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    2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, rekor fiyata satılacak

    2007 yılından beri kutusu açılmamış iPhone, açık artırma yoluyla satışa çıkacak. iPhone 1. nesil rekor fiyata satılması bekleniyor.                              
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    iphone 1 rekor fiyata açık artırmada satılacak Tam Boyutta Gör
    Karen Green adında bir kişiye hediye gelen ilk nesil iPhone, Perşembe günü açık artırmada satışa çıktı. LCG Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada açılış 2500 dolarla yapıldı. Açık artırma, 19 Şubat’a kadar sürecek.

    iPhone’un sahibi Karen Green, telefonun kendisine 2007’de hediye edildiğini ancak operatörle olan sözleşmesinden ötürü cihazı kullanamadığını söylüyor. Birinci nesil iPhone SIM kilitli olduğundan Green, telefonu kullanmadan rafa kaldırmış. 2019’da tahmini değeri 5000 dolar olan telefonu birkaç yıl elinde tutmaya karar vermiş. Green, şimdi 50.000 dolardan fazla fiyata satmayı düşünüyor.

    Kutu açılmamış iPhone’lar koleksiyoncuların gözdesi. Hatırlayacağınız üzere Ekim 2022’de fabrika mühürlü bir iPhone 40.000 dolara yakın satılmıştı. Ağustos 2022’de yine fabrika mühürlü iPhone 35.000 dolara, hiç açılmamış birinci nesil iPod 25.000 dolara satılmıştı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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