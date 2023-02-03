2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, rekor fiyata satılacak

iPhone’un sahibi Karen Green, telefonun kendisine 2007’de hediye edildiğini ancak operatörle olan sözleşmesinden ötürü cihazı kullanamadığını söylüyor. Birinci nesil iPhone SIM kilitli olduğundan Green, telefonu kullanmadan rafa kaldırmış. 2019’da tahmini değeri 5000 dolar olan telefonu birkaç yıl elinde tutmaya karar vermiş. Green, şimdi 50.000 dolardan fazla fiyata satmayı düşünüyor.
Kutu açılmamış iPhone’lar koleksiyoncuların gözdesi. Hatırlayacağınız üzere Ekim 2022’de fabrika mühürlü bir iPhone 40.000 dolara yakın satılmıştı. Ağustos 2022’de yine fabrika mühürlü iPhone 35.000 dolara, hiç açılmamış birinci nesil iPod 25.000 dolara satılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?