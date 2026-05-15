    Apple'ın tasarım ekibi için büyük zafer: Liquid Glass'a prestijli ödül!

    Apple'ın tartışmalı Liquid Glass tasarımı, dünyanın en prestijli yaratıcılık ödüllerinden biri olan ADC'de (Art Directors Club) dört ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti.

    Apple'ın çığır açan yeni yazılım tasarım dili Liquid Glass, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 ve tvOS 26 ile birlikte tanıtıldı. 2026 ADC (Art Directors Club) ödüllerinde iOS 26 Liquid Glass tasarımı, Interactive / UX / UI kategorisinde prestijli Gold Cube dahil olmak üzere dört ödülle onurlandırıldı.

    Liquid Glass tasarımına Gold Cube ödülü

    Resmi ADC Awards sonuçlarına göre, Liquid Glass, Marka Tarafı/Şirket İçi kategorisinde aşağıdaki ödülleri kazandı:

    • Gold Cube - Etkileşimli / Kullanıcı deneyimi / Kullanıcı arayüzü (45 puan)
    • Silver Cube - Deneyimsel tasarım / Dijital deneyimler (21 puan)
    • Bronze Cube - Deneyimsel tasarım / Tüketici deneyimi (9 puan)
    • Bronze Cube - Yenilikçi (9 puan)

    WWDC 2025'te tanıtılan Liquid Glass, Apple'ın yazılım arayüzüne cam benzeri optik özellikler (yansıma, kırılma ve dinamik akışkanlık) getiren yeni yarı saydam malzeme. Bu, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 ve tvOS 26'nın tasarım dilini birleştirirken, her platformun benzersiz karakterini de koruyor. Ancak, Apple’ın yeni tasarım dili, Mac, iPhone ve iPad'de okunabilirlik sorunları nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldı. iOS 27 ile Liquid Glass’ın geliştirilmiş sürümünün tanıtılması bekleniyor.

    1921 yılından beri düzenlenen ADC Awards'da tasarım, reklam ve dijital deneyim alanında dünyanın en iyi çalışmaları ödüllendiriliyor. Bu organizasyonda birden fazla Cube ödülü kazanmak -özellikle de son derece rekabetçi Interactive / UX / UI kategorisinde Altın ödül kazanmak- büyük bir başarı.

