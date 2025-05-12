GTA 6 ertelendi ama Rockstar Games bu yıl farklı bir GTA oyunu çıkarabilir

GTA 4, Bu Yıl Yeni Nesil Konsollara Gelebilir
GTA serisi konusunda güvenilir bir kaynak olarak görülen Tez2'nin ortaya attığı iddiaya göre Rockstar Games, Grand Theft Auto 4'ün yeni nesil konsollara uygun olarak elden geçirilmiş versiyonunu bu yıl bitmeden satışa sunacak. Tez2, bu projenin bir süredir hazırlık aşamasında olduğunu, GTA 6 2026'ya ertelendiği için muhtemelen bu yıl çıkacağını söylüyor. 2008 yapımı oyunun bu yeni versiyonu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak çıkacak.
Grand Theft Auto serisinin en sevilen oyunlarından olan GTA 4'ün yeni nesile getirilmesi yıllardır isteniyordu. Bu yüzden Rockstar Games'in şimdi böyle bir hamle yapması çok da sürpriz olmaz. Diğer yandan stüdyonun böyle bir geleneği de var. Hatırlarsanız daha önce GTA: San Andreas'ın da yenilenmiş bir versiyonu çıkmıştı. San Andreas için benzer bir stratejinin uygulanmış olması, GTA 4'e yönelik bu iddianın gerçek olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Bu iddianın kaynağı olan Tez2, bu yeni versiyondan bir "remaster" değil, bir "port" olarak bahsediyor. Bu da oyunda öyle büyük değişiklikler yapılmayacağı anlamına geliyor. Eğer bu iddia doğruysa, Rockstar Games GTA 4'ün yeni nesil konsollara göre optimize edilmiş bir versiyonunu çıkaracak demektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli