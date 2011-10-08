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2011 yılı ikinci çeyrekte ABD'li oyunseverler video oyun içeriklerine 1.7 milyar dolar harcadı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar teknolojisi hayatımıza girdiği günden bu yana oyun kavramı her zaman var oldu. Bilgisayar oyunları kavramıyla başlayan segment şimdi konsol oyunları, mobil oyunlar gibi kategorilere ayrıldı. Kategoriler zaman zaman gerileme veya ilerleme yaşasa da elde edilen gelir devamlı arttı. 

Oyun endüstrisi analiz firması NPD Group 2011 yılı ikinci çeyrekte ABD çapında toplam tüketici harcamalarını gösteren raporunu yayınladı. Rapora göre ikinci çeyrekte oyun yazılımlarına mağazalarda harcanan para 1.44 milyar dolar. Oyun kiralama, oyun içi alışveriş, oyun indirme, sosyal ağ oyunları ve mobil oyunlar buna dahil edildiğinde 1.74 milyar dolar seviyesi elde ediliyor.

Tüketicilerin donanım, içerik ve aksesuar olarak harcadıkları toplam para ise 4.5 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1-2 arasında bir büyüme görülüyor.

NPD analisti Anita Frazier fiziksel perakende kanallarının endüstri satışlarında büyük bir hacme sahip olduğunu, mobil uygulama ve indirilebilir içeriğe tüketicilerin harcadığı miktarın da her geçen gün arttığını belirtti. 

NPD firması ABD çapında nokta analizler yaparken 2012 yılından itibaren İngiltere, Fransa ve Almanya'da da oyun endüstrisinin nabzını tutmaya başlayacak.

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acizcool 8 yıl
Ayda 1500 TL kazancı olan biri gidip 150 liraya gelirinin %10'unu bağışlayamaz. Yoksa herkes orjinal oyun alıp oynamak ister.
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Illusive Man 8 yıl
bizimde bütün ihtiyaçlarımızın dışında yaklaşık 500$ temiz paramız kalsa heralde bizde böyle rekor kırarız ancak ülkenin %60 ı karnını ancak doyuruyor borç harç içinde.Osmanlınında kötü duruma düşmeşi bilime teknolojiye ayak uyduramamasıydı
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MeGaDave06 8 yıl
Bizim milletimizin altığı korsan oyunların fiyatlarınıda döksek herhalde 2-3 milyar doları bulurdu :D :D :D
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eeevrim 8 yıl
1.si çıkan oyunlar kendi dillerinde
2.si oyunların hikayesi amerika da geçiyor yani onların ülkelerinde hatta belki oyunu alan kişilerin mahallerinde bile geçen bölümleri olabilir
3.sü oyunların promosyonları tanıtımları ve fiyatları son derece cazip
Sonuç:Oyun yapımcıları hikayesi ve sahneleri Türkiye de geçen Dili Türkçe olan Promosyon ve fiyatı şartlarımıza uygun olan bir oyun çıkarırlarsa sadece ilk adım olur.Bunu yapabilen tek oyun Crysis serisi olmuştur umarız devamı başka yapımlarla süre gelir...
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xtyper 8 yıl
adamlar işsizlikten sokaklara döküldü ama oyun piyasasının pek umrunda değil.
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theyapici 8 yıl
hayatımda oyuna en çok parayı metin2 ye harcadım ondan da kurtuldum büyük bir endüstri ama tr fiyatları ilk çıkışta 100 tl civarı 100 lira verip 5 günde biten oyun bilemiyorum
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alpa07 8 yıl
orjinal oyunmu :D :D
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ataberk36ex 8 yıl
MxFxOx
iyi para Türkiyede bunun 10 da biri harcansaydı Türkiyeye özel oyunlar bile çıkabilirdi.Americaya bakılınca büyük bir pazar ayrıca geniş, ancak Türkiyede bu rakamları yakalamak zor gelir düzeyi çok düşük millet anca karnını doyuruyor kalan parayla da oyun almak yerine sinema vs gibi aktiviteler daha mantıklı geliyor.Telefon piyasası Türkiyedeki oyun sektörüne bilgisayara göre daha çok katkı yapacak gibi ama hala daha ucuz internet bence şart, ayda 1gb hızında 100 mb kotalı(şaka gibi tarifler) paketler için bile ücret talep ettikleri sürece Türkiyenin digital çağa geçmesi daha zor olacak

daha memlekete oyuna varıncaya kadar 1000 tane yr var para harcanacak herşey bitti dünyanın 1 numaralı ülkesini oyunda yakalamak kaldı üretim falanda hak getire bravo aynen devam
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Zaym1n 8 yıl
bizde 5 senede oyunlara harcanan para bu kadar etmez bende her oyunu orjinal almıyorum ama en azından sevdiğim her oyunu orjinal almaya çalışıyorum şimdiye kadar 20 ye yakın oyun aldım orjinal ve gayet mutluyum tabi biraz pahalı ama olsun
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MxFxOx 8 yıl
iyi para Türkiye'de bunun 10 'da biri harcansaydı Türkiye'ye özel oyunlar bile çıkabilirdi.America'ya bakılınca büyük bir pazar ayrıca geniş, ancak Türkiyede bu rakamları yakalamak zor gelir düzeyi çok düşük millet anca karnını doyuruyor kalan parayla da oyun almak yerine sinema vs gibi aktiviteler daha mantıklı geliyor.Telefon piyasası Türkiyedeki oyun sektörüne bilgisayara göre daha çok katkı yapacak gibi ama hala daha ucuz internet bence şart, ayda 1gb hızında 100 mb kotalı(şaka gibi tarifler) paketler için bile ücret talep ettikleri sürece Türkiye'nin digital çağa geçmesi daha zor olacak
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