LG ve Samsung TV’lere Microsoft Copilot yapay zekası geliyor

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Tam Boyutta Gör CES 2025 fuarında, teknoloji dünyasının devleri LG ve Samsung, akıllı televizyonlarında yapay zeka entegrasyonunu bu yıl bir adım daha ileriye taşıdı. Yeni yapay zeka özellikleri ile donatılan TV’ler aynı zamanda Microsoft’un Copilot yapay zeka asistanına da ev sahipliği yapacaklar. Ancak Copilot’un televizyonlarda tam olarak nasıl çalışacağına dair hala net bir tablo çizilmiş değil.

Samsung ve LG TV'ler için Copilot zamanı

Her iki TV üreticisi de akıllı TV'lerinde Copilot web uygulamasına bir kısayol içeren özel yapay zeka bölümleriyle yapay zekayı cihazlarına ekliyor. LG, yeni televizyon modellerinde yapay zeka deneyimini öne çıkararak kumandasını “AI Remote” olarak yeniden adlandırdı. Şirket, kullanıcıların Microsoft Copilot’a erişimini, karmaşık bilgileri daha kolay bulup düzenleyebilmelerini sağlayan bir özellik olarak tanımlıyor. Ancak Copilot entegrasyonunun detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bununla birlikte LG, televizyonlarında kendi geliştirdiği yapay zeka sohbet botunu tanıttı. örünüşe göre LG TV kullanıcıları belirli bir konuda daha fazla bilgi aramak istediklerinde Copilot ortaya çıkacak.

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Samsung ise yapay zeka odaklı özelliklerini “Vision AI” çatısı altında topluyor. Firma, 2025 televizyonlarında, görüntü kalitesini iyileştiren yapay zeka yükseltme, otomatik HDR yeniden işleme, Adaptive Sound Pro ve çok daha fazlası ile dikkat çekiyor. Ayrıca kumandadaki yeni bir “AI düğmesi,” yapay zeka özelliklerine doğrudan erişim sağlıyor.

Samsung, Microsoft Copilot’un Vision AI ekosisteminin bir parçası olacağını doğruladı. Bu ortaklık Smart TV’ler ile Smart monitörleri kapsıyor. Copilot’un, kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunma ve daha geniş bir hizmet yelpazesi keşfetme olanağı sağlayacağı belirtiliyor. Ancak Copilot’un uygulamalı bir demosu veya görselleri henüz paylaşılmadı.

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LG ve Samsung TV’lere Microsoft Copilot yapay zekası geliyor