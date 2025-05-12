Merakla beklenen Death Stranding 2, ilk oyundan iki kat uzun olacak

Teknoloji Editörü
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Hideo Kojima'nın merakla beklenen yeni oyunu
Death Stranding 2: On the Beach, selefinden çok daha kapsamlı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Eurogamer'ın Kojima Productions stüdyosunda gerçekleştirdiği yaklaşık 30 saatlik özel oynanış deneyiminin, oyunun yalnızca yüzde 40’ını kapsadığı bilgisi dikkat çekiyor. Bu oran, tamamlandığında oyunun yaklaşık 75 saatlik bir hikaye süresine ulaşabileceğini ve bu sürenin ilk oyunun ortalama 40 saatlik süresinin neredeyse iki katı olduğunu gösteriyor. Daha fazla aksiyon, daha fazla derinlik
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2019’da çıkan Death Stranding “ya sev, ya da nefret et” tarzında bir oyundu. Oyun hakkında kesin olan şey ise orijinal bir deneyim sunmasıydı. Kojima Productions'ın çıkış projesi olan oyunun bugüne dek 20 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı. Bu sayıya abonelik hizmetleri üzerinden oyunu deneyimleyen oyuncular da dâhil.
İlk oyunu sevmeyenler genel olarak “yürüme simülasyonu” eleştirisinde bulunuyordu ancak On the Beach ile
çok daha geniş çaplı bir oynanış deneyiminin sunulacağı ifade ediliyor. Özellikle çatışma mekanikleri üzerinde yapılan geliştirmeler dikkat çekiyor. Kojima bunun kısmen insanların kendisinden başka bir Metal Gear oyunu yapmasını istemesinden kaynaklandığını söyledi.
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Death Stranding 2: On the Beach,
26 Haziran 2025’te PlayStation 5 için çıkış yapacak. Aynı tarihte sınırlı sayıda üretilecek özel bir DualSense kontrolcü de oyuncularla buluşacak. Öte yandan, Kojima Productions’ın yayın haklarını Sony’den geri alması, oyunun çok da uzak olmayan bir gelecekte PC ve Xbox platformlarına da gelme ihtimalini güçlendiriyor. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi.
Oynanış görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli