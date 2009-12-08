2010'a damgasını vuracak cep telefonları - Bölüm 1

Kriz dinlemeyen akıllı telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Yapılan pek çok araştırma, ortaya konan pek çok analiz önümüzdeki yıllarda cep telefonu pazarının önemli bir kısmını akıllı telefon segmentindeki cihazların oluşturacağını gösteriyor. Değişim içerisindeki pazarda, üreticilerin yeni yıla konsantre olduğunu ve tüm hedeflerin 2010 üzerine kurgulandığını söyleyebiliriz.

iPhone ile tüm dengeleri alt üst eden Apple'ın yüksek satış başarısı ve AppStore konseptiyle yeni ufuklara yelken açması, önde gelen cep telefonu üreticilerini de radikal değişikliklere zorladı. Bugün gelinen noktada dokunmatik ekranlı telefonların kullanım yaygınlığı hızla artarken, donanım dünyasındaki gelişmelere paralel olarak cebimizde taşıdığımız bu küçük cihazların daha fazla özellik kazandığına ve sadece birkaç yıl önce masaüstü sistemlerimizin dahi oynatamadığı yüksek çözünürlüklü videoları gösterebildiklerine tanık oluyoruz. Yine birkaç sene öncesinin ortalama bir dijital kamerası ayarında çekim yapabilen yeni nesil akıllı telefon modelleri için tüketicilerin yeni yıl beklentileri de artmış durumda. Bu haberimizde model akınının yaşanacağı 2010 için öne çıkması beklenen modellere hızlıca göz atacağız.

Apple iPhone 4G

iPhone 3Gs ile telefonun ana hatlarında çok fazla değişikliğe gitmeden, sadece donanım güncellemesi ile ortaya çok daha güçlü bir cihaz çıkarmayı başaran Apple, dördüncü jenerasyon iPhone için çalışmalarını sürdürüyor, hatta kimi kaynaklar firmanın testlere başladığını iddia ediyor. Üç yıla yakın bir çalışma ve 150 milyon doları bulduğu iddia edilen ar-ge yatırımı sonucunda 29 Haziran 2007 tarihinde satışa sunulan ve çıktığı yıl Time tarafından yılın keşfi olarak ilan edilen iPhone, önce 3G hemen ardından da 3Gs modelleriyle gücüne güç kattı.

Neden: Hem donanım hem de yazılım özellikleri üç jenerasyondur geliştirilen iPhone, dördüncü jenerasyonda estetik operasyonlar için ameliyat masasına yatabilir. Apple'ın endüstriyel tasarımdan sorumlu kıdeml başkan yardımcısı Jonathan Paul Ive'in bir kez daha sahneye çıkması, radikal değişiklikler olmasa bile yaratıcı düşüncenin eseri olan ufak dokunuşlarla iPhone'u tasarımda farklı bir noktaya taşımayı planladığı için.

Ne zaman: iPhone 4G için belkide yanıtlanması en kolay soru, neden mi ? Şöyle söyleyelim;

- iPhone: 29 Haziran 2007'de pazara sunuldu.

- iPhone 3G: 11 Temmuz 2008'de pazara sunuldu.

- iPhone 3Gs: 19 Haziran 2009'da pazara sunuldu.

iPhone için takip edilen yol haritası dikkate alındığında iPhone 4G'nin Haziran veya Temmuz ayında kullanıcılarla buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Rakipler: HTC Bravo, Samsung bada, Palm Pre 2 ve çıkacak her yeni akıllı telefon.

Tam Boyutta Gör

iPhone 4G için resmi olmayan konsept çalışmalardan bir örnek.





BlackBerry Storm 3

Bir ürün yaratıyorsunuz, hızla yaygınlaşıyor ve bilinirlik oranı sizin önünüze geçiyor, işte BlackBerry öyle bir telefon. 1984 yılında Ontario'da kurulan Kanada merkezli RIM (Research In Motion) firmasının bir ürünü olmasına karşın bugün tüketicilerin önemli bir kısmı BlackBerry'yi Bold ve Storm gibi modellerin yaratıcısı olan firma olarak görüyorlar. İlk defa 1999 yılında anons edilen ve yeni bir kablosuz iletişim cihazı olarak 2002 yılında pazara sunulan BlackBerry, özellikle kurumsal pazarda oldukça güçlü bir pozisyona sahip. Elektronik posta sihirbazı olarak gösterilen firma, artan rekabet koşulları çerçevesinde tasarım anlayışında bir takım değişiklikler yaparak profesyonellerin yanında son kullanıcıları da gözüne kestirmeye başladı. BlackBerry 9500 serisinin bir parçası olarak BlackBerry Storm modelini dokunmatik ekranlı ilk modeli unvanıyla pazara süren RIM, kısa bir süre önce Storm 2 modelini de tüketicilerle buluşturdu.

