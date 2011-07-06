2011 yılında toplam 360 milyon tablet ve PC sevkiyatı öngörülüyor

Teknoloji dünyasının önemli cihazları haline gelen taşınabilir akıllı cihazların, yarını merak edilen unsurlardan biri. Bu doğrultuda, araştırma şirketleri yaptıkları çalışmalar ile bu soruları gidermeye devam ediyor. Tayvan merkezli araştırma şirketlerinden Market Intelligence & Consulting Institute de, bu doğrultudan hazırladığı araştırma raporunu yayınladı. Rapora göre 2011 yılında toplam 360 milyon adet taşınabilir bilgisayar ve tablet sevkiyatı gerçekleştirilecek.

2010 yılına göre PC pazarında %6,6'lık büyüme ile 320 milyonluk satışa ulaşacağını öngören MIC, iPad 2, Galaxy TAB gibi tabletlerde ise %198'lik artış ile 48 milyonluk satış sayısına ulaşılacağını düşünürken; firmanın baş analisterinden Chris Wei, PC pazarındaki büyümenin temel sebebleri olarak gelişen küresel ekonomiyi ve kurumsal pazardaki PC yenileme çabalarını gösteriyor.

Needham & Company'nin analistlerinden Charlie Wolf, 2011 ile ilgili hazırladığı raporda Apple'ın 30 milyonluk iPad 2 satış sayısını geçeceğini öngörmüştü.