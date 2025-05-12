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    GTA 6 ertelendi ama Rockstar Games bu yıl farklı bir GTA oyunu çıkarabilir

    GTA 6 ertelendi ama Rockstar Games bu yılı hepten boş geçmeyebilir. Stüdyonun sevilen bir GTA oyununu bu yıl yeni nesil konsollara getireceği iddia ediliyor.             

    GTA 4 Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi GTA 6'nın normalde bu yıl bitmeden oyunseverlerle buluşması bekleniyordu. Ancak Rockstar Games kısa süre önce bir açıklama yaparak GTA 6'nın 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurdu. Heyecanla beklenen GTA 6 bir sonraki yıla kaldı ama Rockstar Games bu yılı hepten boş geçmeyebilir. Çünkü stüdyonun bu yıl sürpriz bir GTA oyunu çıkarabileceği konuşuluyor.

    GTA 4, Bu Yıl Yeni Nesil Konsollara Gelebilir

    GTA serisi konusunda güvenilir bir kaynak olarak görülen Tez2'nin ortaya attığı iddiaya göre Rockstar Games, Grand Theft Auto 4'ün yeni nesil konsollara uygun olarak elden geçirilmiş versiyonunu bu yıl bitmeden satışa sunacak. Tez2, bu projenin bir süredir hazırlık aşamasında olduğunu, GTA 6 2026'ya ertelendiği için muhtemelen bu yıl çıkacağını söylüyor. 2008 yapımı oyunun bu yeni versiyonu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak çıkacak.

    Grand Theft Auto serisinin en sevilen oyunlarından olan GTA 4'ün yeni nesile getirilmesi yıllardır isteniyordu. Bu yüzden Rockstar Games'in şimdi böyle bir hamle yapması çok da sürpriz olmaz. Diğer yandan stüdyonun böyle bir geleneği de var. Hatırlarsanız daha önce GTA: San Andreas'ın da yenilenmiş bir versiyonu çıkmıştı. San Andreas için benzer bir stratejinin uygulanmış olması, GTA 4'e yönelik bu iddianın gerçek olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

    Bu iddianın kaynağı olan Tez2, bu yeni versiyondan bir "remaster" değil, bir "port" olarak bahsediyor. Bu da oyunda öyle büyük değişiklikler yapılmayacağı anlamına geliyor. Eğer bu iddia doğruysa, Rockstar Games GTA 4'ün yeni nesil konsollara göre optimize edilmiş bir versiyonunu çıkaracak demektir.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 6 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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