WiFi desteği olmadığı için eleştirilen Storm modelini güncellemeye karar veren ve eklenen WiFi desteği ile birilkte bazı ufak güncellemeleri de gündemine alan firma, ortaya çok daha başarılı bir cihaz çıkarmış oldu. Dokunmatik ekranlı telefon deneyimi hızla artan RIM, kapalı kapılar ardında BlackBerry Storm 3 için çalışamalarını da sürdürüyor.

Neden: Aslında 2010 için planlanan ve hakkında belkide en az bilgiye sahip olunan telefonlardan birisi de Storm 3. Ancak genel görüş rakiplerin kurumsal pazarı hedef alan yazılımlarla güçlenmesi BlackBerry'de karşılığını bulacak ve Storm 3 belkide çoklu ortam özellikleri en gelişmiş BlackBerry temsilcisi olacak.

Ne Zaman: iPhone 4G gibi BlackBerry Storm 3 için de zaman tahmini yapmak zor değil. Storm 2'nin henüz çiçeği burnunda bir model olduğunu düşündüğümüzde RIM'ın dokunmatik ekranlı üçüncü model için çok hızlı hareket etmeyeceğini, Storm 3'ün yılın ikinci yarısında belkide yıl sonuna doğru geleceği söylenebilir.

Rakipler: HTC Espresso

Tam Boyutta Gör

BlackBerry Storm 2





HTC Bravo

Evet HTC HD2'nin sahip olduğu müthiş donanım alt yapısı ve devasa büyüklükteki ekranıyla etkileyici bir model olduğunu biz de kabul ediyor, kendi geliştirdiği özel ara birimle Windows Mobile'ı daha çekici kılan HTC'ye de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak var olan tüm Windows Mobile yatırımına rağmen HTC, gelecek planlarını Google öncülüğünde geliştirilen ve hızla olgunlaşan Android platformu üzerine kuracak gibi görünüyor. Android tabanlı Hero modelinin elde ettiği satış başarısı ve kazandığı onlarca ödül sonrasında HTC, "yeni yıla yeni Android'ler" sloganını benimsemiş olacak ki 2010'da lanse etmek üzere Android tabanlı telefonların geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın 2010 ürün kataloğunda yer alması beklenen yeni modellerden birisi de Bravo olacak.

Neden: Gün ışığına çıkan bilgilere göre Bravo, 3.7-inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacak ve Hero modeliyle başlayan gelişmiş sosyal ağ özelliklerini bir adım ileriye götürecek. Bravo'yu düşünmem için bu özellikler yeterli değil diyorsanız, HD Video desteği fikrinizi değiştirebilir.

Ne Zaman: HTC Bravo, Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisinin Şubat ayında düzenlenecek MWC '10 (Mobil Dünya Kongresi 2010) etkinliğindeki yıldızlarından birisi olabilir.

Rakipler: iPhone 4G

Tam Boyutta Gör

HTC Bravo





LG GW620 Eve

Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi unvanına sahip olan LG, Arena modeliyle rekabetçi olmayı sürdürürken, Chocolate BL40 için takip ettiği radikal tasarım anlayışıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni yıl için çok sayıda telefon hazırlayan ve yüksek satış adetlerine ulaşarak pazar payını arttırmayı hedefleyen firmanın 2010 için planladığı en güçlü modellerden birisi de GW620 Eve. Google Android platformunu kullanan ve kızaklı QWERTY tuş takımıyla dikkat çeken Eve, 1GHz'de çalışan Qualcomm işlemcisiyle yüksek uygulama performansı vaat ediyor.

Neden: Yukarıda da belirttiğimiz gibi Eve, hem Android platformunu kullanıyor hem de 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle yüksek performans vaat ediyor.

Ne Zaman: LG GW620 Eve'in ikinci çeyrekte satışa sunulması bekleniyor.

Rakipler: Sony Ericsson Xperia X10

Tam Boyutta Gör

LG Eve





Nokia N87

Finlandiya merkezli mobil iletişim devi Nokia, son dönemde oldukça hareketli günler yaşıyor. Firmanın modeller üzerindeki konsantrasyonunu arttırabilmek için 2010 için akıllı telefon pazarındaki model sayısını %50 azaltmayı planladığı belirtiliyor. Öte taraftan firma yazılım geliştirme çalışmalarına da büyük önem veriyor. Bir yandan Maemo platformunu geliştirmeyi südüren Nokia, öte taraftan Symbian 3 ile elini güçlendirmeyi hedefliyor. Uzun dönemde yola Maemo ile devam edeceği ancak 2012'den önce Symbain'ı bırakmak gibi bir niyeti olmadığı söylenen Nokia, 2010 için güçlü modeller planlıyor.

