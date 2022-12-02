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    Koleksiyonerler için yeni Apple-1 bilgisayar açık artırmada: Çalışıyor!

    Steve Jobs tarafından elle numaralandırılmış Apple-1 computer, açık artırmaya çıkarıldı. Çalışır duruma getirilen Apple 1 bilgisayarın rekor fiyata alıcı bulması bekleniyor.
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    78 numaralı apple-1 bilgisayar Tam Boyutta Gör
    Apple-1 bilgisayarlar, Apple hayranı olan koleksiyonerlerin gözdesi ve nadir bulunmaları nedeniyle genelde yüzbinlerce dolara satılıyor. Müzayede evi RR Auction, Steve Jobs’un el yazısının bulunduğu çalışır durumda Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı. 375.000 doların üstünde bir fiyata satılması bekleniyor.

    Tekrar açık artırmaya çıkarıldı

    1976’da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen 200 adet Apple-1 olduğu, şu anda yalnızca 60 - 70 adet kaldığı biliniyor. Açık artırmaya çıkarılan 78 numaralı Apple-1, bilgisayarın uzmanı Corey Cohen tarafından çalışır duruma getirildikten sonra ilk olarak 2018’de açık artırmada satıldı. 2018’de 375.000 dolara alıcı bulan bilgisayara bu sefer daha fazla teklif gelmesi bekleniyor. Şu anda en yüksek teklif 220.000 dolar.

    Tam çalışır durumda

    Apple-1 uzmanı Corey Cohen’in teknik durum raporuna göre, bilgisayar neredeyse ilk günkü kadar iyi durumda. Bu Apple-1 bilgisayarın en dikkat çekici yanı, tam çalışır durumda olduğunun belgelenmesi. Sistem, kapsamlı bir testte yaklaşık 8 saat boyunca hatasız olarak çalıştırılmış. Kartın üstünde Steve Jobs’un el yazısını doğrulayan bir orijinallik göstergesi var. Orijinal kullanım kılavuzu, ASCII klavye, Sanyo 4205 monitör, hepsi mevcut.

    Fiyatı 220.000 dolara ulaştı

    Açık artırma sitelerinde ortaya çıkan Apple 1 bilgisayarların her birinin ayrı bir anısı, hikayesi var ve durumlarına, parçalarına göre fiyatları 130.000 dolarla 815.000 dolar arasında değişiyor. 78 numaralı Apple-1 ne kadar fiyata satılacak? 15 Aralık’ta öğreneceğiz.

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    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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