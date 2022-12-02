Koleksiyonerler için yeni Apple-1 bilgisayar açık artırmada: Çalışıyor!

Tam Boyutta Gör Apple-1 bilgisayarlar, Apple hayranı olan koleksiyonerlerin gözdesi ve nadir bulunmaları nedeniyle genelde yüzbinlerce dolara satılıyor. Müzayede evi RR Auction, Steve Jobs’un el yazısının bulunduğu çalışır durumda Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı. 375.000 doların üstünde bir fiyata satılması bekleniyor.

Apple 1 prototipi, açık artırmayla rekor fiyata satıldı 3 ay önce eklendi

Tekrar açık artırmaya çıkarıldı

1976’da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen 200 adet Apple-1 olduğu, şu anda yalnızca 60 - 70 adet kaldığı biliniyor. Açık artırmaya çıkarılan 78 numaralı Apple-1, bilgisayarın uzmanı Corey Cohen tarafından çalışır duruma getirildikten sonra ilk olarak 2018’de açık artırmada satıldı. 2018’de 375.000 dolara alıcı bulan bilgisayara bu sefer daha fazla teklif gelmesi bekleniyor. Şu anda en yüksek teklif 220.000 dolar.

Tam çalışır durumda

Apple-1 uzmanı Corey Cohen’in teknik durum raporuna göre, bilgisayar neredeyse ilk günkü kadar iyi durumda. Bu Apple-1 bilgisayarın en dikkat çekici yanı, tam çalışır durumda olduğunun belgelenmesi. Sistem, kapsamlı bir testte yaklaşık 8 saat boyunca hatasız olarak çalıştırılmış. Kartın üstünde Steve Jobs’un el yazısını doğrulayan bir orijinallik göstergesi var. Orijinal kullanım kılavuzu, ASCII klavye, Sanyo 4205 monitör, hepsi mevcut.

Fiyatı 220.000 dolara ulaştı

Açık artırma sitelerinde ortaya çıkan Apple 1 bilgisayarların her birinin ayrı bir anısı, hikayesi var ve durumlarına, parçalarına göre fiyatları 130.000 dolarla 815.000 dolar arasında değişiyor. 78 numaralı Apple-1 ne kadar fiyata satılacak? 15 Aralık’ta öğreneceğiz.

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