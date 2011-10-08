2011 yılı ikinci çeyrekte ABD'li oyunseverler video oyun içeriklerine 1.7 milyar dolar harcadı

Bilgisayar teknolojisi hayatımıza girdiği günden bu yana oyun kavramı her zaman var oldu. Bilgisayar oyunları kavramıyla başlayan segment şimdi konsol oyunları, mobil oyunlar gibi kategorilere ayrıldı. Kategoriler zaman zaman gerileme veya ilerleme yaşasa da elde edilen gelir devamlı arttı.





Oyun endüstrisi analiz firması NPD Group 2011 yılı ikinci çeyrekte ABD çapında toplam tüketici harcamalarını gösteren raporunu yayınladı. Rapora göre ikinci çeyrekte oyun yazılımlarına mağazalarda harcanan para 1.44 milyar dolar. Oyun kiralama, oyun içi alışveriş, oyun indirme, sosyal ağ oyunları ve mobil oyunlar buna dahil edildiğinde 1.74 milyar dolar seviyesi elde ediliyor.





Tüketicilerin donanım, içerik ve aksesuar olarak harcadıkları toplam para ise 4.5 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1-2 arasında bir büyüme görülüyor.





NPD analisti Anita Frazier fiziksel perakende kanallarının endüstri satışlarında büyük bir hacme sahip olduğunu, mobil uygulama ve indirilebilir içeriğe tüketicilerin harcadığı miktarın da her geçen gün arttığını belirtti.





NPD firması ABD çapında nokta analizler yaparken 2012 yılından itibaren İngiltere, Fransa ve Almanya'da da oyun endüstrisinin nabzını tutmaya başlayacak.