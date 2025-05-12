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    Merakla beklenen Death Stranding 2, ilk oyundan iki kat uzun olacak

    Hideo Kojima’nın elinden çıkan orijinal oyunun devamı olan Death Stranding 2: On the Beach, yeni haberlere göre ilk oyundan iki kat daha uzun bir oynanış sunabilir.

    Death Stranding 2, ilk oyundan iki kat uzun olacak Tam Boyutta Gör
    Hideo Kojima'nın merakla beklenen yeni oyunu Death Stranding 2: On the Beach, selefinden çok daha kapsamlı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Eurogamer'ın Kojima Productions stüdyosunda gerçekleştirdiği yaklaşık 30 saatlik özel oynanış deneyiminin, oyunun yalnızca yüzde 40’ını kapsadığı bilgisi dikkat çekiyor. Bu oran, tamamlandığında oyunun yaklaşık 75 saatlik bir hikaye süresine ulaşabileceğini ve bu sürenin ilk oyunun ortalama 40 saatlik süresinin neredeyse iki katı olduğunu gösteriyor.

    Daha fazla aksiyon, daha fazla derinlik

    Death Stranding 2, ilk oyundan iki kat uzun olacak Tam Boyutta Gör
    2019’da çıkan Death Stranding “ya sev, ya da nefret et” tarzında bir oyundu. Oyun hakkında kesin olan şey ise orijinal bir deneyim sunmasıydı. Kojima Productions'ın çıkış projesi olan oyunun bugüne dek 20 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı. Bu sayıya abonelik hizmetleri üzerinden oyunu deneyimleyen oyuncular da dâhil.

    İlk oyunu sevmeyenler genel olarak “yürüme simülasyonu” eleştirisinde bulunuyordu ancak On the Beach ile çok daha geniş çaplı bir oynanış deneyiminin sunulacağı ifade ediliyor. Özellikle çatışma mekanikleri üzerinde yapılan geliştirmeler dikkat çekiyor. Kojima bunun kısmen insanların kendisinden başka bir Metal Gear oyunu yapmasını istemesinden kaynaklandığını söyledi.

    Death Stranding 2, ilk oyundan iki kat uzun olacak Tam Boyutta Gör
    Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran 2025’te PlayStation 5 için çıkış yapacak. Aynı tarihte sınırlı sayıda üretilecek özel bir DualSense kontrolcü de oyuncularla buluşacak. Öte yandan, Kojima Productions’ın yayın haklarını Sony’den geri alması, oyunun çok da uzak olmayan bir gelecekte PC ve Xbox platformlarına da gelme ihtimalini güçlendiriyor. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi.

    Oynanış görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 12 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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