İlk defa 2005 yılında, N70 modeliyle birlikte lanse ettiği N Serisi ile kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği pek çok özelliği tek bir cihazda buluşturan Nokia geçen 4,5 yılda N serisini, 30 model içeren devasa bir büyüklüğe ulaştırmış durumda. Yüksek satış başarısı elde eden N Serisi için çok sayıda plana sahip olan firmanın 2010 vitrininde ön sıraya yerleştireceği modellerden birisi de N87 olacak.

Neden: Nokia N87, Finlandiyalı firmanın 12 MP çözünürlüğünde çekim yapabilme yeteneği ile sınıfının çok üzerinde fotoğraf kalitesi vaat eden ilk modeli olacak ve X6'dakine benzer dokunmatik ekranla gelecek.

Ne Zaman: Nokia N87 muhtemelen yerini alacağı N86 modelinden tam bir sene sonra yani önümüzdeki Şubat ayında düzenlenecek MWC '10 (Mobil Dünya Kongresi 2010) etkinliğinde tanıtılabilir.

Rakipler: Sony Ericsson Satio, Samsung Pixon 12 ve çıkacak yüksek çözünürlükte çekim desteğine sahip diğer tüm modeller.

Tam Boyutta Gör

Nokia N87, N86'nın yerini alacak.



Nokia N98

Nokia'nın gelecek yıl için daha az sayıda akıllı telefon planladığı yönündeki haberler yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi; model çeşitliliği Nokia için bir avantaj mıdır yoksa kaynakların daha fazla sayıda model üzerinde daha verimsizce kullanımı mıdır ? Bu soruya cevap olarak pek çok farklı görüş ortaya atılmış olsa da bildiğimiz bir gerçek var o da N87, N serisinin 2010 sezonu için planlanan tek temsilcisi olmadığı. Her ne kadar henüz çok fazla bilgi olmasa da kimi kaynaklar, iPhone katili olarak tanımlanan N97'nin yeni sezonda yerini N98'e bırakabileceğini iddia ediyor.

Neden: N97 ile kıyaslandığında N98'in çok daha güçlü bir donanım alt yapısına ve Symbian güncellemesine sahip olması kuvvetle muhtemel.

Ne Zaman: Nokia yeni amiral gemisi olmaya aday N98'i, Symbian'daki gelişmeler ışığında muhtemelen gelecek yılın sonlarına doğru pazara sürebilir.

Rakipler: iPhone 4G, HTC Bravo.

Tam Boyutta Gör

Nokia N98, yukarıda gördüğünüz N97 modelinin yerini alacak.





Palm Pre 2

Uzun bir sessizlik döneminin ardından Pre modeliyle, finansal krize girdi battı batacak yönündeki iddiaların tamamına yanıt veren Palm, 2010'da daha güçlü olmayı hedefliyor. iPhone'a rakip olarak gösterilen ve webOS platformu başta olmak üzere sahip olduğu önemli yeniliklerle dikkat çekmeyi başaran Pre modeliyle Palm, dokunmatik ekran ve QWERTY klavyeyi bir arada sunarak her iki segmentin kullanıcılarını hedefleyen geniş ölçekli bir telefon yapma yoluna gitmişti. Sınıfının kablosuz şarj teknolojisinden faydalanan ilk örneklerinden birisi olan Pre, 3.1-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

webOS platformunu yeni modellerle yaygınlaştırmayı planlayan Palm, Pre'nin 1. yaş gününde serinin ikinci modelini duyurabilir.

Neden: Palm Pre 2, geliştirilmiş webOS platformunu kullanacak ve daha fazla sayıda uygulama ile gelecek. Ayrıca teknik olarak ta geliştirilecek olan telefonun yüksek depolama kapasitesi sunması da bekleniyor.

Ne Zaman: Pre'nin 1. yaş günü için düzenlenecek doğum günü partisi, aynı zamanda Pre 2 için güzel bir lansman etkinliğine dönüşebilir. En azından ek masraflar olmayacaktır. Gözler CES 2010'da!

Rakipler: iPhone 3Gs.

Tam Boyutta Gör

Palm Pre'nin (üstte) yer alacak Pre 2, tanıtım tarihi en yakın modellerden birisi olabilir.





Samsung Bada Phone,

Samsung'u anlatmak için süslü cümleler yerine rakamları kullanmak yerinde bir karar olacaktır diye düşünüyoruz neden mi, çünkü bir firma düşünün ki her segmentte liderliği hedefliyor ve sadece bir çeyrekteki geliri 30 milyar doların üzerine çıkabiliyor. İşte bunu başarabilen az sayıdaki yüksek teknoloji firmasından biri de Samsung. Cep telefonu pazarında arka arkaya duyurduğu yeni modellerle ve ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla gündemde olan Güney Kore merkezli firma, yeni yıl için yine farklı tasarım ve donanım özelliklerine sahip çok sayıda model planlıyor ancak firma adına merakla beklenen asıl gelişme ilk "bada" telefonu olacak.

