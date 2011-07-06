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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2011 yılında toplam 360 milyon tablet ve PC sevkiyatı öngörülüyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının önemli cihazları haline gelen taşınabilir akıllı cihazların, yarını merak edilen unsurlardan biri. Bu doğrultuda, araştırma şirketleri yaptıkları çalışmalar ile bu soruları gidermeye devam ediyor. Tayvan merkezli araştırma şirketlerinden Market Intelligence & Consulting Institute de, bu doğrultudan hazırladığı araştırma raporunu yayınladı. Rapora göre 2011 yılında toplam 360 milyon adet taşınabilir bilgisayar ve tablet sevkiyatı gerçekleştirilecek.

2010 yılına göre PC pazarında %6,6'lık büyüme ile 320 milyonluk satışa ulaşacağını öngören MIC, iPad 2, Galaxy TAB gibi tabletlerde ise %198'lik artış ile 48 milyonluk satış sayısına ulaşılacağını düşünürken; firmanın baş analisterinden Chris Wei, PC pazarındaki büyümenin temel sebebleri olarak gelişen küresel ekonomiyi ve kurumsal pazardaki PC yenileme çabalarını gösteriyor.

Needham & Company'nin analistlerinden Charlie Wolf, 2011 ile ilgili hazırladığı raporda Apple'ın 30 milyonluk iPad 2 satış sayısını geçeceğini öngörmüştü.


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vidoko 7 yıl
aslında çin gibi yapcaksın kendi süper bilgisayarını, kendi üretimini yapcaksın..madeinturkey artık kalitenin adı olması lazım :)) rüyalar ve hayllerde olmasa..
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séquestre 7 yıl
Doğrudur :) biz de daha ucuz olmalı ..
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osmanefeozkan 7 yıl
Yahu iyi gezel üreilsin satılsında bu tablet işine bir fiyat standartı gelsin adam üretiyor 100$ a satıyor 499$ a bizim ülkemize geliyor 900$ yahu fabrika bir fiyat belirlemiz 499$ demiş bunun fiyatına buna 2 katı fiyat farkını oluşturan bütün faktörler kaldırılsın aradan bir insan 700 liralık bir ürünü ülekeye 2000 tlden sokuyorsa o adam ya şerefsizdir yada haindir
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java 7 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan
Yahu iyi gezel üreilsin satılsında bu tablet işine bir fiyat standartı gelsin adam üretiyor 100$ a satıyor 499$ a bizim ülkemize geliyor 900$ yahu fabrika bir fiyat belirlemiz 499$ demiş bunun fiyatına buna 2 katı fiyat farkını oluşturan bütün faktörler kaldırılsın aradan bir insan 700 liralık bir ürünü ülekeye 2000 tlden sokuyorsa o adam ya şerefsizdir yada haindir

Bu konuda bir sözüm var; ithal ürünü ucuza almayı düşüneceğimize kendimiz üretsek ya... Allah'ın Tayvanlılarından eksiğimiz ne (en azından fiziksel olarak) de mi..



Sözüm sana değil bu arada arkadaşım yanlış anlaşılma olmasın...
Güzel ülkemde sadece adamlar üretsin biz alalım düşünülüyor... Elinde imkan olan namuslu vatanseverler! kendileri üretmek yerine ithal etmeye devam etsinler, hem ucuza alıyorlar hem de bize 2 katı satıyorlar nasılsa...
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