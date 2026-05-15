OpenAI ile Apple arasında gerilim tırmanıyor: Hukuki süreç masada

Tam Boyutta Gör Apple ile OpenAI arasında 2024 yılında büyük beklentilerle başlayan yapay zeka ortaklığının temelleri ciddi şekilde sallanıyor. İki şirket arasındaki iş birliğinin beklentileri karşılamaması nedeniyle OpenAI’ın Apple’a karşı hukuki adımlar atmayı değerlendirdiği ortaya çıktı. Reuters ve Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, olası sözleşme ihlali gerekçesiyle Apple’a resmi bildirim göndermeye hazırlanıyor.

OpenAI cephesine yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirketin hukuk ekibi, son günlerde bir hukuk firmasıyla birlikte farklı senaryolar üzerinde çalışmaya başladı. Bu seçenekler arasında doğrudan dava açılması yerine öncelikli olarak Apple’a sözleşme ihlali iddiası içeren resmi bir bildirim gönderilmesi de bulunuyor. Ancak OpenAI’ın halen süreci mahkeme dışı çözme ihtimalini tamamen masadan kaldırmadığı belirtiliyor.

Beklenen kazanç gelmedi

Apple ile OpenAI arasındaki iş birliği ilk kez 2024 yılında duyurulmuştu. Apple, “Apple Intelligence” adı altında geliştirdiği yapay zeka özelliklerine ChatGPT entegrasyonu ekleyerek Siri başta olmak üzere birçok uygulamada OpenAI teknolojisini kullanmaya başlamıştı. Kullanıcılar Siri üzerinden ChatGPT sonuçlarına erişebilirken iPhone sahipleri doğrudan iOS ayarları üzerinden ChatGPT aboneliği satın alabiliyordu.

OpenAI tarafı ise bu anlaşmanın ChatGPT’ye büyük bir kullanıcı akışı sağlayacağını ve özellikle ücretli abonelik tarafında milyarlarca dolarlık yeni gelir oluşturabileceğini düşünüyordu. Şirket ayrıca ChatGPT’nin Apple ekosistemine çok daha derin şekilde entegre edilmesini bekliyordu. Ancak Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre süreç beklendiği gibi ilerlemedi.

OpenAI yöneticileri, Apple’ın ChatGPT entegrasyonunu yeterince görünür hale getirmediğini savunuyor. Siri içindeki kullanım deneyiminin sınırlı olduğu, kullanıcıların çoğu zaman özellikle “ChatGPT” ifadesini kullanmadan OpenAI hizmetine erişemediği belirtiliyor. Ayrıca ChatGPT yanıtlarının Apple tarafında küçük ve kısıtlı bir arayüz içinde sunulmasının kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Apple alternatiflere bakıyor

Tam Boyutta Gör İki şirket arasındaki gerilimin bir diğer nedeni ise Apple’ın farklı yapay zeka sağlayıcılarına yönelmeye başlaması oldu. Bloomberg’in daha önce yayımladığı haberlere göre Apple, Siri’yi gelecekte üçüncü taraf yapay zeka modellerine açmayı planlıyor. Bu kapsamda Anthropic’in Claude modeli ve Google Gemini entegrasyonları test ediliyor.

Yeni sistem sayesinde kullanıcıların App Store üzerinden farklı yapay zeka sohbet botlarını seçebileceği ve bunları Siri içinde aktif şekilde kullanabileceği belirtiliyor. Apple’ın “Extensions” (Uzantılar) adı verdiği yeni altyapının iOS 27 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Şirketin bu sistemi 8 Haziran’da düzenlenecek WWDC geliştirici konferansında duyuracağı ifade ediliyor.

Ancak Apple’ın alternatiflere yönelmesi hukuki hazırlıkların temelinde değil. Zaten iki şirket arasındaki anlaşma da başından beri münhasır değildi.

Öte yandan memnuniyetsiz olan tek taraf OpenAI da değil. Apple’ın da eski tasarım lideri Jony Ive’ın kurduğu donanım girişiminin OpenAI tarafından satın alınmasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Ayrıca OpenAI’ın eski Apple yöneticileri ve donanım mühendislerini agresif şekilde transfer etmesi de rahatsızlık oluşturmuş. Ayrıca Apple’ın kullanıcı gizliliği konusunda da soru işaretleri taşıdığı ifade ediliyor.

