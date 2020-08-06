Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu

Nvidia’nın hacimli performans artışı sunması beklenen Ampere kartları donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. GPU devi yeni kartlarına yönelik bazı hazırlıklara başlamış görünüyor.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı
Son RTX 2070 ve üstü GPU'lar yola çıktı
Geçtiğimiz haftalarda yayılan üst seviye RTX kartların emekliye ayrılabileceği sızıntısının ardından somut adımlar atılmaya başlandı. Rapora göre kaslı RTX GPU’larının son siparişleri fabrikadan ayrıldı.
Yeni siparişlerin şu andan itibaren alınmayacağı da not düşülmüş. Haliyle raflardaki kartlar son RTX 2070 ve üstü modeller olacak. Nvidia RTX 2080 Ti/2080/2070 modellerini aynı anda piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre modeller Ampere öncesinde aynı stratejiyle piyasadan çekilecek. Dolayısıyla üretimi durdurulan kartların listesi GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070 şeklinde
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Diğer taraftan RTX 2060 ve GTX 1660 fiyatları üretimin devam etmesine rağmen tırmanıyor. Çin’deki madencilerin yoğun talebine bağlı olarak fiyatlar fabrikada 4-6 dolar arasında artarken, e-perakende pazarında 5-20 dolar arasında bir artış gözlemleniyor. Bu seviyedeki kartların yerini alacak çözümlerin gelmesine bir hayli zaman olduğunu hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/report-nvidia-geforce-rtx-2070-super-has-been-discontinued Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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