Donanım tarafında daha güçlü çözümlere sahip olsa da iPhone'un geniş yazılım desteğine karşılık veremeyen Samsung, bu durumu değiştirebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Firma Kore dilinde Okyanus anlamına gelen bada isimli yeni nesil mobil işletim sistemiyle güçlü donanım alt yapısını gelişmiş yazılım özellikleriyle buluşturmayı planlıyor. Android gibi açık bir platform olan ayrıca AppStore, Ovi Store ve Blackberry App World gibi kendine özel bir uygulama mağazasıyla gelecek olan bada platformuyla birlikte 2010 yılında Symbian platformuyla yollarını ayırmayı da planlıyor.

Neden: Bada açık kaynaklı yeni bir işletim sistemi deneyimi, rekabetçi bir uygulama mağazası, donanım anlamında zaten gçlü olan telefonlara iyi adepte edilmiş gelişmiş yazılım özellikleri vaat ediyor.

Ne Zaman: Samsung'un bada tabanlı ilk akıllı telefonunu yeni yılın ilk yarısında duyurması bekleniyor.

Rakipler: iPhone 4G, Palm Pre 2, Nokia N900

Tam Boyutta Gör

bada ile Samsung yeni bir yazılım deneyimi sunmayı planlıyor.



Sony Ericsson Xperia X10

Tüm insanlığı etkileyen üzüntü verici bazı gelişmelerden dolayı sıkıntılı bir havada tamamlanan 2001 yılı, teknoloji dünyası için çok önemli bazı gelişmelere gebe olmuştu. Örneğin bugün vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan Wikipedia 2001 yılında kullanıma açılmış, örneğin Time Warner ve AOL yine aynı yıl içerisinde birleşmişti. Ancak teknoloji dünyası açısından yılın en sasyonel gelişmesi Japon elektronik devi Sony ve İsveçli lider telekom firması Ericsson'un güçlerini birleştirerek Sony Ericsson firmasını kurmaları olmuştu. 1 Ekim 2001 tarihinde kurulan yeni firmanın pazarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu idi. Çünkü birleşme öncesinde Ericsson'un cep telefonu operasyonları sıkıntılı bir süreç yaşarken, Sony ise pazar payını arttırmanın ve daha etkin bir oyuncu olmanın yollarını arıyordu.

Hemen her büyük birliktelikte olduğu gibi ilk yılları sancılı geçen Sony - Ericsson birleşmesinde ilk gelir açıklaması için iki yıl beklenecekti. Walkman ve Cyber-Shot serisi telefonlar ile başarıyı yakalayan ve satış rakamlarını çok hızlı yükseltmeye başlayan Sony Ericsson, 2005 yılında anons edilen K750 gibi başarılı modelleriyle yükselişe geçerek 2006'da 74.8 milyon adet ile kendi satış rekorunu kırmış, 2007'de ise 103.4 milyon ile bir daha ulaşamadığı (2009 rakamları bilinmiyor!) en yüksek satış performansını göstermişti. Üçüncü çeyrekte Nokia, Samsung ve LG'nin ardından %4.9 pazar payı ile dünyanın en büyük dördüncü cep telefonu üreticisi olan Sony Ericsson, rakipleri ile kıyaslandığında 2009'u kısmen daha sessiz geçirse de firma 2010'da atağa kalkmayı planlıyor.

Yeni yıl ile birlikte atağa kalkmayı planlayan Sony Ericsson'un en çok güvendiği modellerin başında Xperia X10 geliyor.

Neden: 1GHz'de çalışan işlemcisiyle yüksek performans vaat ediyor, Android platformunu kullanıyor ve kapasitif ekranına gelişmiş bir kullanıcı ara birimi can veriyor.

Ne Zaman: Bu soruya resmi ağızdan cevabı olan az sayıdaki modelden birisi Xperia X10 zira Şubat ayında satışa sunulmuş olacak.

Rakipleri: iPhone 3Gs, HTC HD2, HTC Hero

Tam Boyutta Gör

Sony Ericsson Xperia X10





Editörün Notları: Yeni yıl ile birlikte çok sayıda telefon lanse edilecek ve hepsine tek bir yazıda değinebilmek pek mümkün değil. Alfabetik sırayla yer verdiğimiz modeller arasındaki sıralama, kişisel beklentileriniz, beğenileriniz veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda değişebilir. Ayrıca yukarıda ismi geçen, geçmese de 2010'da lanse edilmesi beklenen cep telefonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ana sayfamızda veya forumumuza arama yaparak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.