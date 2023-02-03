2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, rekor fiyata satılacak

Tam Boyutta Gör Karen Green adında bir kişiye hediye gelen ilk nesil iPhone, Perşembe günü açık artırmada satışa çıktı. LCG Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada açılış 2500 dolarla yapıldı. Açık artırma, 19 Şubat’a kadar sürecek.

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iPhone’un sahibi Karen Green, telefonun kendisine 2007’de hediye edildiğini ancak operatörle olan sözleşmesinden ötürü cihazı kullanamadığını söylüyor. Birinci nesil iPhone SIM kilitli olduğundan Green, telefonu kullanmadan rafa kaldırmış. 2019’da tahmini değeri 5000 dolar olan telefonu birkaç yıl elinde tutmaya karar vermiş. Green, şimdi 50.000 dolardan fazla fiyata satmayı düşünüyor.

Kutu açılmamış iPhone’lar koleksiyoncuların gözdesi. Hatırlayacağınız üzere Ekim 2022’de fabrika mühürlü bir iPhone 40.000 dolara yakın satılmıştı. Ağustos 2022’de yine fabrika mühürlü iPhone 35.000 dolara, hiç açılmamış birinci nesil iPod 25.000 dolara satılmıştı.

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2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, açık artırmada satılacak