracakken bi oncekinin uretimini durduruyorsa ozellik olarak üstüne cok koymadigi eski serinin yeni ürünleri fiyat performans olarak baltalamamasi icindir.
    Yanıtla +8
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    selim oğlu (yavuz demir) 2 hf.
    Fiyatlar acaba kaç kat uçacak.
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    rtx 2070 super, rtx 2070 ve
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