Apple, App Store’u yapay zeka ajanlarına açabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın özellikle yaklaşan WWDC etkinliğinde yapay zeka odaklı önemli duyurular yapması beklenirken App Store politikalarıyla ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, gelecekte “agentic AI” olarak adlandırılan yapay zeka ajanlarına App Store içinde daha fazla alan açmayı değerlendiriyor.

Paylaşılan bilgilere göre Apple, şimdiye kadar “vibe coding” olarak anılan bazı üretken yapay zeka araçlarına App Store’da izin vermiyordu. Bunun temel nedeni, bu araçların şirketin mevcut mağaza politikalarıyla çelişmesi ve kullanıcıların App Store dışındaki yöntemlerle uygulama geliştirmesine olanak sağlayabilme ihtimaliydi. Apple açısından bu durum yalnızca gelir kaybı riski oluşturmuyor, aynı zamanda kötü amaçlı yazılımların yayılması veya güvenlik açıklarının ortaya çıkması gibi tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Agentic AI akımı Apple’ı zorluyor

Ancak yapay zeka sektöründe son dönemde hızla yükselen “agentic AI” yaklaşımı Apple’ın mevcut politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Bu sistemler içerik üretmenin yanı sıra aynı zamanda cihaz üzerinde aktif kontrol sağlayabiliyor, uygulamalarla etkileşime girebiliyor ve kullanıcı adına çeşitli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Bu tür araçlar geliştiriciler ve son kullanıcılar arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu durum Apple’ın rekabette geride kalmasına neden olabilir. Zira Android ve açık ekosistemlerde benzer çözümlerin hızla yayıldığı biliniyor.

Bu bağlamda Apple, bir yandan App Store üzerindeki kontrolünü korumaya çalışırken diğer yandan yapay zeka ajanlarına yönelik yükselen ilgiden faydalanmanın yollarını arıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı sistemin, mevcut gizlilik ve güvenlik standartlarına uyumlu olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Apple’ın en büyük çekincelerinden biri ise yapay zeka ajanlarının kontrol dışına çıkabilme ihtimali. Özellikle bazı açık yapılı agentic AI sistemlerinde görülen hatalı davranışlar, teknoloji devinin temkinli yaklaşmasının temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Örneğin bazı senaryolarda ajanların kullanıcının tüm e-postalarını yanlışlıkla silebildiği aktarılıyor.

Gözler WWDC’de

Apple’ın yapay zeka alanında son yıllarda rakiplerinin gerisinde kaldığı bir gerçek. Şirketin önümüzdeki WWDC etkinliğinde bu konuya kapsamlı şekilde değinmesi bekleniyor. Özellikle iPhone, iPad ve Mac cihazlarında yapay zeka entegrasyonunun nasıl şekilleneceği merak edilirken App Store tarafında atılacak olası yeni adımlar da teknoloji sektörünün dikkatle izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

